ViuTV 2025 節目巡禮｜公布最新劇集綜藝多位藝人現身！

ViuTV 2025 節目巡禮｜ViuTV在10月8日舉行「ViuTV 2025 節目發布會」，除了早前公布過全新綜藝和劇集，還有首度曝光的節目預告以及新加盟藝人，《造星5》冠軍香胤宅 Lyman正式簽約後的動向也正式披露！

