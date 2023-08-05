ViuTV温穎琦鬧爆遭男狂迷搭膊頭合照 與林婷婷遭同一毒手
温穎琦IG長文鬧爆遭男狂迷搭膊頭合照
溫穎琦在IG透露事件發生於上月《全民造星V》開場及中場時間，她寫道：「呢位第一次見嘅男子，當我答應合照企好影相前一刻，佢突然搭隻手喺我右邊膊頭，再突然轉為搭左邊將我攬埋佢度，我要一直鬥力拉開距離，嗰幾張相其實只係五秒內嘅事。之後我急步離開，佢一直尾隨咗我一段路」溫穎琦指對方在合照後仍一直尾隨。
温穎琦被對方迫埋牆影相
至中場時間溫穎琦離場買食物，該男狂迷亦跟隨其他人進入升降機，步出升降機後她與另一粉絲合照，該男子再次上前要求合照：「我未答應，佢已經又再搭落我膊頭，我縮開同時好大聲話： 「請你唔好再搭住我膊頭唔該！」聲量係坐喺starbucks嘅其他人都望咗過嚟，雖然alert到其他人感覺安全咗，但嗰刻我已經唔想再影，打算向前行。我一行，佢就用身體撞咗我埋牆影相我再喝佢：「唔好推我埋牆呀！」然後佢轉身跑走咗。」温穎琦更透露事後在TG粉絲群收到合照，有意追查對方身分，想再次向對方作出嚴厲警告，不過後來在IG被對方tag上了，發覺警告對方根本沒有用。
温穎琦呼籲女生要保護自己
溫穎琦續指該男狂迷還在IG肆無忌憚發相並tag她：「我就知道，有時點講點鬧都係冇意思的，我哋只能夠避開。」溫穎琦呼籲女生遇到同樣的情況必須要保護自己：「不論程度輕重，只要感覺唔安全、唔舒服都唔需要忍，大聲講出嚟，首先要畀附近嘅人知道有呢件事發生緊先，起碼對方唔會得寸進尺」。溫穎琦最後更自爆曾經報警處理過同類型的情況：「姐姐可是捉過幾個人上差館的喔」。温穎琦獲大批網民留言建議報警處理，亦有網民稱經常遇見呢位男狂迷，溫穎琦就表示第一次遇見呢位男狂迷。都有網民留言認為温穎琦此舉是搏出位，不過温穎琦就隨即大方回應，她表示此post目的是想提醒所有女生要提防。
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林婷婷疑被同一男狂迷鹹豬手 多位新聞女神亦遭殃
前「最靚女主播」丘靜雯早前被男粉絲幾乎貼胸合照，但仍全程都面帶微笑，引起網民熱議，大讚丘靜雯表現勁專業，近日這位男粉絲再度「出手」，去到TVB電視城外，搵上另一位新聞女神林婷婷，仲搭住女方膊頭「集郵」，令網民嬲爆，怒斥他是「白卡佬」、「痴漢」！
林婷婷 全程微笑獲讚大方得體
林婷婷近日在TVB電視城外被該名男粉絲捕獲，並與對方合照，相中可見該名男粉絲將手搭在林婷婷膊頭上，林婷婷面上雖然全程帶著笑容，獲網民勁讚大方得體，但也一度伸出手，狀似在撥頭髮，疑似想藉這個動作撥開對方的手。
被指嚇親林婷婷 男粉絲以5字辯解
有不少網民在該名男粉絲的帖文下留言，紛紛直斥他搭膊頭合照的行為嚇親林婷婷：「佢想推開你隻手」、、「感覺她好似想嗌你縮開隻手」「X你老X你嚇撚親人呀！仲要搭膊頭，人哋怕X咗你呀！」、「縮開你隻X手啦死毒X」等，引來該名男粉絲親自落場辯稱：「佢搞頭髮啫！」
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