ViuTV2024｜姜濤再孖葛綽瑤續前情做情侶 4大節目詳情逐一睇！

ViuTV近年在戲劇及綜藝方面有不少出色的表現，踏入2024年年中，ViuTV今日（27日），舉行了《ViuTV年中無休2024節目發布會》，為各位觀眾帶來ViuTV接下來的精彩節目！不過今次最高討論度的節目，就莫過於由MIRROR人氣王姜濤以及邱士縉（Stanley）孖住演出，由韓劇《無用的謊言》改編而成的同名港版劇集！

