網民票選ViuTV7大最受歡迎劇集！三甲均為話題作 榜首堪稱「十年一遇神劇」
網民票選7大最受歡迎ViuTV劇集
7. 《大叔的愛》（得票率：5%）捧紅「田牧」CP
改編自同名日劇的港版BL劇《大叔的愛》在2021年播出，由黃德斌、Edan呂爵安和Anson Lo 盧瀚霆主演，講述三位男主角的BL三角戀。《大叔的愛》作為香港首套和同性戀有關的劇集，一播出就引起網民熱烈討論，收視更一度高達8.6點，創下ViuTV開台以來最高紀錄。《大叔的愛》的成功令Edan和Anson Lo 2位主角急升，更捧紅「田牧」CP，廣告、代言接到冇停手。
6.《二月廿九》（得票率：6%） 大玩穿越時空
由吳海昕、徐天佑及劉俊謙主演的劇集《二月廿九》在2020年播出 ，故事講述在2月29日出生的女主角Yeesa意外發現自己有穿越時空的能力，穿越時空遇上與自己未來有關的2位男主角。劇情大玩穿越時空和時間交錯，獲外界大讚題材夠新穎，加上3位主角細膩的演技，獲網民大讚是2020年播出的「神劇」之一。
5. 《男排女將》（得票率：7%）對白貼地又夠勵志
在2020年播出的《男排女將》由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）和男團MIRROR及ERROR成員主演，劇情講述由鄧麗欣飾演的教練家瑜帶領下，由一班年輕演員擔演的排球員組成的「力圖」，由被睇死的排球員，經過努力不肯放棄的苦練下成果，逐步向夢想走近的青春偶像劇。網民指雖然《男排女將》都只係一套普通老土青春熱血劇，但就成功為當時遭受社會環境劇變、疫情打擊而心情低落、意志消沉的香港人打打氣。
4. 《繩角》（得票率：7%）劇情熱血 拳拳打到入肉
《繩角》（2022）為ViuTV首套以拳擊為題的劇集，劇情改編至漫畫家曹志豪的《死角》，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Tiger邱傲然和Alton王智德、梁祖堯和駱振偉等主演。一班主角為飾演職業拳手而練到周身肌肉，睇到一班女觀眾流曬口水之餘；由操拳、練跑到擂台大戰，拳拳打到入肉夠逼真，成功吸引埋一班熱血男觀眾！
3. 《和解在後》（得票率：8%）IvySo獲網民大讚演技好
ViuTV原創劇《和解在後》由COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和ToNick成員趙善恆主演，劇集以香港調和中心一班調節員為主線，每集都會講述1至兩個調解個案，每個單元都感人又催淚。女主角Ivy So首次擔任電視劇女主角，網民都大讚Ivy So將感情拿捏恰當，就連在劇中飾演調和中心創辦人的谷德昭亦在IG大讚她有天分！
2. 《IT狗》（得票率：16%）演活香港打工仔 對白夠啜核
由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、MIRROR成員Frankie和Lokman等人參演的劇集《IT狗》，劇情講述一班「IT狗」阿信（凌文龍 飾）在半推半就下決定創業，並聘請一班奇奇怪怪的同事，開發App「PayPayDuck」。劇中句句對白都引起不少同為「打工仔」的共鳴，其中「就算有問題，我都無say啦」、「無知是世故，短視是無奈」等對白就最為經典。
1. 《那年盛夏我們綻放如花》（得票率：22%）被喻為十年一遇的神劇
《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，由陳健朗執導，歐鎮灝（George）、邱彥筒（Marf）和張毓軒等人主演。故事講述一班中學生被一位神秘admin加入到一個名叫「已讀不回死全家」的奇異群組中，從而展開了一場恐怖而危險的「死亡遊戲」。《那年盛夏》播出後一直反應熱烈，由故事題材到拍攝手法都獲網民大讚夠新鮮，更被喻為十年一遇的神劇。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！