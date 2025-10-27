ViuTV 2026節目巡禮｜盤點5大綜藝節目！Mike導出品行山戀綜最有睇頭

ViuTV 今日（27 日）於邵氏影城舉行 《ViuTV 2026 節目巡禮》，公布來年節目企劃方向，全新綜藝合共 5 大重點項目，陣容可謂火力全開、卡士大晒冷。當中由 Mike 導企劃的戀愛綜藝最受網民關注，被視為今次巡禮的「重頭戲」！

1.《戀愛等高線》：Mike導出品 戀愛行山綜藝

《戀愛等高線》由 Mike 導企劃及監製，是一套以「行山」作為戀愛載體的真人綜藝。Mike 導表示希望透過節目紀錄「愛情萌芽」最真實的狀態，讓參加者在遠離都市、遠離社交媒體的情況下，重新專注於「人與人之間的連結」。

節目邀請一眾素人參賽者前往南美秘魯及厄瓜多爾，進行為期一個月的拍攝。期間會於山林、高地、極地路線展開挑戰，同時沒收手機，以隔絕外界干擾，讓參加者在旅程中逐步面對自己，並在相處之中尋找真正的愛情。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
2.《大龍鳳》：介紹世界結婚習俗

綜藝節目《大龍鳳》以「世界結婚習俗」為主題，走訪 保加利亞、印度、羅馬尼亞 等地，帶觀眾直擊當地結婚文化。節目中可見 黑白女巫的訂婚儀式、遊牧民族的婚嫁傳統，甚至深入了解 「新娘市場」背後的社會故事。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
3.《孩子你怎樣長大？》：陳凱琳Shiga做主持

至於《孩子你怎樣長大？》由陳凱琳及 Shiga 擔任主持，兩人將走訪 德國、新加坡、日本 等地，了解當地小朋友的成長環境與教育理念，從生活、家庭到校園文化，深入探討不同國家的育兒方式如何塑造下一代。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
4. 《足球女將2》：從菜鳥再出發

24 位來自不同界別的女生，包括藝人、前運動員及現役運動員，因着一顆熱血之心踏上成為足球員的道路。節目將推出續集，今季會有新成員加入，同時亦會迎來新教練，繼續見證她們在球場上突破、成長、流汗落淚的真實旅程。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
5.《骰界》：6位主持大玩遊戲

至於《骰界》就有6位主持吳冰@小薯茄、Jeremy@MIRROR、Jason@ROVER、吳肇謙、Ivy So@COLALR和193@ERROR大玩各種遊戲。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
6.《第十五屆全國運動會》：全台總動員直播8大賽事

ViuTV 亦會全台總動員，直播《第十五屆全國運動會》八大賽事。今屆全運會首次跨境合辦，ViuTV 將以 全方位、全天候、無間斷形式作現場直擊，務求把全港觀眾都帶入賽場氛圍之中。

viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
viutv 2026節目巡禮 （圖片來源：ViuTV）
