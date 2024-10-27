ViuTV全新真人騷《選角》參賽者名單出爐 率先睇7大參賽者

ViuTV將於11月11日晚推出全新真人秀節目《選角》，節目旨在選拔新一代演員，由資深演員謝君豪擔任節目策劃人及導師，毛舜筠則擔任評判，陳湛文負責主持工作。節目官方社交平台於今晚公布了參賽者名單，包括多位曾參加《造星》系列的選手，就連MC張天賦前緋聞女友都有入圍！

