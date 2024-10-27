ViuTV全新真人騷《選角》參賽者名單出爐 率先睇7大參賽者
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ViuTV將於11月11日晚推出全新真人秀節目《選角》，節目旨在選拔新一代演員，由資深演員謝君豪擔任節目策劃人及導師，毛舜筠則擔任評判，陳湛文負責主持工作。節目官方社交平台於今晚公布了參賽者名單，包括多位曾參加《造星》系列的選手，就連MC張天賦前緋聞女友都有入圍！
《選角》全新演員真人騷 宣傳照超創新
《選角》節目不僅是一個競賽，更是一個培育年輕演員的平台。謝君豪將親自指導參賽者，希望能將演藝界的經驗和知識傳承下去。ViuTV在社交平台上公布了46位入圍的參賽者，並表示：「做演員，表情一定要精準到肉。《選角》46強入圍參賽者正式同你報到！率先展現俾大家睇佢哋嘅戲劇基本功 – 喜怒哀樂！」他們還提到，將在10月30日前公開獲得Facebook和Instagram兩個平台上總Like數最高的參賽者的海選Casting片段，鼓勵觀眾為喜歡的參賽者點讚支持。
未開播已惹熱議 網民有讚有彈
節目未開播已經惹來網民熱議，反應有讚有彈。有網民認為選演員的選秀節目少有，希望能夠藉此機會，培育出更多新力軍演員；不過亦有網民對於多位曾參加《全民造星》的選手再次參賽表示厭倦，認為這些「老面孔」讓節目缺乏新鮮感。
率先睇《選角》7大參賽者：
1.1號陳映影（Santis）：MC張天賦緋聞女友、熊仔頭前女友
2. 4號 陳浩恩（Happy）：多年YouTuber主持經驗
3. 21號 林暐翹：曾參加《全民造星IV》
4.30號 管鋈（管鋈）：曾參加《全民造星》
5.37號 陸維德（Wade）：「機動兵工廠」男學員之一
6.38號 張右雨（右雨）：《全民造星3》出身
7.46號 王耀宏（Meaning）：試當真校草
圖片來源：IG@viutv、ViuTV