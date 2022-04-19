魯庭暉卸任總經理專責打理MIRROR ViuTV轉虧為盈收入按年增長愈兩億

電訊盈科早前公布ViuTV2021全年業績，而且首度賺錢，接近成億！原創電視劇、獨特破格綜藝、全民造星反應理想，男團Mirror更是功不可沒，廣告寵兒名不虛傳。可惜日前傳出ViuTV管理層大地震，原先擔任總經理的魯庭暉被換人！