王賢誌跳槽ViuTV再開男男真人騷網民反應不一：即係tvb嘅節目搬過嚟
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ViuTV昨日（27日）舉行了《ViuTV年中無休2024節目發布會》，為各位觀眾帶來ViuTV接下來的精彩節目。其中ViuTV宣佈將會首推男男真人騷《Boyscation Too》，並由曾經在無綫推出《仔仔一堂》男男真人騷的王賢誌擔任製作人兼節目主持，隨即惹起網民熱議：「帶節目跳槽咁有趣？」
ViuTV首推男男真人騷《Boyscation Too》
ViuTV宣布將會推出男男真人騷《Boyscation Too》，並邀請了王賢誌（Vinci）作為製作人兼節目主持。節目將會打破傳統男女配對綜藝的框架，跳出年紀、性別以及性向的限制，呈現出愛情最純真的模樣。其實王賢誌亦擁有監製同類型節目的經驗，他表示今次的節目會有更多戲劇化的表現以及更精彩的內容，今次將會邀請10至12位男生到峇里拍攝，據知節目內容將會比上次更加大膽。
王賢誌拉姜糖落水現場起哄
王賢誌在介紹節目的時候突然問到：「啲姜糖們鍾唔鍾意睇呢個節目呀？」，令到場支持姜濤的一眾姜糖起哄。聽到在場講姜糖們的反應，王賢誌即刻滿意地表示：「呢啲反應係呢個台先有㗎咋！」此幕令網民都懷疑今次王賢誌是否因與TVB合作不愉快而帶節目跳槽。
帶節目跳槽 強調與TVB關係友好
就與TVB關係一事，王賢誌就回應指自己一直是自由身，與任何平台都沒有合約。之前跟TVB的合作愉快，只是想透過不同平台宣揚同志的訊息。王賢誌強調自己與TVB關係友好，假如有機會下次會再返TVB合作。
網民反應不一：即係tvb嘅節目搬嚟viu
王賢誌今次過檔到ViuTV開拍男男配對節目，網民的反應不一，有網民認為TVB似乎未能承受輿論壓力，未能開拍第二輯，所以王賢誌先帶節目過檔；又有網民笑指第三輯會否轉到HOY TV開播：「即係tvb嘅節目搬嚟viu」、Viu一定好睇過J2」、「之前喺j2搞完呢個節目，又去viu」、「跟住會唔會去hoi tv做season3」、「J2冇迴響 係viu再做多次」、「咪又係一堆0」、「早排大台仲話想拍第二輯，似係頂唔住壓力了」等。
圖片來源：ViuTV、IG@mrvinciwong