ViuTV《足球女將》3月開戰！24位靚女成員名單 網民想見Ivy So同袁澧林

ViuTV的《足球女將（Football Club Women）》節目於2025年3月推出，早前公布參與者包括演員、運動員等24位女生，去年公布節目開拍時，不少觀眾期待袁澧林和Ivy So必然是「種子球員」，結果卻並未在名單之列，引起不少網民討論！