ViuTV轉播新城頒奬禮變「濃縮版」 聲夢歌手致敬梅姐片段全遭刪走

今年的新城頒獎典禮繼續取消了電視台的直播，當晚的節目只能透過FM99.7新城電台的直播收聽。去年由於「有聲無畫」讓聽眾感到困惑不解，而今年他們犯下了同樣的錯誤。12月30日的頒獎禮長達4個小時，直到1月7日終於在ViuTV上播出，然而由於時間限制，只能呈現「濃縮版」，甚至不得不刪減致敬環節！