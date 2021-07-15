ViuTV籌拍青春游水劇《i.SWIM》 網民關心有冇「破冰轉身」 ViuTV咁回應
文：東方新地｜圖；ViuTV FB圖片、TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫
ViuTV：會有「實戰轉身」
ViuTV介紹這部由電影《犯罪現場》、《大樂師·為愛配樂》導演馮志強首次執導的電視劇《i.SWIM》（暫名），是一部青春熱血輕喜劇，劇集將於今個夏天開拍，ViuTV現正進行演員海選，招募「視覺年齡」15至25歲的男女泳手演員，但實際上要求參加海選者必備年滿18歲。ViuTV在社交網的招募文一出，即引來眾多網民熱議，好多人都好關心劇集會否有昔日TVB經典青春劇《戀愛自由式》中的著名游水招數「破冰轉身」？
ViuTV為回應網民熱議，很快便在招募文中加上：「獲選演員均會由專業教練指導，等你游得又演得！至於好多人關心比賽時嘅『轉身方法』，教練會指導真實比賽嘅『實戰轉身』，睇得都真係用得呀！」
已離巢無綫的「𡃁妹」李綺雯亦有在ViuTV的帖文下留言表示：「昔日泳隊，可惜已超齡。各位後起之秀請踴躍報名。導演拍得好好㗎，同埋相信劇本都好好，因為導演真係識游水。」引來大批網民踴躍回應，大讚36歲李綺雯「視覺年齡」未過25歲，仲「呃得吓人」，亦有網民建議她可以飾演游水教練或退役前輩！
網民又提議了不少男女演員演出這部ViuTV新劇，包括搵成員、Mike導、Brian陳立安、Double S（沈殷怡和陳欣妍）、麗英、佐治（歐鎮灝）及前香港泳隊朱鑑然等人演出，不過其實當中大部分人的真實年齡都已超齡（未計視覺年齡），此外亦有網民重提ViuTV尚欠姜濤一部籃球劇！
重溫TVB《戀愛自由式》集話題年輕偶像
在2003年首播的無綫劇《戀愛自由式》顧名思義係講游泳隊故事，這部劇集可謂集齊當年最具話題的年輕偶像同歌手，除蕭正楠、Bobo（陳文媛）、黃宗澤、黎諾懿外，仲有Cookies當年最紅的Stephy（鄧麗欣）同傅穎（Theresa）。
當年《戀愛自由式》以游泳作為題材，集合了一班青春少艾，當中那一招「破冰轉身」，相信至今觀眾仍記憶猶新，另外影響最深刻之一的當然還有一講名就自動在腦海響起的主題曲歌詞！