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ViuTV播曾志偉主演《大丈夫》對撼TVB台慶夜 網民驚訝：抽水定有心？

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TVB 55周年《萬千星輝賀台慶》將於本月19日（星期六）舉行，同晚ViuTV就選擇播出由曾志偉主演的2003年電影《大丈夫》，令網民都十分驚訝！

大丈夫 除了預告片外，在ViuTV節目表中，也上載了曾志偉去滾的劇照作宣傳。
除了預告片外，在ViuTV節目表中，也上載了曾志偉去滾的劇照作宣傳。（圖片來源：ViuTV官網截圖）

ViuTV播《大丈夫》逼觀眾熄電視？

ViuTV在TVB台慶夜播《大丈夫》，引起網民熱議，猜測ViuTV到底係想抽水，定有心用曾志偉去打番曾志偉？有網民就表示兩台都要睇曾志偉等於「逼觀眾熄電視」，又笑言「可以早啲瞓覺」，但亦有網民對於有電視台重播《大丈夫》表示十分驚喜。

大丈夫 網民對ViuTV播曾志偉主演的電影《大丈夫》議論紛紛。
網民對ViuTV播曾志偉主演的電影《大丈夫》議論紛紛。（圖片來源：[email protected]
大丈夫 毛姐在片中飾演曾志偉老婆。
毛姐在片中飾演曾志偉老婆。（圖片來源：電影《大丈夫》劇照）

其實當年《大丈夫》播出時真係有不少精警金句，直至近20年後的現在，都仍然令大家印象非常深刻！

《大丈夫》經典金句重溫：

1.唔賭唔知時運高，唔滾唔知身體好。

這句對白是相士給曾志偉的批命，十分押韻，至今仍為人津津樂道。

大丈夫 杜汶澤
（圖片來源：電影《大丈夫》劇照）

2.出嚟玩，一定要小心。

這句是「九叔」梁家輝作為前輩教畀曾志偉的金玉良言，也令不少網民記憶猶新。

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（圖片來源：電影《大丈夫》海報）

3.我黃咗啦！你哋走啦！

梁家輝在《大丈夫》中飾演的「九叔」犧牲自己狂叫班一齊出來滾的兄弟「酒呀！」，令這個角色成為不少男士心目中的英雄代表，梁家輝亦憑這個角色奪得了金像最佳男配角獎。

大丈夫 梁家輝在《大丈夫》中大叫「酒呀！」犧牲自己成全兄弟。
梁家輝在《大丈夫》中大叫「酒呀！」犧牲自己成全兄弟。（圖片來源：電影《大丈夫》劇照）
大丈夫 不少網友對這句對白印象好深刻。
不少網友對這句對白印象好深刻。（圖片來源：網民留言截圖）

4.男人幫男人

客串的呂頌賢在戲中飾演交通警，講了一句「男人幫男人」，亦成為了經典金句。

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（圖片來源：微博@呂頌賢）

5.講廣東話嘅北京人就係內奸

《大丈夫》這部2003年電影，有不少向2002年爆紅電影《無間道》致敬的情節，這句就明顯「抄考」自《無間道》「傻強」對白。

大丈夫 《大丈夫》和《無間道》兩部電影，杜汶澤都有份演出。
《大丈夫》和《無間道》兩部電影，杜汶澤都有份演出。（圖片來源：電影《大丈夫》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV官網截圖、電影《大丈夫》劇照及海報、微博@呂頌賢

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