ViuTV十週年推出5大重磅企劃 李佳芯倒戈拍港版《悠長假期》 MIRROR團綜2026回歸

ViuTV開台10週年果然唔係講笑，昨日（23日）喺節目巡禮上投下多個震撼彈，當中最大嘅爆點，莫過於宣布將翻拍木村拓哉經典神劇《悠長假期》，而女主角竟然係啱啱離巢TVB嘅視后李佳芯（Ali）！Ali首度「倒戈」ViuTV，仲要拍住人氣王呂爵安（Edan），呢個組合簡直係夢幻級數，消息一出即刻引爆全城熱話。除咗呢個王炸組合，ViuTV更晒冷式公布其餘4大重磅企劃，包括Anson Lo主演港版《金秘書為何那樣》、全新直播綜藝、同銀河映像嘅暗黑合作！