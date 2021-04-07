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ViuTV五周年台慶 強勢推出重頭劇 杜琪峯撐場宣布有合作計劃

東方新地 - 娛聞

ViuTV於5年前的4月6日誕生，由一個小台發展成有自己的藝員、歌手及主持，聲勢愈來愈強大，舉辦了三屆的《全民造星》更掀起全城熱話，ViuTV的綜藝節目創新有睇頭，有指贏無綫幾條街，搞到無綫要搵曾志偉回巢救亡。在台慶日，ViuTV假九龍灣舉行《ViuTV 5周年：繼續向前》活動，有名導演杜琪峯撐場，ViuTV宣佈未來一年會推出3部重頭劇，分別是郭羨妮、劉心悠與潘燦良主演的《冥冥之中》，黃德斌、Edan與Anson Lo 主演的《大叔的愛》及姜濤與蔡凡熙演出的《超感應學園》，而實況節目將推出全新節目《擊戰》，及打造全新男子組合P1X3L。為答謝觀眾支持，還向觀眾送出總值超過300萬的禮物。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV發相

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ViuTV慶祝開台5周年，由一眾主持人展開序幕。
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「一哥」強尼表示要反傳統，開騷先來個謝幕，答謝觀眾過去5年支持。

ViuTV預告未來節目

為配合社交限制規定，ViuTV只邀請大約300位客戶入場，而場外有保安把關，會場外亦未見有好多fans守候。 節目開始時，大會先播出ViuTV過去5年曾播過劇集及節目，然後由KB帶領《擊戰》鼓手打鼓，引領一眾ViuTV藝人出場，率先預告來年的精彩節目及劇集，繼續為全港市民帶來高質素電視節目。

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ViuTV御用鼓手KB出場。
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《擊戰》主持Anson [email protected]、KB和余逸詩。

ViuTV豪送300萬大禮

為答謝觀眾5年來的支持，ViuTV特舉辦「ViuTV 5周年電視賞」，向觀眾送出總值超過三百萬的禮物。「ViuTV 5周年電視賞」於4月6日至5月11日進行，分為獎品換領及終極大抽獎兩部分。合資格參加者需使用智能手機內ViuTV App中的「電視賞」功能實時捕捉電視節目畫面上的「Sound Bear圖案」，以獲取印花。印花可用作兌換指定禮品，獎品包括MIRROR及ERROR親筆簽名紀念品，還有Sound Bear 5周年限量版精品等。印花同時可用作參加由5月12日至5月14日舉辦的終極大抽獎。大獎為價值逾47萬的Volvo動感房跑S60一部。

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《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的全新男子組合P1X3L打頭陣又唱又跳演出。
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近日熱播《最後一屆口罩小姐選舉》8強先後上台拉票，擔任主持的肥仔與193繼續搞笑，現場一片掌聲，肥仔驚訝說：「真係有掌聲！」193話：「上次係冇，真係有啲尷尬！」

ViuTV力推3大重頭劇

ViuTV繼2020年推出一系列人氣話題原創劇集，包括愛情奇幻劇《二月廿九》、勵志動作劇《打天下》、溫情小品《暖男爸爸》及青春勵志劇《男排女將》，獲得廣大觀眾口碑及讚賞。踏入第6個年頭，ViuTV繼續大膽創新，創作引人入勝的本地原創劇，並強勢推出3套重頭劇。由郭羡妮、栢天男、劉心悠及潘燦良聯合主演的《冥冥之中》，以死神公司為背景，題材突破新穎；早前ViuTV購入日本BL劇集《大叔的愛》原著版權，開拍香港版《大叔的愛》，並由黃德斌、[email protected]及Anson [email protected]主演，話題熱度爆燈；而校園青春劇《超感應學園》集合港台偶像新星，由姜濤@MIRROR、Anson [email protected]、蔡凡熙及劉奕兒等主演。

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ViuTV出動了三位靚女司儀岑樂怡、陳嘉倩及沈殷怡介紹今年的新節目。
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ViuTV的劇集主題曲能令劇集錦上添花，令觀眾投入故事，一聽難忘。岑寧兒（Yoyo）即場獻唱親自作曲的ViuTV劇集《身後事務所》主題曲《盡力呼吸》。

