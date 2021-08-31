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ViuTV隱藏版索主持32D李賢Leanne新節目跳夏威夷舞 獲網民激讚 隨時揮低一姐沈殷怡

東方新地 - 娛聞

擁有32D豐滿身材的28歲李賢（Leanne）原本從事幕後工作，直到早前首度參演ViuTV真人騷節目《學神出沒注意》，憑籍穿著貼身低胸裝玩飄移的演出，成功彈起，Leanne更在節目中爆出自家金句：「無胸部解決唔到嘅問題」，被網民封為ViuTV新一代女神！近日她再度主持ViuTV節目《舉高雙手3》，雖然今次係規規矩矩介紹文藝資訊，但Leanne亦有著上小白Tee和熱褲上陣，獲網民大讚她有樣有身材兼有美腿！

文：東方新地｜圖：李賢IG、ViuTV影片截圖

李賢謙稱：我同Shirley仲有好大嘅距離

現年28歲的李賢（Leanne）本身做開幕後，因為疫情零工作，所以在強尼引薦下試玩幕前，早前拍攝ViuTV節目《學神出沒注意》，成功以一招「拋胸玩飄移」搶盡風頭，不過之後Leanne並未乘勝狙擊，繼《學神》後的新工作，竟然係做ViuTV文藝資訊節目《舉高雙手3》主持，真係估佢唔到！

雖然係文藝資訊節目，但訪問嘉賓時李賢都有不時騷吓美腿。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
雖然係文藝資訊節目，但訪問嘉賓時李賢都有不時騷吓美腿。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
介紹魔術師時，更露肩又露，一對美腿撼贏全場。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
早前介紹魔術師時，李賢更露肩又露一對美腿，撼贏全場。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
介紹各式運動時，仲不時赤腳上陣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
介紹各式運動時，李賢仲不時赤腳上陣。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

在新節目中李賢不論介紹魔術、法式滾球或花式劍球等，都係著住超短褲上陣，大晒美腿，不過上身都相對密實，直到日前《舉高雙手3》介紹夏威夷舞一集，李賢穿著小白Tee配紅裙上陣，盡顯激凸32D上圍，獲網民大讚她有樣有身材兼有美腿，隨時有機會取代ViuTV性感女神沈殷怡的地位！

原本李賢著住一件大褸。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
日前介紹夏威夷舞的一集，原本李賢著住一件大褸。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
除低大褸後，見到李賢穿著一件小白Tee配紅裙。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
條裙唔算短。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
條裙唔算短。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但上身激凸。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
但上身激凸。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
獲網友狂cap圖。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
獲網友狂cap圖。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
大讚佢有樣有身材！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
大讚佢有樣有身材！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

觀眾睇得開心就好

不過李賢就在社交網回應指：「Shirley（沈殷怡）永遠係大家嘅女神，我同佢仲有好大嘅距離，尤其係佢嘅身高，我要投胎先可能追到佢！最後，都係嗰句：『觀眾睇得開心就好』，多謝你哋鍾意睇我呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。 #我對腳其實好短 #大家一齊接受呢個現實」

李賢話要多謝大家鍾意睇佢呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
李賢話要多謝大家鍾意睇佢呢個手腳唔協調嘅人跳草裙舞。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
仲話最緊要大家睇得開心！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
仲話最緊要大家睇得開心！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
身高1米58的李賢直指自己對腳其實好短，叫大家要接受現實！（圖片來源：李賢IG）
身高1米58的李賢直指自己對腳其實好短，叫大家要接受現實！（圖片來源：李賢IG）
沈殷怡身高有1米73，李賢笑指自己要重新投胎先有可能追到佢。（圖片來源：李賢IG）
沈殷怡身高有1米72，李賢笑指自己要重新投胎先有可能追到佢。（圖片來源：李賢IG）

李賢靠最強胸器考車

李賢早前在《學神出沒注意》中透露曾考車，但只有筆試合格，路試fail，在節目中與未有車牌的拍檔阿神一起去學車，雖然今次沒有女拍檔，但李賢依然戰鬥格上陣，佢話：「我專登著貼身衫、短裙嚟，因為無胸部解決唔到嘅問題嘅！」講到明用人間胸器去戰勝任何難關，點知筆試考核是女考官，一套性感裝束無用武之地，李賢立即改變策略用擦鞋冧功！果然叻女！

