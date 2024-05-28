王賢誌跳槽ViuTV再開男男真人騷網民反應不一：即係tvb嘅節目搬過嚟

ViuTV昨日（27日）舉行了《ViuTV年中無休2024節目發布會》，為各位觀眾帶來ViuTV接下來的精彩節目。其中ViuTV宣佈將會首推男男真人騷《Boyscation Too》，並由曾經在無綫推出《仔仔一堂》男男真人騷的王賢誌擔任製作人兼節目主持，隨即惹起網民熱議：「帶節目跳槽咁有趣？」

