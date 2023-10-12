ViuTV 2024 節目發布會｜盤點10套ViuTV重頭劇、《全民造星5》成員現身簽約
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ViuTV於10月13日舉辦 2024 節目發布會，率先預告2024年的精彩劇集及綜藝節目。拍攝中及以開拍的新劇，5位活動司儀包括陳俞希、陳安立、黃奕晨、練美娟及蔡宛珊。
ViuTV 2024 節目發布會｜藝人、導演齊集 前無綫導演加盟預告明年新作
ViuTV 2024 節目發布會出席嘉賓有三位，包括 導演曾憲寧（電影《燈火闌珊》導演）、導演祈健聰（前無綫導演作品包括《青春本我》）、導演羅嘉駿（《940920》及《二月廿九》導演新作《十七年命運週期》拍攝中）
出席藝人包括MIRROR、ERROR、COLLAR、P1X3L、周家怡、周國賢、鄧麗欣、張達倫、陳湛文、陸駿光、毛曄穎、麥詠楠、強尼、陳子豐、岑樂怡、王頌茵、曾贊學、許寶恆、葛綽瑤、楊安妮、何洛瑤、鍾卓穎、米露迪、李炘頤、蔡寶欣
《全民造星5》13位參賽者簽約加盟ViuTV
《全民造星5》連同三甲，共有13位參賽者現身公布簽約詳情： 包括冠軍Lyman香胤宅、亞軍KC（黃家灝 ）、季軍亨仔（陳鎮亨），以及王希晉、Kim卓金樂、Hei羅子熙、Taco黃泓祖、王鋒、Adams何居倬、Meow劉瑞威、LokTing陳樂庭、Tsoul田曜誠、Stick林昆樂 。
盤點10套ViuTV 2024重頭劇集
1.《社內相親》 盧瀚霆、呂爵安、陳漢娜、沈殷怡、羅家英
購入同名韓劇改編，採用盧瀚霆、呂爵安《大叔的愛》組合再聚，將於今年底開播！
2.《三命》林愷鈴、周秀娜、袁富華、胡子彤、何啟華
杜琪峯監製作品，與Lokman主演電影《命案》是相關作品。
3.《飛黃騰達》吳啟洋、歐鎮灝、蘇雅琳
Ivy So繼 《和解在後》又一劇集，故事以飛黃騰達投資大賽為背景，眾人變大富翁嘅夢想！
4.《法與情》謝安琪、葉璇、余安安、陳靜
劉美娟及蘇永康繼《壹號皇庭》後再次主演法律相關的電視劇，賈曉晨JJ相隔7年再拍香港劇預告性感演出。
5.《打天下2 拳霸天下》歐錦棠、談善言、江𤒹生、邱傲然
6.《反起跑線聯盟2》朱茵、梁詠琪、周家怡、潘燦良
7.《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》廖子妤、陳湛文、衛詩雅
8.《無人之境》 周家怡、周國賢、王家晴
9.《總有一瓣》強尼、王頌茵、岑樂怡、柯煒林
10.《十七年命運週期》： 《二月廿九》製作班底
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圖片來源：ViuTV