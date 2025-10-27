ViuTV 2026節目巡禮｜盤點5大綜藝節目！Mike導出品行山戀綜最有睇頭

ViuTV 今日（27 日）於邵氏影城舉行 《ViuTV 2026 節目巡禮》，公布來年節目企劃方向，全新綜藝合共 5 大重點項目，陣容可謂火力全開、卡士大晒冷。當中由 Mike 導企劃的戀愛綜藝最受網民關注，被視為今次巡禮的「重頭戲」！