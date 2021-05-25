造美人｜玩醜女大改造！「豪放女」劉芷橋影相大尺度 網友：個樣有少少徐若瑄feel
ViuTV推出嶄新選美節目《造美人》16強已隆重登場，節目將在6月7日首播，當中參賽者各有特色，更有人似《全民造星3》的Klau和William Hung，其中參加者劉芷橋更曾拍攝過大尺度相片！
編輯：東方新地｜圖片：ViuTV圖片、劉芷橋、嚴楚翹、楊芷羚、周卓盈IG圖片、周卓盈Youtube截圖｜原文刊於：新Monday
網友大讚一號劉芷橋：個樣有少少徐若瑄feel
ViuTV新節目《造美人》一號參加者劉芷橋現年30歲，從事酒店業，曾割雙眼皮、隆鼻和箍牙，今次參加節目，劉芷橋表示想減肥。劉芷橋雖然肥胖，但樣子算甜美，一眾網友留言：「小小肥，靚樣，好貼地。」、「減完肥，贏哂。」、「個樣有少少徐若瑄feel。」
劉芷橋曾影大尺度相 中門大開露半球
一眾參加者很快被起底，有網友貼出劉芷橋以前影過的性感相，非常大尺度，包括中門大開露半球和穿著吊帶小背心等，十分誘人。
嚴楚翹為無綫「集郵王」
此外，另一參加者嚴楚翹原來是無綫出身，拍過《愛．回家之開心速遞》、《伙記辦大事》等多部劇集，而她也十分喜歡集郵，與羅子溢、萬綺雯、李佳芯、周嘉洛與吳偉豪都曾經合照。
網紅楊芷羚Show「巨峰」
現年27歲的直播網紅楊芷羚（Stella）也常貼出比堅尼照大騷「巨峰」，派福利給一眾粉絲。但由於其副乳十分嚴重，網友留言提到：「兩邊胳肋底做乜？皺紋生落胳肋底。」
周卓盈玩健康性感
周卓盈（Tracy）除了經營網上影片頻道外，也是體育舞蹈港隊成員，走健康性感風格。周卓盈常以Bra Top上陣，又與大隻男到沙灘曬太陽。不過周卓盈樣子被指生得老成，完全不似只有19歲，睇相以為二十多歲。