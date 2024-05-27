ViuTV2024｜姜濤再孖葛綽瑤續前情做情侶 4大節目詳情逐一睇！
1. ViuTV翻拍韓劇《無用的謊言》 姜濤、Stanley力爭Yoyo青睞！
ViuTV新戲《無用的謊言》改編自同名韓劇《無用的謊言》，並由MIRROR成員姜濤、Stanley（邱士縉），以及Yoyo（葛綽瑤）主演。今次更係姜濤同Yoyo繼劇集《季前賽》後再度合作做情侶！Stanley喺劇中就飾演Yoyo前男友，仲要上演同好兄弟姜濤爭女仔嘅戲碼，唔少fans都表示十分期待！
韓劇《無用的謊言》由「國民妹妹」金所泫夥拍前NU’EST成員黃旼炫出演，劇情講述女主角天生擁有識破謊言的能力，因此無法相信任何人。男主角則是一名神秘的作曲家，但因被誣陷為殺人嫌疑人，而將自己藏得嚴嚴實實，衍生了2人糾纏在一起選擇真相的故事。
2. ViuTV首推男男配對節目《Boysaction Too》
ViuTV宣布將會推出男男配對節目《Boysaction Too》，並邀請了王賢誌（Vinci）作為製作人兼節目主持。節目將會打破傳統男女配對綜藝的框架，跳出年紀、性別以及性向的限制，呈現出愛情最純真的模樣。其實王賢誌亦擁有監製同類型節目的經驗，他表示今次的節目會有更多戲劇化的表現以及更精彩的內容，不過更多的會是節目當中帶出的正面訊息！
3. 《美麗40路》4大女神齊集
ViuTV最新選秀節目《美麗40路》邀請了孫慧雪、黃心美、陳俞希（Hilary）、劉明軒（Vivian）作為主持人，今次的節目更係ViuTV前一姐黃心美宣布回巢ViuTv後首個公布的節目，因此亦被不少網民譽為新舊ViuTV一姐同台的畫面，簡直係火花十足！
4. 港版《Hong Kong’s Got Talent》
由《全美一叮》（Britain’s Got Talent）授權，港版《Hong Kong’s Got Talent》即將在ViuTV播出。作為全球第73個地區擁有Got Talent Show，節目亦邀來陳嘉寶（Anjaylia）擔任主持。節目除咗有香港的參賽者之外，仲會有內地、亞洲、歐洲、美洲各個地區的參賽者。ViuTV更驚喜公開鄧麗欣（Stephy）將擔任尊貴評審團的3大陣容之一，而其餘2位的評審團則仍有待公布。
ViuTV全新綜藝節目
1.《我們與金牌的距離》
2.《今天只做一健事》
3.《不一樣的爸媽》
4.《選角》