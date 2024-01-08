ViuTV轉播新城頒奬禮變「濃縮版」 聲夢歌手致敬梅姐片段全遭刪走
新城勁爆頒獎禮2023｜ViuTV轉播新人致敬梅艷芳
今晚電視轉播的頒獎典禮，在首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出梅艷芳的經典金曲，為梅姐致敬。一班新人輪流唱，在電台播放時沒有旁白介紹，冇人知道邊個打邊個，來到電視版終於可以一看新人演出水準！
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樂壇新人向梅艷芳致敬選擇性刪減 ViuTV硬刪3個聲夢歌手獨立音樂人受連累
致敬環節共有27個單位分成三組演出，全長接近15分鐘，不過第一組在ViuTV播放時已被刪除，電視觀眾無緣欣賞，據知第一組頭9位歌手有人演出最失準，但有細心觀眾留意到，第一組演出名單有3位TVB「聲夢」歌手在內，但就不包括ViuTV或 makerville藝人，因此轉播方就狠刪開頭9個演出單位，包括奪叱咤生力軍男歌手銀獎的林智樂：
- ．Beanies《風的季節》（ViuTV版被刪）
- ．林智樂@聲夢 《似水流年》（ViuTV版被刪）
- ．文凱婷@聲夢《逝去的愛》（ViuTV版被刪）
- ．何榛綦《心仍是冷》（ViuTV版被刪）
- ．林沚羿@聲夢《似火探戈》（ViuTV版被刪）
- ．Charming Way《Stand By Me》（ViuTV版被刪）
- ．吳爾珈《交出我的心》（ViuTV版被刪）
- ．蘇凱倫《赤的疑惑》（ViuTV版被刪）
- ．Spiral《夢伴》（ViuTV版被刪）
第二組 歌手（ViuTV藝人WinWin）：
- ．陳樂頤《蔓珠莎華》
- ．梁式昕《緣份》
- ．潘靜文@聲夢《抱緊眼前人》
- ．姜穎芝《情歸何處》
- ．WinWin 楊安妮《烈燄紅唇》
- ．鄧禮迪《夢幻的擁抱》
- ．THAIMAY《妖女》
- ．N9《慾望野獸街》
第三組歌手（ ViuTV藝人Sica、Marf） ：
- ．子飛魚《芳華絕代》
- ．梁樂童《似是故人來》
- ．彭晉《胭脂扣》
- ．蔡愷穎@聲夢《冰山大火》
- ．CK 黃斯琪《放開你的頭腦》
- ．Finally《將冰山劈開》
- ．Sica 何洛瑤《心債》
- ．詹天文@聲夢《淑女》
- ．Marf 邱彥筒《壞女孩》
- ．一眾樂壇新人《夕陽之歌》
新人致敬梅姐大走音 網民：唔好咁侮辱梅姐
未知係練習不足還是會展場地問題，不少新人唱到走曬音，聽到網民都好無言：「完全唔知邊個唱緊」、「好X難聽」、「梅姐會唔會激返生」、「2023年都無畫面？係咪難聽到唔想出樣」、「咁樣侮辱梅姐d 歌好咩」、「叫花師奶嚟唱好過啦」等。
Youtuber男團表現有驚喜
N9@試當真《慾望野獸街》與Finally@小薯茄《將冰山劈開》兩個演出段落也算是準備十足，舞姿台風別樹一格，比不少女新人唱得好！
兩台「暗戰」有前科 去年何啟華宣傳新戲被TVB無視
兩台的「小氣簿」事件其實早有前科，去年1月，ERROR成員阿Dee何啟華出席電影宣傳時，就慘被《東張+》刻意裁走何啟華的畫面！
毒舌大狀｜阿Dee傍住子華神做宣傳
去年由黃子華領軍的電影《毒舌大狀》舉行大型宣傳活動，身為演員之一阿Dee何啟華被子華神欽點「貼身」一齊做宣傳。無綫和子華神關係極度友好，所以當日派出兩隊攝製隊到場採訪，分別在《TVB娛樂新聞台》和《東張+》播出。
毒舌大狀｜Dee哥3秒躁底怒舉咪牌
阿Dee雖然是子華神身邊紅人，但在整個訪問環節中，阿Dee已刻意被安排企側邊，但他又要幫手拎咪牌，一時話佢個咪牌太低見唔到，又被記者要求他將咪牌遞近謝君豪，實在左右做人難。作為主要角色，戲份多過柏天男，阿Dee受訪時卻慘變「工作人員」，難怪平時四萬咁口嘅阿Dee，都即時閃過躁底3面黑面樣，最後還索性舉高咪牌扮收音師。到最後訪問出街，無綫的《TVB娛樂新聞台》只出大合照畫面而冇播阿Dee圍訪訪問，而《東張+》則貫徹「宗旨」Cut得就Cut，完全裁走阿Dee的畫面，所以想睇原汁原味訪問，就只能返回ViuTV 的官方社交網。
毒舌大狀｜《東張+》cut走阿Dee版
「致敬」令多位新人表現失準 新城重複香港電台失誤
說回新人演出殿堂級前輩作品炒車，其實類似安排在去年5月香港電台的《廣播九十五周年十大中文金曲》紅館Show也曾發生，大會安排一班新人為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同多位樂壇新晉演繹歌曲。不過多位新人嘅表現都失準，唱歌走音、甩歌詞樣樣有，睇到觀眾們都非常尷尬！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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