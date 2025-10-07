夜粥先生幾多點｜4子挑戰室內滑浪笑到癲 AK連環跌水全場爆笑

最新娛聞
東方新地

廣告

ViuTV綜藝節目《夜粥先生幾多點》由MIRROR「夜粥組」成員楊樂文（Lokman）、Anson Kong（AK）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）主持，陪觀眾一齊玩到通頂，探索全城最玩樂熱點！昨晚播出的一集，4位成員挑戰「室內衝浪」，瞬間變回大男孩，瘋狂入水，全程笑聲不絕！

夜粥先生幾多點｜4子瘋狂入水場面爆笑

滑浪並不一定要在陽光與海灘之間進行！昨晚播出的最新一集《夜粥先生幾多點》中，MIRROR四子特意挑戰全新玩意——到訪一間室內衝浪餐廳體驗「都市版衝浪」。雖然四位成員都有戶外衝浪經驗，但一換到室內環境即刻「失守」，瘋狂跌水、爆笑連場，全程笑聲不絕，氣氛High爆！

邊滑浪邊玩答題 AK跌得最慘

四子除了要挑戰滑浪，節目組更加碼升級任務，要他們在滑浪同時玩「比手畫腳」答題，難度瞬間爆燈！當中以Frankie的平衡力最為出色，全程穩如泰山；反觀AK則「入水」次數最多，玩到一半已經跌咗超過五次。不過他每次都迅速爬起、繼續挑戰，展現驚人毅力。節目播出後，網民紛紛留言大讚：「跌唔洗怕，最緊要企得番起身」、「老闆超堅毅」、「老闆不斷跌不斷爬返起身，體育精神」等。

夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）
夜粥先生幾多點 （圖片來源：ViuTV）
（圖片來源：ViuTV）

圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 