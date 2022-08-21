海女日記｜沈殷怡、馮寶欣、葉巧琳比堅尼水戰谷收視 三主持IG火辣預演

夏日炎炎，最啱水上活動，由身形標青的沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（Po Yan）和葉巧琳（Mischa）主持的ViuTV新節目《海女日記》，將於今個星期日（21/8）晚上8點播映，三位靚女以水着上陣，玩潛水、滑水等，單睇預告片都已令觀眾賞心悅目！