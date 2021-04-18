ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》 林家謙橫掃六獎成最大贏家 193寸爆「五虎」好娘
文：東方新地｜圖：ViuTV截圖
ViuTV首個樂壇頒獎禮 姜濤個人僅得兩獎
《Chill Club推介榜年度推介20/21》是ViuTV首次舉辦的樂壇頒獎禮，頒獎禮開場首先以串燒形式唱出「Chill Club年度十大歌曲」最後20強，由於陳奕迅和容祖兒都未有現身頒獎禮，因此獻唱〈迴光物語〉的Jer 柳應廷成為第一台獻唱自己歌曲的歌手。
今屆「Chill Club年度十大歌曲」最後20強包括有：陳奕迅〈是但求其愛〉、容祖兒〈東京人壽〉、Jer 柳應廷〈迴光物語〉、林二汶〈再聚〉、鄭中基〈My Only One〉、AGA 江海迦〈See You Next Time〉、Gin Lee 李幸倪〈幸福門〉、許廷鏗〈無力感〉、黃妍〈我心中尚未崩壞的部分〉、泳兒〈溝渠暢泳〉、陳蕾〈荒島之幻象〉、莫文蔚〈呼吸有害〉、Dear Jane〈哀的美敦書〉、Anson Kong 江𤒹生+Ian 陳卓賢〈蝸牛〉合唱版、RubberBand〈First Date〉、林家謙〈一人之境〉、Serrini〈~旋轉with me*〉、Jace 陳凱詠〈天生二品〉、姜濤〈愛情簽證申請〉、MIRROR〈Ignited〉。
頒奬禮上由駱振偉擔任司儀，「Chill Club年度新人」環節則由《Chill Club推介榜》主持羅沛琪、李昭南及王頌茵擔任主持。
為方便各觀眾在網上自「Chill Club年度十大歌曲」中投票票選出「Chill Club年度之歌」，頒獎禮首先頒發出十個「Chill Club年度十大歌曲」獎，第一首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是許廷鏗〈無力感〉。
第二首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是Jace 陳凱詠的〈天生二品〉。
在頒發了兩首「Chill Club年度十大歌曲」奬後，由Gin Lee（李幸倪）、泳兒、林二汶及鄭欣宜作為「女子組」一齊上台，以多個方向演繹謝霆鋒的〈活著Viva〉。
第三首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是MIRROR〈Ignited〉，而第四首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是鄭中基〈My Only One〉，不過鄭中基並未有到場領獎。
第五首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是泳兒〈溝渠暢泳〉，泳兒攞獎後眼濕濕，自言推出這首歌時真是如歌名一樣身處溝渠，因此好多謝ViuTV和《Chill Club》給予她一個唱歌的平台，又多謝她所屬的公司英皇和支持她的樂迷。
第六首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是姜濤〈愛情簽證申請〉，他謙虛表示自己作為一個歌手仍有好多不足的地方，能得到這個獎全因粉絲們的支持。
由岑寧兒、陳蕾、林家謙這個「大家最想再會的CROSSOVER」組合獻唱了〈今天只做一件事〉、〈心照一生〉、〈Children Song〉和〈天下無雙〉四首歌曲，獲網民大讚「真心正」！
第七首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是Jer 柳應廷的〈迴光物語〉。
第八首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是Gin Lee 李幸倪〈幸福門〉，她希望這首歌在艱難的日子中將溫暖帶給大家。
第九首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是Anson Kong 江𤒹生和Ian 陳卓賢〈蝸牛〉合唱版，AK話好開心人生第一個歌曲獎可以同Ian一齊攞！
第十首「Chill Club年度十大歌曲」得奬歌曲是林家謙的〈一人之境〉。
之後在「樂壇未死」環節，由吳林峰、葉巧琳、黃妍、Jace 陳凱詠、洪嘉豪、姜濤分別唱出自己歌曲，最後再和「樂壇已死大合唱團」一齊大合唱。
林家謙連掃兩創作獎
幕後獎項得獎者為Chill Club年度作曲人、年度編曲：林家謙，Chill Club年度填詞人：黃偉文，Chill Club監製；Edward Chan，而黃偉文未有現身頒獎禮。
繼頒完幕後獎項後，首個歌手個人獎項「Chill Club年度新人」得獎者是Jer（柳應廷）。
「Chill Club年度唱作歌手」得獎者是林家謙，他笑言這晚上得太多次台，已經想不到要說甚麼。
「Chill Club年度組合」得獎者銅奬是Dear Jane，銀奬是RubberBand，金獎則是MIRROR，不過RubberBand未有出席頒獎禮。
由許廷鏗、馮允謙、陳柏宇、小肥作為「男子組」獻唱多首歌曲。之後頒發「Chill Club年度女歌手」銅獎得主為Gin Lee（李幸倪），銀獎得主為Serrini，金獎得主為林二汶。
「Chill Club年度男歌手」銅獎得主為Ian Chan（陳卓賢），銀獎得主姜濤，金獎得主為林家謙。
最後壓軸一人一票選出的「Chill Club年度之歌」，亦是由林家謙〈一人之境〉奪得。
193寸「千禧五虎」好娘
此外在頒獎禮開始前，193接受傳媒訪問，提到TVB組「千禧五虎」和Viu組合打對台，193搞笑回應：「依家仲用五虎呢啲字眼咁娘？」並指可將ERROR改名叫四隻白虎或者神獸來應戰。
193又直認公開反駁曾志偉後人氣急升：「好開心多咗人睇番我哋嘅節目，希望大家繼續支持ERROR。」又自認係清泉和處男：「我一向都係清泉，我係處男嚟，但都鍾意食鮑魚。」
《Chill Club推介榜年度推介20/21》完整得獎名單：
Chill Club年度男歌手
銅獎：Ian Chan（陳卓賢）
銀獎：姜濤
金獎：林家謙
Chill Club年度女歌手
銅獎：Gin Lee（李幸倪）
銀獎：Serrini
金獎：林二汶
Chill Club 年度組合
銅獎：Dear Jane
銀獎：RubberBand
金獎：MIRROR
Chill Club 年度唱作歌手
林家謙
Chill Club 年度新人
Jer 柳應廷
Chill Club年度十大歌曲
許廷鏗〈無力感〉
Jace 陳凱詠〈天生二品〉
MIRROR〈Ignited〉
鄭中基〈My Only One〉
泳兒〈溝渠暢泳〉
姜濤〈愛情簽證申請〉
Jer 柳應廷〈迴光物語〉
Gin Lee 李幸倪〈幸福門〉
AK 江𤒹生、Ian 陳卓賢〈蝸牛〉合唱版
林家謙〈一人之境〉
Chill Club年度之歌
林家謙〈一人之境〉
Chill Club年度作曲人
林家謙
Chill Club年度編曲
林家謙
Chill Club年度填詞人
黃偉文
Chill Club監製
Edward Chan