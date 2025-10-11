姜濤剖白對抗Haters心路歷程 MIRROR團魂背後藏溫情
ViuTV清談節目《馬時亨．獅子山精神》本週特別邀請人氣偶像MIRROR成員姜濤，講述自己如何從未經歷到慢慢學習應對Haters，並細訴粉絲間真摯連繫，展現獅子山下堅毅與跨代情懷。
姜濤分享如何面對Haters
作為節目最年輕的受訪者，姜濤坦誠分享出道初期面對大量Haters的壓力，曾試圖以正面回應扭轉局面，但最終領悟對方只是宣洩情緒。如今他更注重吸收有建設性的意見，抱持開放態度面對批評，並強調自己仍在成長的路上。
承認MIRROR曾經有「拗撬」
談及鏡仔之間的關係，姜濤不諱言大家年輕時曾有磨擦，但經歷七載風雨，早已培養出真正的團魂。他直言現在所有成員遇到問題都會直話直說，互相體諒包容，並透露如果將來有機會於啟德體育園開騷，和團隊並肩合作將大大減輕心理壓力。
粉絲溫情故事觸動全場
節目中，姜濤憶述一位婆婆粉絲，對方喪偶又孤零無依，視姜濤如孫。見到偶像能帶來這份陪伴與慰藉，他坦言十分感恩，認為藝人存在價值原來能點亮孤單者心靈。
對家庭未來充滿憧憬
當馬時亨問到姜濤會否結婚時，姜濤就指「我老婆係出面！」，隨後解釋最近買了新車，新車如同女朋友一樣，笑指車子就如女友般偶爾要去探望。談到未來是否想成家，他大方承認對婚姻充滿嚮往，更敬佩馬時亨維繫數十年婚姻的堅持。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期