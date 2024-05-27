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ViuTV2024｜姜濤再孖葛綽瑤續前情做情侶 4大節目詳情逐一睇！

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ViuTV近年在戲劇及綜藝方面有不少出色的表現，踏入2024年年中，ViuTV今日（27日），舉行了《ViuTV年中無休2024節目發布會》，為各位觀眾帶來ViuTV接下來的精彩節目！不過今次最高討論度的節目，就莫過於由MIRROR人氣王姜濤以及邱士縉（Stanley）孖住演出，由韓劇《無用的謊言》改編而成的同名港版劇集！

1. ViuTV翻拍韓劇《無用的謊言》 姜濤、Stanley力爭Yoyo青睞！

ViuTV新戲《無用的謊言》改編自同名韓劇《無用的謊言》，並由MIRROR成員姜濤、Stanley（邱士縉），以及Yoyo（葛綽瑤）主演。今次更係姜濤同Yoyo繼劇集《季前賽》後再度合作做情侶！Stanley喺劇中就飾演Yoyo前男友，仲要上演同好兄弟姜濤爭女仔嘅戲碼，唔少fans都表示十分期待！

viutv 無用的謊言 姜濤將出演翻拍韓劇《無用的謊言》並飾演男主角。（圖片來源：ViuTV）
姜濤將出演翻拍韓劇《無用的謊言》並飾演男主角。（圖片來源：ViuTV）
viutv 無用的謊言 Stanley今次同樣在演員的陣容當中。（圖片來源：ViuTV）
Stanley今次同樣在演員的陣容當中。（圖片來源：ViuTV）
viutv 無用的謊言 Yoyo今次將出演劇集的女主角。（圖片來源：ViuTV）
Yoyo今次將出演劇集的女主角。（圖片來源：ViuTV）
viutv 無用的謊言 （圖片來源：IG@makerville.official）
（圖片來源：[email protected]

韓劇《無用的謊言》由「國民妹妹」金所泫夥拍前NU’EST成員黃旼炫出演，劇情講述女主角天生擁有識破謊言的能力，因此無法相信任何人。男主角則是一名神秘的作曲家，但因被誣陷為殺人嫌疑人，而將自己藏得嚴嚴實實，衍生了2人糾纏在一起選擇真相的故事。

viutv 無用的謊言 韓版《無用的謊言》由「國民妹妹」金所泫夥拍前NU'EST成員黃旼炫出演。（圖片來源：韓劇《無用的謊言》劇照）
韓版《無用的謊言》由「國民妹妹」金所泫夥拍前NU’EST成員黃旼炫出演。（圖片來源：韓劇《無用的謊言》劇照）
viutv 無用的謊言 姜濤今次將會拍住好兄弟Stanley齊齊拍劇。（圖片來源：IG@keung_show）
姜濤今次將會拍住好兄弟Stanley齊齊拍劇。（圖片來源：IG@keung_show）
viutv 無用的謊言 姜濤和Yoyo之前在《季前賽》的BB級感情線，在新劇會否有突破亦是一大討論點。（圖片來源：IG@yoyo_kot）
姜濤和Yoyo之前在《季前賽》的BB級感情線，在新劇會否有突破亦是一大討論點。（圖片來源：IG@yoyo_kot）
viutv 無用的謊言 今次將會是姜濤和Yoyo繼《季前賽》後再度飾演情侶。（圖片來源：ViuTV）
今次將會是姜濤和Yoyo繼《季前賽》後再度飾演情侶。（圖片來源：ViuTV）

2. ViuTV首推男男配對節目《Boysaction Too》

ViuTV宣布將會推出男男配對節目《Boysaction Too》，並邀請了王賢誌（Vinci）作為製作人兼節目主持。節目將會打破傳統男女配對綜藝的框架，跳出年紀、性別以及性向的限制，呈現出愛情最純真的模樣。其實王賢誌亦擁有監製同類型節目的經驗，他表示今次的節目會有更多戲劇化的表現以及更精彩的內容，不過更多的會是節目當中帶出的正面訊息！

viutv 無用的謊言 《Boysaction Too》將由王賢誌擔任製作人兼節目主持。（圖片來源：ViuTV）
《Boysaction Too》將由王賢誌擔任製作人兼節目主持。（圖片來源：ViuTV）

3. 《美麗40路》4大女神齊集

ViuTV最新選秀節目《美麗40路》邀請了孫慧雪、黃心美、陳俞希（Hilary）、劉明軒（Vivian）作為主持人，今次的節目更係ViuTV前一姐黃心美宣布回巢ViuTv後首個公布的節目，因此亦被不少網民譽為新舊ViuTV一姐同台的畫面，簡直係火花十足！

viutv 無用的謊言 選秀節目《美麗40路》有孫慧雪、黃心美、陳俞希（Hilary）、劉明軒（Vivian）作為主持人。（圖片來源：ViuTV）
選秀節目《美麗40路》有孫慧雪、黃心美、陳俞希（Hilary）、劉明軒（Vivian）作為主持人。（圖片來源：ViuTV）

4. 港版《Hong Kong’s Got Talent》

由《全美一叮》（Britain’s Got Talent）授權，港版《Hong Kong’s Got Talent》即將在ViuTV播出。作為全球第73個地區擁有Got Talent Show，節目亦邀來陳嘉寶（Anjaylia）擔任主持。節目除咗有香港的參賽者之外，仲會有內地、亞洲、歐洲、美洲各個地區的參賽者。ViuTV更驚喜公開鄧麗欣（Stephy）將擔任尊貴評審團的3大陣容之一，而其餘2位的評審團則仍有待公布。

viutv 無用的謊言 港版《Hong Kong’s Got Talent》由陳嘉寶擔任主持人。（圖片來源：ViuTV）
港版《Hong Kong’s Got Talent》由陳嘉寶擔任主持人。（圖片來源：ViuTV）
viutv 無用的謊言 歌影視3棲的鄧麗欣將擔任節目的尊貴評審團之一。（圖片來源：ViuTV）
歌影視3棲的鄧麗欣將擔任節目的尊貴評審團之一。（圖片來源：ViuTV）
viutv 無用的謊言 港版《Hong Kong’s Got Talent》將會是全球第73個擁有播放權的地區。（圖片來源：ViuTV）
港版《Hong Kong’s Got Talent》將會是全球第73個擁有播放權的地區。（圖片來源：ViuTV）

ViuTV全新綜藝節目

1.《我們與金牌的距離》

2.《今天只做一健事》

3.《不一樣的爸媽》

4.《選角》

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected]、IG@keung_show、IG@yoyo_kot

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