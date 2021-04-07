ViuTV五周年台慶 強勢推出重頭劇 杜琪峯撐場宣布有合作計劃

ViuTV於5年前的4月6日誕生，由一個小台發展成有自己的藝員、歌手及主持，聲勢愈來愈強大，舉辦了三屆的《全民造星》更掀起全城熱話，ViuTV的綜藝節目創新有睇頭，有指贏無綫幾條街，搞到無綫要搵曾志偉回巢救亡。在台慶日，ViuTV假九龍灣舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動，有名導演杜琪峯撐場，ViuTV宣佈未來一年會推出3部重頭劇，分別是郭羨妮、劉心悠與潘燦良主演的《冥冥之中》，黃德斌、Edan與Anson Lo 主演的《大叔的愛》及姜濤與蔡凡熙演出的《超感應學園》，而實況節目將推出全新節目《擊戰》，及打造全新男子組合P1X3L。為答謝觀眾支持，還向觀眾送出總值超過300萬的禮物。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV發相