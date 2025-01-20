ViuTV 《老是常出現》 劇情 ｜1-20集劇透 谷德昭推介劉江勁幽默！
《老是常出現》演員員陣容出動多位TVB資深藝人
係香港Studio VO製作嘅電視劇，由劉江、陳湛文、米雪、石修、劉沛蘅、陳毅燊、張雷、曾偉明主演。
《老是常出現》故事簡介：
《老是常出現 》故事簡介： 阿蘇（陳湛文 飾）艱苦地逃離電騙集團嘅人間煉獄後，因緣際會下加入一間叫「彰老院」嘅護老院，成為行政經理重過新生，但發現份工唔係咁易做⋯ 「彰老院」表面係高級護老院，實際係忘齡遊樂園；表面掌權嘅係院長，實際上係由院友揸大權。院舍卧虎藏龍，一班老而彌堅嘅院友令阿蘇每日刷三觀，疲於奔命，但斯德哥爾摩症嘅佢又樂在其中⋯ 不過紙包唔住火，阿蘇一段不堪回首嘅經歷隨時穿煲⋯同時一股惡勢力想瓦解「彰老院」，職員同院友都有機會要執包袱走！阿蘇可以點維護依個「人生第二春」嘅天堂？
《老是常出現》播出時間
2025年1月20日開始，接續《無用的謊言》逢禮拜一到五21:30 – 22:30喺ViuTV跨年首播
《老是常出現》第1-5集劇情
《老是常出現》第1集劇情 （1月20日 星期一）
從騙案集團「昆仁洛答」死裡逃生的阿蘇（陳湛文 飾）混混噩噩了半年，在母親蓮妹（米雪 飾）的威逼下，努力重過正常生活。阿蘇去到「彰老院」， 打算向電騙受害者彰老院院長Martin（陳毅燊 飾）致歉，卻意外獲得工作機會。阿蘇期望藉此機會回報社會， 卻在履職當日就遇上重大挑戰。臨危不亂的阿蘇學以致用， 於彰老院進行一場大騙案。
《老是常出現》第2集劇情 （1月21日 星期二）
阿蘇立下功勞，順勢加入彰老院工作，但未有令院友代表「老大」（ 劉江 飾）另眼相看。院友們各出奇招作弄阿蘇，老大更直接說白， 希望阿蘇知難而退，阿蘇卻對老大有份迷之執著。適逢院舍健康週， 職員們都希望院友正視健康問題，阿蘇大膽提出以年終奬金為賭注， 讓職員及院友展開一場比拼。院友貓叔（曾偉明 飾）為求勝利與阿蘇對著幹，最終不支暈倒。 於是阿蘇被千夫所指逐出彰老院，幸而蓮妹出現， 讓粉絲老大改變主意。
《老是常出現》第3集劇情 （1月22日 星期三）
老大貪慕虛榮，於彰老院院推出全新政策，發行「老大幣」， 美其名刺激院友生產自強，實際只想受眾人敬仰。院友木村（張雷 飾）、貓叔和貓嬸（吳浣儀 飾）以為找到財自密碼，卻輾轉引發一場院內經濟大洗牌。 院舍員工阿Ca（劉沛蘅 飾）、娜娜（葛綽瑤 飾）和班班（伍詠詩 飾）為保飯碗，只好推阿蘇祭旗。另一方面， 蓮妹重遇初戀情人Peter（石修 飾），未能放下舊情，命運亦如一條紅線， 冥冥中安排了二人在彰老院重逢。
《老是常出現》第4集劇情（1月23日 星期四）
蓮妹重遇Peter，Peter卻沒認出自己，蓮妹暗自神傷， 亦揭出當年被棒打鴛鴦的往事。Peter 母親101過世，101屍骨未寒，彰老院仝人卻覬覦著她的房間， 但暫住者均遇上靈異事件。101 房鬧鬼的傳聞不脛而走。為查出真相，阿蘇、老大及Martin 組成靈探小隊，深入險地， 卻意外揭發Peter沒認出蓮妹的原因。
《老是常出現》第5集劇情（1月24日 星期五）
Peter的病情每況愈下，阿Ca 提出舉辦一場麻雀比賽幫Peter緩和病情。老大一直暗戀蓮妹， 現在機會渺茫，打翻醋埕，於是密謀拆散蓮妹和Peter。 一眾院友磨拳擦掌，矢志成為麻雀王， 令蓮妹在Peter面前失態，被斥牌品差即人品差。 阿蘇為幫母親奪回愛人歡心，助她學習情緒管理。
《老是常出現》第6-10集劇情
待更新
《老是常出現》第11-15集劇情
待更新
《老是常出現》第16-20集大結局劇情
待更新
《老是常出現》演員陣容及角色關係
靈魂人物老大（劉江 飾）、過氣風月版才子木村（張雷 飾）、火爆搞笑前消防貓叔（曾偉明 飾）及鬼靈精前編輯貓嬸（吳浣儀 飾），最鍾意每日係院舍生事端。亦有一班毫不團結嘅職員：勁純情超善良的Martin（ANSONBEAN 飾）、好勝心嘅阿Ca（劉沛蘅 飾）、甜美嘅娜娜（葛綽瑤 飾）、厭世嘅班班（伍詠詩 飾）。加上一對超齡純愛「First Love」戀人，蓮妹（米雪 飾）同Peter（石修 飾）
谷德昭專訪《老是常出現》團隊 發現「講呢啲」原來係生安白造
谷德昭表示估唔到得到原來劉江叔咁冷幽默，咁好笑。未訪問過張雷兄又點估得得金輪法王、鳩摩智原來咁活潑，直情係百厭。
唔傾開唔知原來「講呢啲」係一件生安白造嘅事，將無辜嘅劉江叔帶入meme嘅世界。
睇張雷兄成日襯晒咁就知佢貪靚，效法偶像李小龍又好打、又靚仔、又時髦。曾經同李小龍同場，當時雖然已習武並得過全港冠軍，但冇諗過挑機，因為企喺側邊齋睇都知自己唔夠揪。
《老是常出現》中還有石修兄、米雪姐、吳浣儀姐等資深演員演出，年青一輩派出的代表有湛文及 Hillary，幸運地有機會跟前輩們學習、討教，在現場聽著前輩們笑談寶貴經驗及影視趣聞，好過俾錢番學。湛文及 Hillary 也交足功課，不敢怠慢，得到前輩們點頭滿意，高度讚賞，算是替年青一代演員爭氣地扳回一城。
《大叔愛》導演郭家禧
《大叔的愛》導演郭家禧最幸福，一套劇集郵成功，老中青三代演員認真地玩，導演坐在Mon後享受演員們的表演，誠然是寓工作於娛樂。