ViuTV十週年推出5大重磅企劃 李佳芯倒戈拍港版《悠長假期》 MIRROR團綜2026回歸
李佳芯倒戈ViuTV 孖Edan挑戰木村神劇
全場最轟動嘅消息，絕對係ViuTV已獲日本富士電視台正式授權，翻拍1996年播出、由木村拓哉同山口智子主演嘅神級日劇《悠長假期》。為咗慶祝原劇30週年，港版卡士陣容絕對係疊馬晒冷。男主角「瀨名」將由呂爵安（Edan）飾演，而女主角「小南」就搵嚟前TVB視后李佳芯（Ali）擔綱，呢次係Ali離巢後首次參演ViuTV劇集，話題性十足！另外，配角陣容亦相當強勁，江𤒹生（AK）將會飾演Ali嘅細佬，而COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）就會扮演暗戀Edan嘅鋼琴學妹，新鮮感爆燈嘅組合令劇迷期待值瞬間拉滿。
Anson Lo再演韓劇 孖Ivy So挑戰《金秘書》
繼《社內相親》改編成功之後，ViuTV再次瞄準韓國經典IP，宣布正洽談開拍港版《金秘書為何那樣》。男主角「霸道副會長」李英俊一角，將由「教主」盧瀚霆（Anson Lo）出演，而完美能幹嘅「金秘書」就由Ivy So蘇雅琳擔任。值得一提嘅係，Ivy So今次可謂「雙線發展」，一邊要喺《悠長假期》做清純學妹，另一邊就要喺《金秘書》變身專業秘書，對佢嘅演技絕對係一大考驗。唔少粉絲都好期待教主同Ivy So呢對全新CP會擦出點樣嘅火花。
ViuTV黃金時段大改革 推出直播綜藝
為咗衝擊傳統電視台嘅黃金時段，ViuTV宣布將會喺下個月起推出全新1.5小時嘅直播綜藝節目《8 點直樂 Viuriety》。節目將會喺星期一至五晚上8點直播，擺明車馬正面硬撼對家。ViuTV將會全台藝人總動員，每晚設定唔同主題，例如美食、音樂、挑戰等等，更強調會同全港觀眾互動大派獎金獎品，銳意打造新一代嘅「電視汁撈飯」文化，睇嚟觀眾晚晚都有排忙！
銀河映像強勢加盟 Jeffrey魏浚笙做地獄大狀
劇集方面，ViuTV今年繼續同杜琪峯嘅銀河映像團隊深度合作，推出兩部風格極為強烈嘅劇集。其中一部係題材極度大膽嘅《地獄大狀》，由魏浚笙（Jeffrey）同林愷鈴主演，劇情講述一個大狀死後，竟然喺陰間幫鬼打官司，仲要一邊查出自己嘅死因，穿梭陰陽兩界嘅設定非常破格。另一部《COURT!》則由邱士縉（Stanley）、谷祖琳等人主演，以三個單元故事深入探討法庭上嘅真相與巧合，相信會係一套充滿電影感嘅高質作品。
MIRROR團綜2026回歸 鏡粉最期待項目
一眾鏡粉最期待嘅消息終於成真！ViuTV喺活動上正式宣布，MIRROR 12子將會喺2026年拍攝全新團體綜藝。雖然具體內容仲未公布，但成員們已經喺現場七嘴八舌拋出各種瘋狂構思，Edan提議搞12人電競大賽，而Jeremy竟然話想去亞馬遜森林探險，淨係聽佢哋討論已經覺得好好笑。呢個全新團綜無疑係鏡粉們嘅年度最期待項目，相信到時播出又會掀起新一輪追星熱潮。