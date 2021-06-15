ViuTV高層魯庭暉親解吉祥物生bear名字由來 原名被嫌太無聊

ViuTV吉祥物「生bear」（Sound Bear）以可愛形象深受網民歡迎，早前ViuTV藉著開台5周年推出的限量版「生啤」產品，包括麻雀、毛公仔及小夜燈等，都引來眾多網友狂搶，炒價更高至四位數！原來「生bear」不但個樣係ViuTV董事兼總經理魯庭暉的翻版，連個名都係由魯庭暉親自創作！

文：東方新地｜圖：魯庭暉IG、ViuTV圖片及影片截圖