網民票選ViuTV7大最受歡迎劇集！三甲均為話題作 榜首堪稱「十年一遇神劇」

ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》由開播到大結局都一直廣受網民好評，更被喻為2023年度神劇之一。近日就有網民在社交平台發起投票，選出網民心目中最喜歡的ViuTV劇集，吸引了超過4千名網民投票，網民都表示頭三甲劇集絕對實至名歸！