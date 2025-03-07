ViuTV真人騷《足球女將》即將開波！24位美女參加者背景整合

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ViuTV全新真人騷《足球女將》即將播出，24位來自不同界別嘅女將蓄勢待發，等緊喺球場上大展身手！以下就為大家簡單介紹以下24位女將！

足球女將｜袁澧林、Ivy So無份踢 網民超失望

ViuTV新推出的女子足球育成真人騷《足球女將》一共有24位女生參加，不過在公佈名單中，卻沒有女神袁澧林和Ivy So。兩位女神都經常在社交平台上傳練波片，袁澧林甚至宣佈加入了女甲，今次無份參加《足球女將》，令不少網民都感到非常失望。

足球女將 袁澧林早前經常上傳踢波片。（圖片來源：IG@angela.yuen）
袁澧林早前經常上傳踢波片。（圖片來源：[email protected]
足球女將 更加入女甲隊（圖片來源：IG@angela.yuen）
更加入女甲隊（圖片來源：[email protected]
足球女將 熱愛足球嘅Ivy So仲係前香港足球代表隊隊長陳偉豪嘅學生。（圖片來源：IG@15waiho）
熱愛足球嘅Ivy So仲係前香港足球代表隊隊長陳偉豪嘅學生。（圖片來源：IG@15waiho）

《足球女將》24位女將名單｜蘇皓兒（Chloe）

年齡：31歲
職業：演員
個人社交平台：IG@chloe_so

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜郭思（Suey）

年齡：31歲
職業：演員
個人社交平台：IG@sueykwok

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜湯珮明（Tong Ming）

年齡：-
職業：化妝師
個人社交平台：IG@tong_ming

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜梁庭欣（Ting Yan）

年齡：27歲
職業：模特兒
個人社交平台：IG@tingyanleung_

足球女將｜27歲國際小姐梁庭欣仙氣十足 獲網民大讚似「翻版湯唯」

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜鍾慧樺（Ice）

年齡：-
職業：教師
個人社交平台：IG@icechungww

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜王頤（Ocean）

年齡：-
職業：空手道運動員／演員
個人社交平台：IG@youroceanstyle

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜陳詠琛（Sum）

年齡：-
職業：學生／籃球教練
個人社交平台：IG@chanwingsummmmmmm

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜米姬（Maggie）

年齡：24歲
職業：模特兒／KOL／曾任YouTube channel《港呢啲》主持
個人社交平台：[email protected]

足球女將｜24歲米姬形象健康陽光五官精緻 獲網民封為「港版子瑜」

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜郭雅琪（Niki）

年齡：24歲
職業：瑜珈老師
個人社交平台：IG@niki_yaqi

足球女將｜24歲瑜伽女神Niki郭雅琪起底 港台火辣教瑜伽一炮而紅

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜馬詠茹（Vivian）

年齡：28歲
職業：企業顧問
個人社交平台：IG@mawingyuuuuu

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜文毅施（Moriah）

年齡：24歲
職業：香港女子佩劍運動員／註冊物理治療師
個人社交平台：IG@mo1iya

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜楊浩兒（Manchester）

年齡：31歲
職業：KOL
個人社交平台：IG@hoyiyeung

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜馬俊怡（Rose）

年齡：32歲
職業：演員
個人社交平台：IG@roserosemama

足球女將｜31歲馬俊怡Rose Ma獲封「港版明日花」曾被捲入床照風波

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜梁雅貽（Nikita）

年齡：-
職業：排球教練
個人社交平台：IG@mad_sponge

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜鄭杞瑤（Kylie C.）

年齡：29歲
職業：KOL
個人社交平台：IG@ckykylie

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜陳偉萍（Ping）

年齡：-
職業：籃球教練
個人社交平台：IG@cwpingpingping

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜董嘉儀（Lulu）

年齡：32歲
職業：KOL／文員
個人社交平台：IG@lulutung

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜吳慧琪（Kiki）

年齡：25歲
職業：KOL
個人社交平台：[email protected]

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜王頌茵（Kathy）

年齡：30歲
職業：藝人
個人社交平台：IG@k_thyy

足球女將｜30歲Kathy仔王頌茵起底 被讚撞樣上戶彩 拍劇大派靚腿畫面

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜黃可盈（Flavia）

年齡：30歲
職業：演員
個人社交平台：IG@flaviawg

足球女將｜30歲黃可盈拍安全套廣告彈起 身材進擊曾受1醜聞拖累

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜倪碧賢（NB）

年齡：38歲
職業：香港女子籃球甲一球隊／公務員
個人社交平台：IG@ngaibikyin

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜羅海尤（Muji）

年齡：27歲
職業：《尾二一屆口罩小姐選舉》佳麗
個人社交平台：IG@mujicastilho

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜羅詠琪（Winki）

年齡：27歲
職業：跳繩教練
個人社交平台：[email protected]

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

《足球女將》24位女將名單｜吳少娟（Shiho）

年齡：-
職業：牙醫助護
個人社交平台：[email protected]

足球女將 （圖片來源：IG@viutv）
（圖片來源：IG@viutv）

圖片來源：[email protected]、IG@15waiho、IG@viutv資料或影片來源：原文刊於新假期

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