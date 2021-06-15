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ViuTV高層魯庭暉親解吉祥物生bear名字由來 原名被嫌太無聊

東方新地 - 娛聞

ViuTV吉祥物「生bear」（Sound Bear）以可愛形象深受網民歡迎，早前ViuTV藉著開台5周年推出的限量版「生啤」產品，包括麻雀、毛公仔及小夜燈等，都引來眾多網友狂搶，炒價更高至四位數！原來「生bear」不但個樣係ViuTV董事兼總經理魯庭暉的翻版，連個名都係由魯庭暉親自創作！

文：東方新地｜圖：魯庭暉IG、ViuTV圖片及影片截圖

生bear 係bear定係啤？

「生bear」一直被指是照著ViuTV董事兼總經理魯庭暉的樣子創作，日前魯庭暉更在社交網親自講述出「生bear」名字的由來。魯庭暉帖文以「生bear個名」為題，直言同事原本想叫「生bear」做「Viuson」，但被他嫌這個名太正經，所以最後由他親自起名。

生bear
ViuTV的PR一向稱呼自家吉祥物為「Sound Bear」，魯庭暉今次出文就稱呼它為「生bear」，不過看他起名的原意，似乎應該稱呼它做「生啤」？（圖片來源：ViuTV網頁截圖）
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ViuTV早前為慶祝5周年送出的「生bear」麻雀大受歡迎，好多粉絲都在魯庭暉的社交網留言跪求ViuTV加推「生bear」產品！（圖片來源：ViuTV影片截圖）

魯庭暉表示：「話說，生bear起源嚟自同事同我講：『你再唔整隻吉祥物，以後同事同媒體一講我哋個台就key你個樣』，我真心驚，所以話好啦好啦你地整啦。整完之後，未知叫咩名，當日個working title叫viuson。我覺得咁叫正經得滯，唔buy。」

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魯庭暉指ViuTV的同事原本想key佢個樣做吉祥物，亦有指「生bear」其實是照著魯庭暉的樣子來創作，圖為魯庭暉在ViuTV初開台時的樣貌。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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網友認為肥嘟嘟呢點的確係幾似！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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早前魯庭暉曾與生bear在《ViuTV 5周年：繼續向前》活動上同場現身。（圖片來源：ViuTV圖片）

魯庭暉續說：「我話有冇啲無聊啲嘅名呀。跟住就梗係冇啦，一段時間後，有一日，同事係個WhatsApp同我講仲有兩個鐘就要決定個名，你再冇suggestion我哋就用viuson，咁啱，當晚我同另外一個同事飲緊啤酒，枱面上有呢支嘢，我覺得個啤酒typeface都幾靚，所以就有以上嘅對白。」最後魯庭暉表示：「一切都在混沌裏產生。」

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魯庭暉因為覺得枱面支啤酒個typeface幾靚，所以為ViuTV吉祥物起名「生bear」。（圖片來源：魯庭暉IG）
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由於ERROR節目曾多次炸「生bear」，網友笑指好彩有「生bear」嘅存在，如果唔係就變咗炸魯生。（圖片來源：魯庭暉IG）
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不少網友跪求魯生再推出多啲「生bear」產品。（圖片來源：魯庭暉IG）
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網友更直指魯生同「生bear」好似樣。（圖片來源：魯庭暉IG）

雖然ViuTV開台僅5周年，但作為ViuTV的吉祥物，「生bear」形象非常百變，曾有過多個化身，包括初出現時ViuTV員工的身份，以及ERROR節目入面的「生Bear神」、不祥物「ViuTV Buddy」等。

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「生bear」有好多不同造型。（圖片來源：魯庭暉IG）
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著普通T恤的「生bear」通常身份都係ViuTV員工。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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ViuTV吉祥物Sound Bear早前曾變成「生Bear神」現身《ERROR自肥企画》。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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只戴住「生bear」頭套、擁有bear頭人身的物體，是不祥物「ViuTV Buddy」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）

即睇「生Bear」身世之謎：

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