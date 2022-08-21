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海女日記｜沈殷怡、馮寶欣、葉巧琳比堅尼水戰谷收視 三主持IG火辣預演

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夏日炎炎，最啱水上活動，由身形標青的沈殷怡（ Shirley）、馮寶欣（Po Yan）和葉巧琳（Mischa）主持的ViuTV新節目《海女日記》，將於今個星期日（21/8）晚上8點播映，三位靚女以水着上陣，玩潛水、滑水等，單睇預告片都已令觀眾賞心悅目！

沈殷怡在《海女日記》水着上陣，大派福利。
沈殷怡在《海女日記》水着上陣，大派福利。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
馮寶欣主持的ViuTV新節目《海女日記》，將於今個星期日21/8）晚上8點播映。
馮寶欣主持的ViuTV新節目《海女日記》，將於今個星期日（21/8）晚上8點播映。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

主持水着預告片精采

MIRROR紅館演唱會於上月28日發生嚴重事故，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在深切治療部留醫。事故發生後，ViuTV所有平台停止更新，就連節目的宣傳活動亦暫停。直到上周一（8/8），ViuTV facebook終更換了置頂的Cover Photo，並為星期一至星期五晚上播出的節目宣傳，而ViuTV 18/8亦在facebook上載新節目《海女日記》的預告片。

海女日記 主持們在節目玩水上活動，為觀眾眼睛消消暑。
主持們在節目玩水上活動，為觀眾眼睛消消暑。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
海女日記 沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳在節目中參與不同的水上活動，如滑水。
沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳在節目中參與不同的水上活動，如滑水。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

美女水上活動派福利

ViuTV新節目《海女日記》將於今個星期日（21/8）晚上8點播放，由沈殷怡、馮寶欣及葉巧琳擔任主持，並在節目中與大海玩遊戲，參與不同的水上活動，如潛水、滑水等，三位美女主持更會以水着上陣，相信屆時一眾網民必定能大飽眼福。

海女日記 眾主持穿比堅尼玩遊戲，單睇預告片都期待！
眾主持穿比堅尼玩遊戲，單睇預告片都期待！（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

沈殷怡最like Jeremy

ViuTV女神沈殷怡現年28歲，資料顯示她已考獲8級鋼琴及5級單簧管，音樂造詣豐富，不過網民尤其欣賞她的fit爆身形，她早前接受網上節目《絲打圍爐》訪問，被主持蝦頭楊詩敏問到「圈中最為吸引你的異性朋友」時，沈殷怡即時春心蕩漾：「我好想講MIRROR嘅Jeremy（李駿傑），我覺得好正。」坦言就算他不是行大隻男路線一樣咁愛他！

海女日記 沈殷怡
ViuTV女神沈殷怡現年28歲，音樂造詣豐富，不過網民尤其欣賞她的fit爆身形。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）

即睇沈殷怡靚相：

馮寶欣膺口罩小姐季軍

另一主持馮寶欣現年31歲，曾做幼稚園教師兩年半，2016年開始任Vlogger，網上拍影片公開分享玩樂資訊，2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。得獎後，她獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應，過程中亦令她不停長知識。

海女日記 馮寶欣
馮寶欣現年31歲，曾做幼稚園教師兩年半。（圖片來源：《海女日記》宣傳片）
海女日記 馮寶欣2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。
馮寶欣2021年參選ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，代號「細細粒」獲季軍。（圖片來源：[email protected]
海女日記 馮寶欣獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應。
馮寶欣獲得了做綜藝節目及真人騷的機會，她表示能從中練習到急才和反應。（圖片來源：[email protected]
海女日記 馮寶欣熱愛水上活動，早前更學潛水。
馮寶欣熱愛水上活動，早前更學潛水。（圖片來源：[email protected]

葉巧琳《造星III》第5名

最密實的主持算是37歲的Mischa葉巧琳，早於2012年組樂團Trekkerz，翌年參加歌唱比賽奪冠，並成為Sony娛樂香港旗下樂隊。2020年Mischa抱着「最後一擊」的心態參加《全民造星III》，其廣闊音域及感染力獲一眾評判肯定及賞識，成功以大熱姿態獲得第5名。Mischa自爆與圈外男友交往12年，還透露男友恨生B。

海女日記 葉巧琳
葉巧琳在三位主持中，算是最密實的一位。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected][email protected][email protected]

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