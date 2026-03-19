ViuTV《晚吹》｜AKANSONBEAN談男男床戲 江𤒹生坦言太大膽不敢邀父母首映
廣告
ViuTV《晚吹 – Chat KP》今晚邀請電影《我們不是什麼》主演江𤒹生（AK@MIRROR）、陳毅燊（ANSONBEAN）、導演邱禮濤分享拍攝心得，兩人首次挑戰情侶角色更要拍攝床戲，令他們在開工初期緊張得笑容全失。AK更坦言看完試片後，首映禮都不敢邀請父母觀看，場面之大膽可想而知。
AK坦言床戲太大膽不敢邀父母首映
AK在節目中透露拍攝床戲時的緊張心情，他表示「大家都未試過拍呢類型嘅題材，亦都未試過拍呢類型嘅鏡頭，我好記得拍床戲係開工嘅第三日，頭三日我同阿BEAN每次埋位都冇乜笑容，大家都好緊張，拍完嗰場戲之後，我哋嘅笑容就慢慢出現。」主持彭秀慧（KP）更直言床戲部分非常大膽令人驚訝，AK笑著回應「我睇完試片呢，出到戲院同阿BEAN講，首映我應該未必叫阿爸阿媽嚟睇，有啲尷尬！」
ANSONBEAN與AK態度截然不同想邀全部人觀看
相比AK的保守態度，ANSONBEAN則展現完全相反的想法，他興奮地表示「我想叫晒全部人嚟睇喎！」兩人對於電影中大膽床戲的不同反應，也反映出他們性格上的差異。這部由邱禮濤執導的電影《我們不是什麼》讓兩位年輕演員首次嘗試情侶角色，挑戰過往未曾涉足的題材類型。
ANSONBEAN分享寄宿學校被冤枉食煙經歷
節目中KP提到電影橋段兩位角色都有不少火爆情緒，ANSONBEAN隨即分享自己在寄宿學校的真實經歷。他憶述「學校喺我度搵到包煙，其實唔係我嘅，但學校就屈我話我食煙，佢要我每一個鐘走去搵老師簽名，同埋全日都要着西裝，個陣就嚟大考，操卷有時候張paper要個半鐘㗎嘛，影響埋我讀書。」面對不公平對待，ANSONBEAN最終在飯堂爆發「我喺飯堂度食食吓飯，諗諗吓我真係無辜㗎喎，仲要影響埋我前途，我揸住個餐盤就反咗佢，然後去到飯堂捉住啲架扯冧晒落嚟！」ANSONBEAN補充最後學校睇得出他是無辜，不過打從心底裡，老師仍然覺得他有帶煙。
網民熱議兩人首次合作化學反應
節目播出後網民紛紛留言討論，有觀眾表示「AK同ANSONBEAN拍床戲真係好大膽」「想睇佢哋點樣克服緊張」。亦有粉絲笑言「AK唔敢叫爸媽睇但ANSONBEAN想叫全世界睇，性格差好遠」「ANSONBEAN個寄宿學校故事好慘但好搞笑」。不少網民都對這對首次合作的組合充滿期待，認為他們在電影中的表現值得關注。
圖片來源：ViuTV、《我們不是什麼》資料或影片來源：原文刊於新假期