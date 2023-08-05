ViuTV温穎琦鬧爆遭男狂迷搭膊頭合照 與林婷婷遭同一毒手

ViuTV女主持温穎琦（Ollie）繼早前訪問三大金像影帝引發小風波，日前（08/04）她再度引起網民關注，她在社交平台發長文嚴厲指控男粉絲搭膊頭合照，並指控對方屢勸不聽。而早前有線《一線搜查》主播丘靜雯、TVB新聞女播林婷婷相繼被同一位男狂迷疑似抽水搭膊頭合照，温穎琦現公開指控的這一位男狂迷亦疑似是同一人！