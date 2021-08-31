ViuTV隱藏版索主持32D李賢Leanne新節目跳夏威夷舞 獲網民激讚 隨時揮低一姐沈殷怡
文：東方新地｜圖：李賢IG、ViuTV影片截圖
李賢謙稱：我同Shirley仲有好大嘅距離
現年28歲的李賢（Leanne）本身做開幕後，因為疫情零工作，所以在強尼引薦下試玩幕前，早前拍攝ViuTV節目《學神出沒注意》，成功以一招「拋胸玩飄移」搶盡風頭，不過之後Leanne並未乘勝狙擊，繼《學神》後的新工作，竟然係做ViuTV文藝資訊節目《舉高雙手3》主持，真係估佢唔到！
在新節目中李賢不論介紹魔術、法式滾球或花式劍球等，都係著住超短褲上陣，大晒美腿，不過上身都相對密實，直到日前《舉高雙手3》介紹夏威夷舞一集，李賢穿著小白Tee配紅裙上陣，盡顯激凸32D上圍，獲網民大讚她有樣有身材兼有美腿，隨時有機會取代ViuTV性感女神沈殷怡的地位！
觀眾睇得開心就好
不過李賢就在社交網回應指：「Shirley（沈殷怡）永遠係大家嘅女神，我同佢仲有好大嘅距離，尤其係佢嘅身高，我要投胎先可能追到佢！最後，都係嗰句：『觀眾睇得開心就好』，多謝你哋鍾意睇我呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。 #我對腳其實好短 #大家一齊接受呢個現實」
李賢靠最強胸器考車
李賢早前在《學神出沒注意》中透露曾考車，但只有筆試合格，路試fail，在節目中與未有車牌的拍檔阿神一起去學車，雖然今次沒有女拍檔，但李賢依然戰鬥格上陣，佢話：「我專登著貼身衫、短裙嚟，因為無胸部解決唔到嘅問題嘅！」講到明用人間胸器去戰勝任何難關，點知筆試考核是女考官，一套性感裝束無用武之地，李賢立即改變策略用擦鞋冧功！果然叻女！
家姐Ran爺客串《學神出沒注意》
曾演出ViuTV人氣劇《二月廿九》的Ran爺（李敏）原來是李賢的家姐，更為妹妹首個節目客串其中一集，兩姊妹在鏡頭前不時互窒，睇得觀眾好開心，留言「呢啲先係真正兩姊妹，唔作狀」、 「原來係Ran爺細妹，一啲都唔似樣」、「Ran爺係實力派，無學佢細妹拋胸」。
做過MV女主角
雖然李賢自稱幕後人，但其實她拍不少片，經常為Lifestyle Channel拍片，曾訪問方力申及麥浚龍等，又曾擔任劉浩龍、小肥《砒霜之後》MV女主角。
方力申都follow李賢IG
李賢曾在煮食片請過方力申做嘉賓，方力申都有在IG follow李賢。
李賢愛派福利
李賢不時在IG貼出性感照、床照等，IG有超過二萬followers。