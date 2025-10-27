ViuTV 2026節目巡禮｜一文看清5大劇集！等足四年《IT狗2》終於回歸
廣告
ViuTV 於 10 月 27 日舉行「ViuTV 2026 節目巡禮」，正式公布 5 套全新原創劇集，當中包括神劇《IT狗》強勢回歸。無論卡士陣容抑或題材企劃，都火力全開、話題度十足。
1. ViuTV自創劇《全酒人》：用「酒」講人生
《全酒人》由 MIRROR 成員 Tiger 及 Lokman 聯同樂壇前輩夏韶聲主演，劇情以一間面臨結業危機的「市井酒吧」為起點。酒吧需要逐一聯絡曾在店內「存酒」的客人，把酒物歸還，於是引出一個又一個「存酒人」背後的故事，同時亦見證到酒吧員工在這段風雨之中如何成長、互相扶持。
2.《地獄大狀》：卡士堪稱顏值天花板
《地獄大狀》由 MIRROR 成員 Stanley、Jeffrey 及 Ashley 林愷鈴領銜主演，卡士組合顏值亮眼，被網民直指係「顏值天花板」級配置。
3.《日落下彩虹》：7種故事、7種情懷
ViuTV 劇集《日落下的彩虹》由 Stanley、COLLAR 成員 Day 及 Yoyo、唐詩詠主演。劇情以 7 條單元故事串連而成，帶出父子情、姐妹情、愛情等，呈現彩虹邨邨民內心最細膩的一面。
4. 《IT狗 2.0》：Hit爆神劇再回歸！
《IT狗》自 2021 年播出後席捲全城，成為近年最具話題性的本地喜劇之一。相隔 4 年再度回歸，新一季除原班人馬外，更加入凌文龍、陳漢娜、楊樂文及岑珈其等新面孔，「香城一姐」阿霞及麗英亦會登場，卡士更強、角色世界觀再擴張。Lokman 更直言希望 將「大台理論」再次發揚光大，勢再掀全城討論。、
5. 《小業主戰線》：張繼聰睇劇本已覺得興奮
《小業主戰線》聚焦香港屋苑「圍標」問題，由張繼聰領銜主演。他表示劇本題材相當新穎，自己在閱讀時已感到興奮，透過「圍標」事件，可以從不同角度拆解利益糾纏背後的人性、權力與選擇，是套貼地又夠火的現實題材劇。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期