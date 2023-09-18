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網民票選ViuTV7大最受歡迎劇集！三甲均為話題作 榜首堪稱「十年一遇神劇」

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ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》由開播到大結局都一直廣受網民好評，更被喻為2023年度神劇之一。近日就有網民在社交平台發起投票，選出網民心目中最喜歡的ViuTV劇集，吸引了超過4千名網民投票，網民都表示頭三甲劇集絕對實至名歸！

網民票選7大最受歡迎ViuTV劇集

7. 《大叔的愛》（得票率：5%）捧紅「田牧」CP

改編自同名日劇的港版BL劇《大叔的愛》在2021年播出，由黃德斌、Edan呂爵安和Anson Lo 盧瀚霆主演，講述三位男主角的BL三角戀。《大叔的愛》作為香港首套和同性戀有關的劇集，一播出就引起網民熱烈討論，收視更一度高達8.6點，創下ViuTV開台以來最高紀錄。《大叔的愛》的成功令Edan和Anson Lo 2位主角急升，更捧紅「田牧」CP，廣告、代言接到冇停手。

ViuTV 《大叔的愛》改編自日本同名BL劇，港版由黃德斌、Edan呂爵安、Anson Lo 盧瀚霆主演。
《大叔的愛》改編自日本同名BL劇，港版由黃德斌、Edan呂爵安、Anson Lo 盧瀚霆主演。（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
ViuTV 黃德斌在劇中放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔。
黃德斌在劇中放下硬漢形象搖身一變反差極大的萌爆大叔。（圖片來源：《大叔的愛》劇照）
ViuTV 成功捧紅「田牧」CP
成功捧紅「田牧」CP（圖片來源：《大叔的愛》劇照）

6.《二月廿九》（得票率：6%） 大玩穿越時空

由吳海昕、徐天佑及劉俊謙主演的劇集《二月廿九》在2020年播出 ，故事講述在2月29日出生的女主角Yeesa意外發現自己有穿越時空的能力，穿越時空遇上與自己未來有關的2位男主角。劇情大玩穿越時空和時間交錯，獲外界大讚題材夠新穎，加上3位主角細膩的演技，獲網民大讚是2020年播出的「神劇」之一。

ViuTV 《二月廿九》大玩穿越時空。
《二月廿九》大玩穿越時空。（圖片來源：《二月廿九》劇照）
ViuTV 網民都讚劇情主題夠新穎。
網民都讚劇情主題夠新穎。（圖片來源：《二月廿九》劇照）
ViuTV 《二月廿九》更推出續集《940420》，不過就被指爛尾收場。
《二月廿九》更推出續集《940420》，不過就被指爛尾收場。（圖片來源：《940420》劇照）

5. 《男排女將》（得票率：7%）對白貼地又夠勵志

在2020年播出的《男排女將》由鄧麗欣（Stephy）、顧定軒（Zeno）和男團MIRROR及ERROR成員主演，劇情講述由鄧麗欣飾演的教練家瑜帶領下，由一班年輕演員擔演的排球員組成的「力圖」，由被睇死的排球員，經過努力不肯放棄的苦練下成果，逐步向夢想走近的青春偶像劇。網民指雖然《男排女將》都只係一套普通老土青春熱血劇，但就成功為當時遭受社會環境劇變、疫情打擊而心情低落、意志消沉的香港人打打氣。

ViuTV 《男排女將》為ViuTV又一熱血青春劇。
《男排女將》為ViuTV又一熱血青春劇。（圖片來源：《男排女將》劇照）
ViuTV 由Stephy、MIRROR成員主演。
由Stephy、MIRROR成員主演。（圖片來源：《男排女將》劇照）
ViuTV 夠曬熱血。
夠曬熱血。（圖片來源：《男排女將》劇照）

4. 《繩角》（得票率：7%）劇情熱血 拳拳打到入肉

《繩角》（2022）為ViuTV首套以拳擊為題的劇集，劇情改編至漫畫家曹志豪的《死角》，講述主角立下決心成為亞洲拳王努力奮鬥，挑戰極限的故事，由MIRROR成員AK江𤒹生、Lokman楊樂文、Tiger邱傲然和Alton王智德、梁祖堯和駱振偉等主演。一班主角為飾演職業拳手而練到周身肌肉，睇到一班女觀眾流曬口水之餘；由操拳、練跑到擂台大戰，拳拳打到入肉夠逼真，成功吸引埋一班熱血男觀眾！

