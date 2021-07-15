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ViuTV籌拍青春游水劇《i.SWIM》 網民關心有冇「破冰轉身」 ViuTV咁回應

東方新地 - 娛聞

ViuTV日前宣布繼《男排女將》後，將再次籌劃青春熱血運動劇，這部青春游水劇暫名《i.SWIM》，將由電影《犯罪現場》及《大樂師·為愛配樂》的導演馮志強執導，ViuTV同時宣布即日起至7月31日進行演員海選，招募「視覺年齡」15至25歲的男女泳手演員，至於引來眾多網民好關心的、有關劇集會否有昔日TVB經典青春劇《戀愛自由式》中著名游水招數「破冰轉身」的問題，ViuTV亦隨即作出了回應。

文：東方新地｜圖；ViuTV FB圖片、TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫

ViuTV：會有「實戰轉身」

ViuTV介紹這部由電影《犯罪現場》、《大樂師·為愛配樂》導演馮志強首次執導的電視劇《i.SWIM》（暫名），是一部青春熱血輕喜劇，劇集將於今個夏天開拍，ViuTV現正進行演員海選，招募「視覺年齡」15至25歲的男女泳手演員，但實際上要求參加海選者必備年滿18歲。ViuTV在社交網的招募文一出，即引來眾多網民熱議，好多人都好關心劇集會否有昔日TVB經典青春劇《戀愛自由式》中的著名游水招數「破冰轉身」？

繼《男排女將》後，ViuTV今次籌拍的青春熱血運動劇，將由排球場轉戰到水上。（圖片來源：ViuTV）
繼《男排女將》後，ViuTV今次籌拍的青春熱血運動劇，將由排球場轉戰到水上。（圖片來源：ViuTV）
講到游水劇，網民即諗起TVB《戀愛自由式》，跟住就諗起「破冰轉身」。（圖片來源：網民留言截圖）
講到游水劇，網民即諗起TVB《戀愛自由式》，跟住就諗起「破冰轉身」。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
亦有網民叫ViuTV千祈唔好搞「破冰轉身」。（圖片來源：網民留言截圖）
亦有網民叫ViuTV千祈唔好搞「破冰轉身」。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

ViuTV為回應網民熱議，很快便在招募文中加上：「獲選演員均會由專業教練指導，等你游得又演得！至於好多人關心比賽時嘅『轉身方法』，教練會指導真實比賽嘅『實戰轉身』，睇得都真係用得呀！」

ViuTV指專業教練將會指導演員用出真實比賽可用的「實戰轉身」，取代TVB劇中的「破冰轉身」。（圖片來源：ViuTV）
ViuTV指專業教練將會指導演員用出真實比賽可用的「實戰轉身」，取代TVB劇中的「破冰轉身」。（圖片來源：ViuTV）
青春熱血的氣息。
當年的「破冰轉身」是由Bobo（陳文媛）和唐寧的父親艾威（左一）在《戀愛自由式》中所使出的經典一招，在碰到池邊後蓄力一蹬，即可衝前幾十米，輕易反超對手。（圖片來源：TVB）
當時的女演員如今也保養得很好。
後來由唐寧加上旋轉方法，進一步提升「破冰轉身」的速度，變成「Super破冰轉身」。（圖片來源：TVB）

已離巢無綫的「𡃁妹」李綺雯亦有在ViuTV的帖文下留言表示：「昔日泳隊，可惜已超齡。各位後起之秀請踴躍報名。導演拍得好好㗎，同埋相信劇本都好好，因為導演真係識游水。」引來大批網民踴躍回應，大讚36歲李綺雯「視覺年齡」未過25歲，仲「呃得吓人」，亦有網民建議她可以飾演游水教練或退役前輩！

