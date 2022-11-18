ViuTV播曾志偉主演《大丈夫》對撼TVB台慶夜 網民驚訝：抽水定有心？
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TVB 55周年《萬千星輝賀台慶》將於本月19日（星期六）舉行，同晚ViuTV就選擇播出由曾志偉主演的2003年電影《大丈夫》，令網民都十分驚訝！
ViuTV播《大丈夫》逼觀眾熄電視？
ViuTV在TVB台慶夜播《大丈夫》，引起網民熱議，猜測ViuTV到底係想抽水，定有心用曾志偉去打番曾志偉？有網民就表示兩台都要睇曾志偉等於「逼觀眾熄電視」，又笑言「可以早啲瞓覺」，但亦有網民對於有電視台重播《大丈夫》表示十分驚喜。
其實當年《大丈夫》播出時真係有不少精警金句，直至近20年後的現在，都仍然令大家印象非常深刻！
《大丈夫》經典金句重溫：
1.唔賭唔知時運高，唔滾唔知身體好。
這句對白是相士給曾志偉的批命，十分押韻，至今仍為人津津樂道。
2.出嚟玩，一定要小心。
這句是「九叔」梁家輝作為前輩教畀曾志偉的金玉良言，也令不少網民記憶猶新。
3.我黃咗啦！你哋走啦！
梁家輝在《大丈夫》中飾演的「九叔」犧牲自己狂叫班一齊出來滾的兄弟「酒呀！」，令這個角色成為不少男士心目中的英雄代表，梁家輝亦憑這個角色奪得了金像最佳男配角獎。
4.男人幫男人
客串的呂頌賢在戲中飾演交通警，講了一句「男人幫男人」，亦成為了經典金句。
5.講廣東話嘅北京人就係內奸
《大丈夫》這部2003年電影，有不少向2002年爆紅電影《無間道》致敬的情節，這句就明顯「抄考」自《無間道》「傻強」對白。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ViuTV官網截圖、電影《大丈夫》劇照及海報、微博@呂頌賢
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