8點直樂｜外國人挑戰唱廣東歌 致敬《獎門人》估歌仔 句句走音笑到肚痛

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》本週以「入鄉隨俗達人」為主題，邀請居港外國人大唱本地流行曲，每晚兩位參賽者同台較量，不鹹不淡的廣東話演繹令觀眾笑到肚痛。連續三晚的比拼已誕生多位晉級者，當中有人字正腔圓獲全場歡呼，亦有人句句走音卻憑可愛態度成功突圍。