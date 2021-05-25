造美人｜玩醜女大改造！「豪放女」劉芷橋影相大尺度 網友：個樣有少少徐若瑄feel

ViuTV推出嶄新選美節目《造美人》16強已隆重登場，節目將在6月7日首播，當中參賽者各有特色，更有人似《全民造星3》的Klau和William Hung，其中參加者劉芷橋更曾拍攝過大尺度相片！

編輯：東方新地｜圖片：ViuTV圖片、劉芷橋、嚴楚翹、楊芷羚、周卓盈IG圖片、周卓盈Youtube截圖｜原文刊於：新Monday