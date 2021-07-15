ViuTV籌拍青春游水劇《i.SWIM》 網民關心有冇「破冰轉身」 ViuTV咁回應

ViuTV日前宣布繼《男排女將》後，將再次籌劃青春熱血運動劇，這部青春游水劇暫名《i.SWIM》，將由電影《犯罪現場》及《大樂師·為愛配樂》的導演馮志強執導，ViuTV同時宣布即日起至7月31日進行演員海選，招募「視覺年齡」15至25歲的男女泳手演員，至於引來眾多網民好關心的、有關劇集會否有昔日TVB經典青春劇《戀愛自由式》中著名游水招數「破冰轉身」的問題，ViuTV亦隨即作出了回應。

文：東方新地｜圖；ViuTV FB圖片、TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