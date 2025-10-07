夜粥先生幾多點｜4子挑戰室內滑浪笑到癲 AK連環跌水全場爆笑
ViuTV綜藝節目《夜粥先生幾多點》由MIRROR「夜粥組」成員楊樂文（Lokman）、Anson Kong（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）主持，陪觀眾一齊玩到通頂，探索全城最玩樂熱點！昨晚播出的一集，4位成員挑戰「室內衝浪」，瞬間變回大男孩，瘋狂入水，全程笑聲不絕！
夜粥先生幾多點｜4子瘋狂入水場面爆笑
滑浪並不一定要在陽光與海灘之間進行！昨晚播出的最新一集《夜粥先生幾多點》中，MIRROR四子特意挑戰全新玩意——到訪一間室內衝浪餐廳體驗「都市版衝浪」。雖然四位成員都有戶外衝浪經驗，但一換到室內環境即刻「失守」，瘋狂跌水、爆笑連場，全程笑聲不絕，氣氛High爆！
邊滑浪邊玩答題 AK跌得最慘
四子除了要挑戰滑浪，節目組更加碼升級任務，要他們在滑浪同時玩「比手畫腳」答題，難度瞬間爆燈！當中以Frankie的平衡力最為出色，全程穩如泰山；反觀AK則「入水」次數最多，玩到一半已經跌咗超過五次。不過他每次都迅速爬起、繼續挑戰，展現驚人毅力。節目播出後，網民紛紛留言大讚：「跌唔洗怕，最緊要企得番起身」、「老闆超堅毅」、「老闆不斷跌不斷爬返起身，體育精神」等。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期