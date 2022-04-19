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魯庭暉卸任總經理專責打理MIRROR ViuTV轉虧為盈收入按年增長愈兩億

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電訊盈科早前公布ViuTV2021全年業績，而且首度賺錢，接近成億！原創電視劇、獨特破格綜藝、全民造星反應理想，男團Mirror更是功不可沒，廣告寵兒名不虛傳。可惜日前傳出ViuTV管理層大地震，原先擔任總經理的魯庭暉被換人！

魯庭暉專責打理MIRROR和COLLAR

前ViuTV總經理魯庭暉原先的職務，已於4月19日由廣告界資深從業員鍾廣德（Clement Chung）接手，據知他從事廣告業界20多年，與客戶關係良好。而魯庭暉將會被調任新公司Makerville的CEO，將會集中發展公司旗下男團MIRROR和女團COLLAR。未來致力拓展更多業務，例如提升藝人知名度，為藝人作多元化發展，提供更多的機會予藝人。

MIRROR 魯庭暉。
魯庭暉。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

ViuTV轉虧為盈，創出佳績

香港搞電視行業真係好難撈，仲要係一台獨大嘅情況，睇返亞視歷史就知。而家呢個年代仲要唔興睇電視，免費電視仲點生存？ViuTV就話你知咩叫成功！ViuTV早前公布2021全年業績EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）勁賺$9,400萬，由前年蝕緊1.65億轉轉虧為盈，開名點讚男團Mirror，男團Mirror一定係成功嘅關鍵！「全民造星」節目搞得有色有聲，創立咗好多人一開始都唔睇好嘅男團Mirror。Mirror嘅利害，相信大家都知，佢不單令香港樂壇重燃生氣、活力，仲燃燒返香港追星呢個風氣同熱潮，好多廣告商都要爭住搵佢哋賣廣告，條街周圍都見到佢哋！咁大影響力都唔賺錢嘅話，咁真係要搞搞個management佢！

魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：IG＠mirror.weare）

而家賺錢仲講收視？

以前睇電視，TVB等電視台普遍都會不斷講某劇某劇收視幾點幾點，創新高峰收視等，令好多人都仲以為電視台賺錢就係睇收視。而家年代唔同，Mirror出過幾多套劇？最多都係《大叔的愛》同《IT狗》討論度較高，ViuTV主要火力集中喺藝人管理同廣告品牌代理業務，靠造星都打贏其他電視台啦。

魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：ViuTV網站截圖）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：LIHKG討論區）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：LIHKG討論區）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：LIHKG討論區）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：LIHKG討論區）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：ig＠iamkingjer）

Error、Collar

除咗Mirror之外，仲有唔少人點名男團Error，193喺香港都小有名氣！女團Collar嚟緊都會幫ViuTV更上一層樓，開始接唔少大牌嘅代言同廣告，最近同KFC合作嘅廣告討論度都非常高！ViuTV《全民造星》節目明顯非常成功。

魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：facebook＠kfchk）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：ig＠error.weare）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：ig＠iamkingjer）
魯庭暉 Mirror ViuTV
（圖片來源：LIHKG討論區）

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撰文：東方新地圖片來源：IG＠mirror.weare, ViuTV網站截圖, ig＠iamkingjer, LIHKG討論區jg截圖, Facebook＠KFCHK, ig＠error.weare

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