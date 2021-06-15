ViuTV高層魯庭暉親解吉祥物生bear名字由來 原名被嫌太無聊
ViuTV吉祥物「生bear」（Sound Bear）以可愛形象深受網民歡迎，早前ViuTV藉著開台5周年推出的限量版「生啤」產品，包括麻雀、毛公仔及小夜燈等，都引來眾多網友狂搶，炒價更高至四位數！原來「生bear」不但個樣係ViuTV董事兼總經理魯庭暉的翻版，連個名都係由魯庭暉親自創作！
文：東方新地｜圖：魯庭暉IG、ViuTV圖片及影片截圖
生bear 係bear定係啤？
「生bear」一直被指是照著ViuTV董事兼總經理魯庭暉的樣子創作，日前魯庭暉更在社交網親自講述出「生bear」名字的由來。魯庭暉帖文以「生bear個名」為題，直言同事原本想叫「生bear」做「Viuson」，但被他嫌這個名太正經，所以最後由他親自起名。
魯庭暉表示：「話說，生bear起源嚟自同事同我講：『你再唔整隻吉祥物，以後同事同媒體一講我哋個台就key你個樣』，我真心驚，所以話好啦好啦你地整啦。整完之後，未知叫咩名，當日個working title叫viuson。我覺得咁叫正經得滯，唔buy。」
魯庭暉續說：「我話有冇啲無聊啲嘅名呀。跟住就梗係冇啦，一段時間後，有一日，同事係個WhatsApp同我講仲有兩個鐘就要決定個名，你再冇suggestion我哋就用viuson，咁啱，當晚我同另外一個同事飲緊啤酒，枱面上有呢支嘢，我覺得個啤酒typeface都幾靚，所以就有以上嘅對白。」最後魯庭暉表示：「一切都在混沌裏產生。」
雖然ViuTV開台僅5周年，但作為ViuTV的吉祥物，「生bear」形象非常百變，曾有過多個化身，包括初出現時ViuTV員工的身份，以及ERROR節目入面的「生Bear神」、不祥物「ViuTV Buddy」等。