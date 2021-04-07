ViuTV五周年台慶 強勢推出重頭劇 杜琪峯撐場宣布有合作計劃
撰文：東方新地 圖片：ViuTV發相
ViuTV預告未來節目
為配合社交限制規定，ViuTV只邀請大約300位客戶入場，而場外有保安把關，會場外亦未見有好多fans守候。 節目開始時，大會先播出ViuTV過去5年曾播過劇集及節目，然後由KB帶領《擊戰》鼓手打鼓，引領一眾ViuTV藝人出場，率先預告來年的精彩節目及劇集，繼續為全港市民帶來高質素電視節目。
ViuTV豪送300萬大禮
為答謝觀眾5年來的支持，ViuTV特舉辦「ViuTV 5周年電視賞」，向觀眾送出總值超過三百萬的禮物。「ViuTV 5周年電視賞」於4月6日至5月11日進行，分為獎品換領及終極大抽獎兩部分。合資格參加者需使用智能手機內ViuTV App中的「電視賞」功能實時捕捉電視節目畫面上的「Sound Bear圖案」，以獲取印花。印花可用作兌換指定禮品，獎品包括MIRROR及ERROR親筆簽名紀念品，還有Sound Bear 5周年限量版精品等。印花同時可用作參加由5月12日至5月14日舉辦的終極大抽獎。大獎為價值逾47萬的Volvo動感房跑S60一部。
ViuTV力推3大重頭劇
ViuTV繼2020年推出一系列人氣話題原創劇集，包括愛情奇幻劇《二月廿九》、勵志動作劇《打天下》、溫情小品《暖男爸爸》及青春勵志劇《男排女將》，獲得廣大觀眾口碑及讚賞。踏入第6個年頭，ViuTV繼續大膽創新，創作引人入勝的本地原創劇，並強勢推出3套重頭劇。由郭羡妮、栢天男、劉心悠及潘燦良聯合主演的《冥冥之中》，以死神公司為背景，題材突破新穎；早前ViuTV購入日本BL劇集《大叔的愛》原著版權，開拍香港版《大叔的愛》，並由黃德斌、[email protected]及Anson [email protected]主演，話題熱度爆燈；而校園青春劇《超感應學園》集合港台偶像新星，由姜濤@MIRROR、Anson [email protected]、蔡凡熙及劉奕兒等主演。
ViuTV實況娛樂節目重女
實況娛樂為ViuTV旗艦項目，務求將貼地及真實的情節呈現觀眾眼前。ViuTV開台以來，製作大量創新節目，為女性重新定位，跳出智慧與美貌的框架，其中包括《美選D.n.A》、《G-1格鬥會》及《美女郊遊遊》等。全新節目《擊戰》4位參賽女鼓手、節目主持KB聯同ViuTV全台藝員，以激昂的打鼓表演為活動揭開序幕；而《最後一屆口罩小姐選舉》８強佳麗則繼續帶上口罩，與主持肥仔@ERROR及[email protected]行Catwalk，向觀眾展示女性另一種美態。
節目主持輪流賀壽
ViuTV開播以來，《晚吹》系列節目逢星期一至五晚上，無間斷與觀眾多角度吹個不停。《晚吹–又要威 又要戴頭盔》更是《晚吹》系列中最長壽的節目，播出超過250集。節目主持林二汶與余迪偉現身向觀眾送上最能代表節目的頭盔。而各個《晚吹》節目的主持亦有到場為ViuTV慶祝5周年台慶，由梁祖堯、蔡瀚億（BabyJohn）及陳俞希主持的《空肚講宵夜》則送上手工製Sound Bear蛋糕；《有酒今晚吹》主持黃詩詩則與練美娟（娟姐）主持日本清酒開桶的傳統儀式 — 「鏡開」，祝賀ViuTV一切順利；奇幻靈異節目《總有一瓣喺左近》主持潘紹聰、詹朗林（JJ）及岑樂怡則百無禁忌，為ViuTV送上恐怖版生日歌。
《全民造星》閃爆舞台
ViuTV皇牌選秀節目《全民造星》系列成功掀起全城熱話，並孕育多位本地新星，為香港娛樂事業注入一股新氣象。由《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的全新男子組合P1X3L，即席唱跳歌曲《BRACELESS》；《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）、亞軍陳葦璇（Kira）、季軍陳毅燊（ANSONBEAN）、李炘頤（Alina）及張右雨（Gloria）均以亮眼個人表演震懾台下觀眾；而人氣男團MIRROR於會上現身勁歌熱舞，首度獻唱本年度首支派台作品《WARRIOR》，將現場氣氛推至頂峰。
杜Sir撐場令士氣高漲
活動到尾聲時，開台時有出席啟播禮的杜琪峯應邀上台，杜sir宣布將與ViuTV有合作計劃，雖不透露合作詳情，但依舊妙語連珠，他表示見到ViuTV有那麼多生力軍，勾起自己當年讀藝訓班的回憶，覺得香港創意工業及娛樂事業都很有前途和希望，自己也不執輸要跟ViuTV合作。