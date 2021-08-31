ViuTV隱藏版索主持32D李賢Leanne新節目跳夏威夷舞 獲網民激讚 隨時揮低一姐沈殷怡

擁有32D豐滿身材的28歲李賢（Leanne）原本從事幕後工作，直到早前首度參演ViuTV真人騷節目《學神出沒注意》，憑籍穿著貼身低胸裝玩飄移的演出，成功彈起，Leanne更在節目中爆出自家金句：「無胸部解決唔到嘅問題」，被網民封為ViuTV新一代女神！近日她再度主持ViuTV節目《舉高雙手3》，雖然今次係規規矩矩介紹文藝資訊，但Leanne亦有著上小白Tee和熱褲上陣，獲網民大讚她有樣有身材兼有美腿！

文：東方新地｜圖：李賢IG、ViuTV影片截圖