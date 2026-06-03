8點直樂｜外國人挑戰唱廣東歌 致敬《獎門人》估歌仔 句句走音笑到肚痛
第一集意大利人周洪賓唱羅文經典成功晉級
首晚登場的是香港意大利混血兒健身教練Rizzy，以及來自意大利的Pizza店老闆、YouTuber周洪賓（Jacopo）。Rizzy選唱ERROR的《愛情值日生》，更將歌詞改編成與健身相關的內容，誠意滿分。而周洪賓則挑戰羅文經典《激光中》，立志成為「廣東話最厲害嘅意大利人」，雖然每句歌詞都帶着濃厚口音，但認真程度令全場觀眾拍爛手掌。最終由周洪賓憑着對廣東歌的熱誠成功晉級，Rizzy雖然落敗但改編歌詞的創意同樣獲得不少掌聲。
藤本真由美句句走音唱Cookies反而贏得觀眾芳心
第二晚由來自印度的安德里（Jeff）對戰日本北海道出身的藤本真由美。安德里自稱香港「鄉下」在土瓜灣，選唱Beyond的《海闊天空》，每隻字都唱得字正腔圓，實力驚人。不過藤本真由美選唱Cookies的《心急人上》，雖然句句走音，但她嫁給香港人老公後努力融入本地文化的態度，加上演繹時的可愛表情，反而打動了現場觀眾。最終藤本真由美成功晉級，證明「入鄉隨俗」比起唱功更重要的是那份誠意。
鄧祖欣Pamela對決澳洲YouTuber莊家朗懸念十足
第三晚的對決同樣精彩，由中東混血兒鄧祖欣（Pamela）迎戰來自澳洲的莊家朗（Brendan）。鄧祖欣自幼在英國長大，本職投資銀行，業餘時間擔任節目主持及歌手，今次選唱鄭秀文《終身美麗》展現實力。而莊家朗綽號「澳洲仔」，2019年來港後經營YouTube頻道並學會流利廣東話，今次選唱古天樂《今期流行》，最後由Brendan成功晉級！
網民大讚節目創意致敬經典估歌仔環節
節目播出後隨即在社交平台引起熱議，不少網民表示「入鄉隨俗達人」環節令人想起昔日經典的估歌仔節目，但加入外國人元素後更加有趣。有網民留言「周洪賓唱《激光中》嗰個口音真係笑到喊」，亦有人大讚安德里「印度人唱Beyond好過好多香港人」。藤本真由美的走音演出同樣獲得大量支持，有觀眾直言「走音走得咁可愛都係一種才華」。整個環節成功將不同文化背景的居港外國人聚集在一起，用廣東歌展現他們對香港的熱愛。