學神出沒注意 李賢
早前李賢（中）以素人身份參演《學神出沒注意》，首集出現便成為焦點，搶晒嘉倩BB及蔡宛珊鋒頭。（圖片來源：李賢IG）
學神出沒注意 李賢
李賢著上貼身低胸上衣，同時露出纖腰出鏡，三位女嘉賓當中，打扮最有機心！（圖片來源：李賢IG）
李賢爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背﹗
李賢更爆出自家金句指所有事都能以拋胸去解決，她這句金句，連拍檔阿神都識背！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

家姐Ran爺客串《學神出沒注意》

曾演出ViuTV人氣劇《二月廿九》的Ran爺（李敏）原來是李賢的家姐，更為妹妹首個節目客串其中一集，兩姊妹在鏡頭前不時互窒，睇得觀眾好開心，留言「呢啲先係真正兩姊妹，唔作狀」、 「原來係Ran爺細妹，一啲都唔似樣」、「Ran爺係實力派，無學佢細妹拋胸」。

李賢家姐是演員李敏（右），會在《學神出沒注意》客串。
李賢（左）家姐是演員李敏（Ran爺），在《學神出沒注意》第三集客串，其間兩姊妹對話搞笑，一時親切一時互窒。（圖片來源：李賢IG）
李敏曾晒出過與媽咪及家中兩位姊妹的合照，即被網民大讚右上角的阿妹（李賢）好靚女，更追問她阿妹有冇男朋友。（圖片來源：李敏IG）
李敏曾晒出過與媽咪及家中兩位姊妹的合照，即被網民大讚右上角的阿妹（李賢）好靚女，更追問她阿妹有冇男朋友。（圖片來源：李敏IG）

做過MV女主角

雖然李賢自稱幕後人，但其實她拍不少片，經常為Lifestyle Channel拍片，曾訪問方力申及麥浚龍等，又曾擔任劉浩龍、小肥《砒霜之後》MV女主角。

學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
李賢做過MV女主角。（圖片來源：李賢IG）
學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
在MV與劉浩龍相當親密。（圖片來源：李賢IG）

方力申都follow李賢IG

李賢曾在煮食片請過方力申做嘉賓，方力申都有在IG follow李賢。

學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
工作過後，方力申等人一起為李賢慶祝生日。（圖片來源：李賢IG）
學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
李賢仲訪問過麥浚龍。（圖片來源：李賢IG）

李賢愛派福利

李賢不時在IG貼出性感照、床照等，IG有超過二萬followers。

學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
李賢不時起床第一照，發放福利。（圖片來源：李賢IG）
學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
呢日因為工作臨時取消，李賢又自拍床照分享。（圖片來源：李賢IG）
學神出沒注意｜李賢拋胸玩飄移 搶盡嘉倩BB鋒頭
李賢唔介意性感上鏡，更不時開心些牙。（圖片來源：李賢IG）
水著少不了﹗
水著少不了﹗（圖片來源：李賢IG）
又不時show胸。（圖片來源：李賢IG）
又不時show胸。（圖片來源：李賢IG）
令人諗起佢嘅金句：「無胸部解決唔到嘅問題！」（圖片來源：李賢IG）
令人諗起佢嘅金句：「無胸部解決唔到嘅問題！」（圖片來源：李賢IG）
李賢話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。（圖片來源：李賢IG）
李賢話將來如果拍劇拍電影嘅角色有需要，都唔介意性感，只要三點不露就冇問題。（圖片來源：李賢IG）
不過李賢已經有個拍拖半年嘅圈外男友！（圖片來源：李賢IG）
不過李賢已經有個拍拖半年嘅圈外男友！（圖片來源：李賢IG）
李賢話性唔性感都唔緊要，最緊要大家睇得開心！（圖片來源：李賢IG）
李賢話性唔性感都唔緊要，最緊要大家睇得開心！（圖片來源：李賢IG）

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