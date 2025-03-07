ViuTV《足球女將》3月開戰！24位靚女成員名單 網民想見Ivy So同袁澧林
ViuTV全新節目《足球女將》24靚女從零開始學習足球
ViuTV即將推出一部全新真人騷《足球女將》（Football Club Women簡稱viutv.fcw），節目於2025年3月10號至28號播出，據知目前仍在拍攝中。呢個節目集合咗24位來自唔同背景嘅女性，包括演員、運動員、模特兒等，大家一齊組成女子足球隊，接受專業訓練同比賽。
袁澧林缺席《足球女將》｜轉跑道加入女子甲組足球
袁澧林（Angela）在2024年9月加入香港女子甲組足球球會「民和公民女子足球隊」，這一舉動引起了廣泛關注。她在加入球隊之前主要是排球愛好者，曾多次參與本地排球賽事。近年來，她開始接觸足球，並在社交媒體上分享過相關經歷。袁澧林加入足球隊的消息令網民感到意外，許多網民及Fans對她的轉行感到好奇。教練梁冠聰曾表示，她在球場上的技術不俗，有望在頂級女子聯賽上陣。然而，是否正式上陣出戰，仍需根據球技和進度決定。
Ivy So（蘇雅琳）去年跟Marf男友學踢足球有望神秘參演？！
作為makerville藝人的Ivy So（蘇雅琳）未有參加《足球女將》，同樣令人意外！有觀眾仍然期待Ivy So能以「特別演出」方式在節目內做嘉賓，其實Ivy So在2024年初開始學踢足球，主要是受林家熙（Locker）的影響。她表示自己是初學者，對足球知識不多，但很享受學習的過程。她還曾與前香港足球代表隊隊長陳偉豪學習控球技巧。Ivy So學踢足球的消息引起了媒體關注，特別是她在暴雨中踢足球的經歷，令她被稱為「雨神」。她在社交媒體上分享踢足球的趣事，獲得粉絲的喜愛。
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《足球女將》靚女參加者介紹
《足球女將》節目嘅參加者陣容非常豐富，包括演員蘇皓兒、郭思、王頌茵、王頤、馬俊怡、黃可盈等。運動員方面，有王頤（空手道）、鍾慧樺（排球）同文毅施（前劍擊運動員）。除此之外，仲有模特兒梁庭欣、瑜伽導師郭雅琪，以及多位KOL同其他職業人士。
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專業足球教練團隊
節目嘅足球教練團隊非常強大，技術總監係丘建威，主教練係郭嘉諾，助教有陳安立同蘇家豪，仲有強尼做顧問。呢個團隊將為參加者提供專業嘅足球訓練，令佢哋能夠快速提升技巧。
《足球女將》必睇重點
呢個節目唔止可以睇到一班靚女嘅足球技巧提升，仲可以睇到佢哋之間嘅團隊合作同友情。另外，節目中會有多場激烈嘅比賽，驚喜的網絡紅人足球隊擔任特別嘉賓，令觀眾感受到緊張刺激嘅氣氛。
《足球女將》與其他真人騷嘅分別
《足球女將》同其他真人騷最主要嘅分別係，佢結合咗運動同娛樂元素，令觀眾可以同時享受足球比賽嘅刺激同參加者嘅個人故事。另外，節目中嘅參加者來自唔同背景，令節目內容更加豐富多彩。
如果你鍾意足球或者真人騷，千萬唔好錯過《足球女將》！節目將於3月10號至28號播出，記得鎖定ViuTV，睇盡參加者嘅足球之旅！