「𡃁妹」李綺雯話自己係昔日泳隊成員，又指導演馮志強真係識游水。（圖片來源：李綺雯FB）
「𡃁妹」李綺雯話自己係昔日泳隊成員，又指導演馮志強真係識游水。（圖片來源：李綺雯FB）
網民大讚李綺雯「視覺年齡」未過25歲。（圖片來源：網民留言截圖）
網民大讚李綺雯「視覺年齡」未過25歲。（圖片來源：網民留言截圖）
建議李綺雯可以做教練或者退役前輩！（圖片來源：網民留言截圖）
建議李綺雯可以做教練或者退役前輩！（圖片來源：網民留言截圖）

網民又提議了不少男女演員演出這部ViuTV新劇，包括搵成員、Mike導、Brian陳立安、Double S（沈殷怡和陳欣妍）、麗英、佐治（歐鎮灝）及前香港泳隊朱鑑然等人演出，不過其實當中大部分人的真實年齡都已超齡（未計視覺年齡），此外亦有網民重提ViuTV尚欠姜濤一部籃球劇！

有網民話想睇MIRROR的Frankie加Show肌六壯士拍這部劇集，再次Show肌。（圖片來源：網民留言截圖）
有網民話想睇MIRROR的Frankie加Show肌六壯士拍這部劇集，再次Show肌。（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

重溫TVB《戀愛自由式》集話題年輕偶像

在2003年首播的無綫劇《戀愛自由式》顧名思義係講游泳隊故事，這部劇集可謂集齊當年最具話題的年輕偶像同歌手，除蕭正楠、Bobo（陳文媛）、黃宗澤、黎諾懿外，仲有Cookies當年最紅的Stephy（鄧麗欣）同傅穎（Theresa）。

謝霆鋒唯一主演TVB劇、專出女神《四葉草》系列 盤點運動題材青春劇
當年飾演游嫻一角的Bobo，在歌、影、藝三方面均有不錯的發展，而在《戀愛自由式》中與蕭正楠合唱的主題曲〈可疑密友〉更是廣為人知。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蕭正楠《戀愛自由式》
近年人氣爆升的蕭正楠曾在《戀愛自由式》中擔任男主角，計起來蕭正楠已經出道多年，而且很快已經擔正，可惜後來一直半紅不黑，直到近年才再次受到無綫力捧。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Bosco也有參與《戀愛自由式》，不過未有大受關注。後來獲大台力捧的「奧運六子」之一的黃宗澤，在參演《衝上雲霄》中開始嶄露頭角。
Bosco（黃宗澤）也有參與《戀愛自由式》，不過當年未有大受關注，後來他才獲大台力捧成為「奧運六子」之一，在另一部劇集《衝上雲霄》中開始嶄露頭角。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝霆鋒唯一主演TVB劇、專出女神《四葉草》系列 盤點運動題材青春劇
當年仍是Cookies成員的Stephy和Theresa一臉青澀。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝霆鋒唯一主演TVB劇、專出女神《四葉草》系列 盤點運動題材青春劇
給人青春洋溢的感覺。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
謝霆鋒唯一主演TVB劇、專出女神《四葉草》系列 盤點運動題材青春劇
Stephy的樣貌和現在差別不大，Theresa則被指已經歷進化，變成眼更大鼻更尖的V面女神。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：Theresa微博）
（圖片來源：Theresa微博）

當年《戀愛自由式》以游泳作為題材，集合了一班青春少艾，當中那一招「破冰轉身」，相信至今觀眾仍記憶猶新，另外影響最深刻之一的當然還有一講名就自動在腦海響起的主題曲歌詞！

相信很多女生當時也因此想學游泳。
當年《戀愛自由式》全劇都充滿青春熱血，相信有很多女生當時也因為這部劇集而想學習游泳。（圖片來源：TVB）
看了也忍不住跟著緊張。
觀眾看著泳賽也忍不住跟著緊張。（圖片來源：TVB）
很多人都會幻想在泳池邂逅吧！
亦有很多人都會幻想在泳池邂逅！（圖片來源：TVB）
當時的男演員現在都多了一份成熟男人味。
亦有很多觀眾被當年的Bosco迷住！（圖片來源：TVB）

即時重溫唐寧的「破冰轉身」：

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