ViuTV實況娛樂節目重女

實況娛樂為ViuTV旗艦項目，務求將貼地及真實的情節呈現觀眾眼前。ViuTV開台以來，製作大量創新節目，為女性重新定位，跳出智慧與美貌的框架，其中包括《美選D.n.A》、《G-1格鬥會》及《美女郊遊遊》等。全新節目《擊戰》4位參賽女鼓手、節目主持KB聯同ViuTV全台藝員，以激昂的打鼓表演為活動揭開序幕；而《最後一屆口罩小姐選舉》８強佳麗則繼續帶上口罩，與主持肥仔@ERROR及[email protected]行Catwalk，向觀眾展示女性另一種美態。

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ERORR三位成員肥仔、193及阿Dee帶領著《口罩小姐》8強現身ViuTV台慶。
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眾口罩小姐仲有機會現場為自己拉票。

節目主持輪流賀壽

ViuTV開播以來，《晚吹》系列節目逢星期一至五晚上，無間斷與觀眾多角度吹個不停。《晚吹–又要威 又要戴頭盔》更是《晚吹》系列中最長壽的節目，播出超過250集。節目主持林二汶與余迪偉現身向觀眾送上最能代表節目的頭盔。而各個《晚吹》節目的主持亦有到場為ViuTV慶祝5周年台慶，由梁祖堯、蔡瀚億（BabyJohn）及陳俞希主持的《空肚講宵夜》則送上手工製Sound Bear蛋糕；《有酒今晚吹》主持黃詩詩則與練美娟（娟姐）主持日本清酒開桶的傳統儀式 — 「鏡開」，祝賀ViuTV一切順利；奇幻靈異節目《總有一瓣喺左近》主持潘紹聰、詹朗林（JJ）及岑樂怡則百無禁忌，為ViuTV送上恐怖版生日歌。

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《空肚講宵夜》及《有酒今晚吹》都是ViuTV受歡迎的節目。
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由林二汶與余迪偉主持的《晚吹–又要威 又要戴頭盔》更是《晚吹》系列中最長壽的節目，播出超過250集。

《全民造星》閃爆舞台

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》系列成功掀起全城熱話，並孕育多位本地新星，為香港娛樂事業注入一股新氣象。由《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的全新男子組合P1X3L，即席唱跳歌曲《BRACELESS》；《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）、亞軍陳葦璇（Kira）、季軍陳毅燊（ANSONBEAN）、李炘頤（Alina）及張右雨（Gloria）均以亮眼個人表演震懾台下觀眾；而人氣男團MIRROR於會上現身勁歌熱舞，首度獻唱本年度首支派台作品《WARRIOR》，將現場氣氛推至頂峰。

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《全民造星III》亞軍陳葦璇（Kira）落力載歌載舞。
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《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）、亞軍陳葦璇（Kira）及季軍陳毅燊（ANSONBEAN）。
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曾在《全民造星III》作出矚目性感演出的Alina（李炘頤，原名李靜蓮）再度挑戰性感，與男舞蹈員跳貼身舞。
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ViuTV的皇牌男團《MIRROR》一出，令全場氣氛變高漲。

杜Sir撐場令士氣高漲

活動到尾聲時，開台時有出席啟播禮的杜琪峯應邀上台，杜sir宣布將與ViuTV有合作計劃，雖不透露合作詳情，但依舊妙語連珠，他表示見到ViuTV有那麼多生力軍，勾起自己當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，自己也不執輸要跟ViuTV合作。

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導演杜琪峯隆重登場，公布與ViuTV來年合作詳情，更與香港電視娛樂有限公司ViuTV董事兼總經理魯庭暉先生、ViuTV全台藝員及嘉賓大合照，共慶祝ViuTV開台5周年，繼續向前邁進。
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杜琪峯的出現及對台前幕後的一番鼓勵，為ViuTV打了一支強心針。
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ViuTV自2016年4月6日啟播，至今已踏入5周年，旗下藝人陣容亦愈來愈強盛。

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