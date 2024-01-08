viutv 新城

ViuTV轉播新城頒奬禮變「濃縮版」 聲夢歌手致敬梅姐片段全遭刪走

最新娛聞
東方新地

廣告

今年的新城頒獎典禮繼續取消了電視台的直播，當晚的節目只能透過FM99.7新城電台的直播收聽。去年由於「有聲無畫」讓聽眾感到困惑不解，而今年他們犯下了同樣的錯誤。12月30日的頒獎禮長達4個小時，直到1月7日終於在ViuTV上播出，然而由於時間限制，只能呈現「濃縮版」，甚至不得不刪減致敬環節！

新城勁爆頒獎禮2023｜ViuTV轉播新人致敬梅艷芳

今晚電視轉播的頒獎典禮，在首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出梅艷芳的經典金曲，為梅姐致敬。一班新人輪流唱，在電台播放時沒有旁白介紹，冇人知道邊個打邊個，來到電視版終於可以一看新人演出水準！

ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆頒獎禮2023 mirror 新城勁爆頒獎禮2023 就連背景設計都差過人，現場的記者們都笑指「靈堂咁款」。
就連背景設計都差過人，現場的觀眾都笑指「靈堂咁款」。（圖片來源：東方新地）

相關文章： 新城2023 ViuTV轉播 ｜得獎名單出爐！勁爆頒獎禮2023 張敬軒奪勁爆年度歌手

樂壇新人向梅艷芳致敬選擇性刪減 ViuTV硬刪3個聲夢歌手獨立音樂人受連累

致敬環節共有27個單位分成三組演出，全長接近15分鐘，不過第一組在ViuTV播放時已被刪除，電視觀眾無緣欣賞，據知第一組頭9位歌手有人演出最失準，但有細心觀眾留意到，第一組演出名單有3位TVB「聲夢」歌手在內，但就不包括ViuTV或 makerville藝人，因此轉播方就狠刪開頭9個演出單位，包括奪叱咤生力軍男歌手銀獎的林智樂：

  1. ．Beanies《風的季節》（ViuTV版被刪）
  2. 林智樂@聲夢 《似水流年》（ViuTV版被刪）
  3. 文凱婷@聲夢《逝去的愛》（ViuTV版被刪）
  4. ．何榛綦《心仍是冷》（ViuTV版被刪）
  5. 林沚羿@聲夢《似火探戈》（ViuTV版被刪）
  6. ．Charming Way《Stand By Me》（ViuTV版被刪）
  7. ．吳爾珈《交出我的心》（ViuTV版被刪）
  8. ．蘇凱倫《赤的疑惑》（ViuTV版被刪）
  9. ．Spiral《夢伴》（ViuTV版被刪）

    第二組 歌手（ViuTV藝人WinWin）：

  10. ．陳樂頤《蔓珠莎華》
  11. ．梁式昕《緣份》
  12. ．潘靜文@聲夢《抱緊眼前人》
  13. ．姜穎芝《情歸何處》
  14. ．WinWin 楊安妮《烈燄紅唇》
  15. ．鄧禮迪《夢幻的擁抱》
  16. ．THAIMAY《妖女》
  17. ．N9《慾望野獸街》

    第三組歌手（ ViuTV藝人Sica、Marf） ：

  18. ．子飛魚《芳華絕代》
  19. ．梁樂童《似是故人來》
  20. ．彭晉《胭脂扣》
  21. ．蔡愷穎@聲夢《冰山大火》
  22. ．CK 黃斯琪《放開你的頭腦》
  23. ．Finally《將冰山劈開》
  24. ．Sica 何洛瑤《心債》
  25. ．詹天文@聲夢《淑女》
  26. ．Marf 邱彥筒《壞女孩》
  27. ．一眾樂壇新人《夕陽之歌》
ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 前無綫藝人張明偉以「Charming Way」組合演唱《Stand By Me》被ViuTV刪走！
前無綫藝人張明偉以「Charming Way」組合演唱《Stand By Me》被ViuTV刪走！（圖片來源：新城）

新人致敬梅姐大走音 網民：唔好咁侮辱梅姐

未知係練習不足還是會展場地問題，不少新人唱到走曬音，聽到網民都好無言：「完全唔知邊個唱緊」、「好X難聽」、「梅姐會唔會激返生」、「2023年都無畫面？係咪難聽到唔想出樣」、「咁樣侮辱梅姐d 歌好咩」、「叫花師奶嚟唱好過啦」等。

ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 壓軸的Marf 台型十足，是唯一成功演繹梅姐作品的新人。
壓軸的Marf 台型十足，是唯一成功演繹梅姐作品的新人。（圖片來源：新城）

Youtuber男團表現有驚喜

N9@試當真《慾望野獸街》與Finally@小薯茄《將冰山劈開》兩個演出段落也算是準備十足，舞姿台風別樹一格，比不少女新人唱得好！

ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 新城勁爆頒獎禮2023 mirror 新城勁爆頒獎禮2023 當紅YouTuber組合「Finally」都有到場獻唱。
當紅YouTuber組合「Finally」都有到場獻唱，因為與Sica及Maarf同屬於第三組歌手，在轉播時有得留低！（圖片來源：東方新地）

兩台「暗戰」有前科 去年何啟華宣傳新戲被TVB無視

兩台的「小氣簿」事件其實早有前科，去年1月，ERROR成員阿Dee何啟華出席電影宣傳時，就慘被《東張+》刻意裁走何啟華的畫面！

ViuTV 新城 聲夢 PLT 何啟華
（圖片來源：新假期@2023年1月）

毒舌大狀｜阿Dee傍住子華神做宣傳

去年由黃子華領軍的電影《毒舌大狀》舉行大型宣傳活動，身為演員之一阿Dee何啟華被子華神欽點「貼身」一齊做宣傳。無綫和子華神關係極度友好，所以當日派出兩隊攝製隊到場採訪，分別在《TVB娛樂新聞台》和《東張+》播出。

ViuTV 新城 聲夢 PLT 何啟華 ViuTV一哥阿Dee突然躁底，以咪牌舉高過頭來洩憤。
ViuTV一哥阿Dee被安排企側邊，舉咪牌時又左右為難，難怪他突然躁底。（圖片來源：YouTube@ViuTV截圖）

毒舌大狀｜Dee哥3秒躁底怒舉咪牌

阿Dee雖然是子華神身邊紅人，但在整個訪問環節中，阿Dee已刻意被安排企側邊，但他又要幫手拎咪牌，一時話佢個咪牌太低見唔到，又被記者要求他將咪牌遞近謝君豪，實在左右做人難。作為主要角色，戲份多過柏天男，阿Dee受訪時卻慘變「工作人員」，難怪平時四萬咁口嘅阿Dee，都即時閃過躁底3面黑面樣，最後還索性舉高咪牌扮收音師。到最後訪問出街，無綫的《TVB娛樂新聞台》只出大合照畫面而冇播阿Dee圍訪訪問，而《東張+》則貫徹「宗旨」Cut得就Cut，完全裁走阿Dee的畫面，所以想睇原汁原味訪問，就只能返回ViuTV 的官方社交網。

ViuTV 新城 聲夢 PLT 何啟華 《東張+》全部訪問片段都裁走阿Dee，明明他企正子華神身旁，都夾硬「被消失」。
《東張+》全部訪問片段都裁走阿Dee，明明他企正子華神身旁，都夾硬「被消失」。（圖片來源：YouTube@東張+截圖）

毒舌大狀｜《東張+》cut走阿Dee版

「致敬」令多位新人表現失準 新城重複香港電台失誤

說回新人演出殿堂級前輩作品炒車，其實類似安排在去年5月香港電台的《廣播九十五周年十大中文金曲》紅館Show也曾發生，大會安排一班新人為多首張國榮和梅艷芳的經典作品重新編曲，並聯同多位樂壇新晉演繹歌曲。不過多位新人嘅表現都失準，唱歌走音、甩歌詞樣樣有，睇到觀眾們都非常尷尬！

ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 港台 十大中文金曲 十大中文金曲 張天穎翻唱梅艷芳的《壞女孩》
張天穎翻唱梅艷芳的《壞女孩》（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 港台 十大中文金曲 十大中文金曲 不少新人的表現都麻麻。
不少新人的表現都麻麻。（圖片來源：RTHK32《十大中文金曲》截圖）
ViuTV 新城 聲夢 PLT viutv 新城勁爆頒獎禮 港台 十大中文金曲 新編曲似乎未能彰顯張國榮和梅艷芳作品的壓場感。
新編曲似乎未能彰顯張國榮和梅艷芳作品的壓場感。（圖片來源：RTHK）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：東方新地、新城、YouTube@ViuTV截圖、YouTube@東張+截圖、RTHK32《十大中文金曲》截圖、RTHK

讀者留言

熱門文章

 