ViuTV真人騷《足球女將》即將開波！24位美女參加者背景整合
足球女將｜袁澧林、Ivy So無份踢 網民超失望
ViuTV新推出的女子足球育成真人騷《足球女將》一共有24位女生參加，不過在公佈名單中，卻沒有女神袁澧林和Ivy So。兩位女神都經常在社交平台上傳練波片，袁澧林甚至宣佈加入了女甲，今次無份參加《足球女將》，令不少網民都感到非常失望。
《足球女將》24位女將名單｜蘇皓兒（Chloe）
年齡：31歲
職業：演員
個人社交平台：IG@chloe_so
《足球女將》24位女將名單｜郭思（Suey）
年齡：31歲
職業：演員
個人社交平台：IG@sueykwok
《足球女將》24位女將名單｜湯珮明（Tong Ming）
年齡：-
職業：化妝師
個人社交平台：IG@tong_ming
《足球女將》24位女將名單｜梁庭欣（Ting Yan）
年齡：27歲
職業：模特兒
個人社交平台：IG@tingyanleung_
足球女將｜27歲國際小姐梁庭欣仙氣十足 獲網民大讚似「翻版湯唯」
《足球女將》24位女將名單｜鍾慧樺（Ice）
年齡：-
職業：教師
個人社交平台：IG@icechungww
《足球女將》24位女將名單｜王頤（Ocean）
年齡：-
職業：空手道運動員／演員
個人社交平台：IG@youroceanstyle
《足球女將》24位女將名單｜陳詠琛（Sum）
年齡：-
職業：學生／籃球教練
個人社交平台：IG@chanwingsummmmmmm
《足球女將》24位女將名單｜米姬（Maggie）
年齡：24歲
職業：模特兒／KOL／曾任YouTube channel《港呢啲》主持
個人社交平台：[email protected]
足球女將｜24歲米姬形象健康陽光五官精緻 獲網民封為「港版子瑜」
《足球女將》24位女將名單｜郭雅琪（Niki）
年齡：24歲
職業：瑜珈老師
個人社交平台：IG@niki_yaqi
足球女將｜24歲瑜伽女神Niki郭雅琪起底 港台火辣教瑜伽一炮而紅
《足球女將》24位女將名單｜馬詠茹（Vivian）
年齡：28歲
職業：企業顧問
個人社交平台：IG@mawingyuuuuu
《足球女將》24位女將名單｜文毅施（Moriah）
年齡：24歲
職業：香港女子佩劍運動員／註冊物理治療師
個人社交平台：IG@mo1iya
《足球女將》24位女將名單｜楊浩兒（Manchester）
年齡：31歲
職業：KOL
個人社交平台：IG@hoyiyeung
《足球女將》24位女將名單｜馬俊怡（Rose）
年齡：32歲
職業：演員
個人社交平台：IG@roserosemama
足球女將｜31歲馬俊怡Rose Ma獲封「港版明日花」曾被捲入床照風波
《足球女將》24位女將名單｜梁雅貽（Nikita）
年齡：-
職業：排球教練
個人社交平台：IG@mad_sponge
《足球女將》24位女將名單｜鄭杞瑤（Kylie C.）
年齡：29歲
職業：KOL
個人社交平台：IG@ckykylie
《足球女將》24位女將名單｜陳偉萍（Ping）
年齡：-
職業：籃球教練
個人社交平台：IG@cwpingpingping
《足球女將》24位女將名單｜董嘉儀（Lulu）
年齡：32歲
職業：KOL／文員
個人社交平台：IG@lulutung
《足球女將》24位女將名單｜吳慧琪（Kiki）
年齡：25歲
職業：KOL
個人社交平台：[email protected]
《足球女將》24位女將名單｜王頌茵（Kathy）
年齡：30歲
職業：藝人
個人社交平台：IG@k_thyy
足球女將｜30歲Kathy仔王頌茵起底 被讚撞樣上戶彩 拍劇大派靚腿畫面
《足球女將》24位女將名單｜黃可盈（Flavia）
年齡：30歲
職業：演員
個人社交平台：IG@flaviawg
足球女將｜30歲黃可盈拍安全套廣告彈起 身材進擊曾受1醜聞拖累
《足球女將》24位女將名單｜倪碧賢（NB）
年齡：38歲
職業：香港女子籃球甲一球隊／公務員
個人社交平台：IG@ngaibikyin
《足球女將》24位女將名單｜羅海尤（Muji）
年齡：27歲
職業：《尾二一屆口罩小姐選舉》佳麗
個人社交平台：IG@mujicastilho
《足球女將》24位女將名單｜羅詠琪（Winki）
年齡：27歲
職業：跳繩教練
個人社交平台：[email protected]
《足球女將》24位女將名單｜吳少娟（Shiho）
年齡：-
職業：牙醫助護
個人社交平台：[email protected]