ViuTV 《繩角》劇情改編至漫畫家曹志豪的《死角》。
《繩角》劇情改編至漫畫家曹志豪的《死角》。（圖片來源：《繩角》劇照）
ViuTV 各大男主角都大騷肌肉
各大男主角都大騷肌肉（圖片來源：《繩角》劇照）
ViuTV Thor左）獲讚演技大爆發。
Thor（左）獲讚演技大爆發。（圖片來源：《繩角》劇照）

3. 《和解在後》（得票率：8%）IvySo獲網民大讚演技好

ViuTV原創劇《和解在後》由COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）和ToNick成員趙善恆主演，劇集以香港調和中心一班調節員為主線，每集都會講述1至兩個調解個案，每個單元都感人又催淚。女主角Ivy So首次擔任電視劇女主角，網民都大讚Ivy So將感情拿捏恰當，就連在劇中飾演調和中心創辦人的谷德昭亦在IG大讚她有天分！

ViuTV 《和解在後》由COLLAR成員蘇雅琳Ivy So）、趙善恆主演
《和解在後》由COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）、趙善恆主演（圖片來源：《和解在後》劇照）
ViuTV IvySo首次擔正就獲讚演技好。
IvySo首次擔正就獲讚演技好。（圖片來源：《和解在後》劇照）
ViuTV Ivy So 和解在後 谷德昭大讚Ivy有觀眾緣，同時好有天份。
谷德昭大讚Ivy有觀眾緣，同時好有天份。（圖片來源：IG@koktakchiu）

2. 《IT狗》（得票率：16%）演活香港打工仔 對白夠啜核

由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、MIRROR成員Frankie和Lokman等人參演的劇集《IT狗》，劇情講述一班「IT狗」阿信（凌文龍 飾）在半推半就下決定創業，並聘請一班奇奇怪怪的同事，開發App「PayPayDuck」。劇中句句對白都引起不少同為「打工仔」的共鳴，其中「就算有問題，我都無say啦」、「無知是世故，短視是無奈」等對白就最為經典。

ViuTV 《IT狗》由由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、MIRROR成員Frankie、Lokman等人參演。
《IT狗》由由凌文龍、陳漢娜、岑珈其、MIRROR成員Frankie、Lokman等人參演。（圖片來源： 《IT狗》劇照）
ViuTV 連曾俊華都有份客串。
連曾俊華都有份客串。（圖片來源： 《IT狗》劇照）
ViuTV Frankie呢句真係經典。
Frankie呢句真係經典。（圖片來源： 《IT狗》劇照）

1. 《那年盛夏我們綻放如花》（得票率：22%）被喻為十年一遇的神劇

《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡懸疑小說《已讀不回死全家》，由陳健朗執導，歐鎮灝（George）、邱彥筒（Marf）和張毓軒等人主演。故事講述一班中學生被一位神秘admin加入到一個名叫「已讀不回死全家」的奇異群組中，從而展開了一場恐怖而危險的「死亡遊戲」。《那年盛夏》播出後一直反應熱烈，由故事題材到拍攝手法都獲網民大讚夠新鮮，更被喻為十年一遇的神劇。

那年盛夏我們綻放如花 viutv
《那年盛夏我們綻放如花》獲成為「十年一遇的神劇」（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv
（圖片來源：ViuTV影片截圖）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 楊悅盈與其餘19位因死亡遊戲而死亡的6A班師生一同被偽裝成車禍身亡。
楊悅盈與其餘19位因死亡遊戲而死亡的6A班師生一同被偽裝成車禍身亡。（圖片來源：ViuTV）
那年盛夏我們綻放如花 viutv 那年盛夏我們綻放如花 那年盛夏我們綻放如花｜第4集
女主角Marf演技獲好評。（圖片來源：ViuTV提供）

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撰文：東方新地圖片來源：《大叔的愛》劇照、 《二月廿九》劇照、《男排女將》劇照、《繩角》劇照、《和解在後》劇照、《IT狗》劇照、《那年盛夏我們綻放如花》劇照、《940420》劇照、IG@koktakchiu

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