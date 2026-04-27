ViuTV 2026四大神劇晒冷！由屋邨人情到陰陽兩界 網民：呢套卡士最屈機！
《COURT! 》銀河映像班底打造律政神劇
講到最令人期待嘅，一定係ViuTV同銀河映像再度合作嘅法律劇《COURT!》。由金牌監製游乃海同朱淑儀操刀，加上《正義女神》等神劇編審潘漫紅，單係幕後陣容已經係信心保證。演員卡士更加係星光熠熠，由邱士縉（Stanley）、朱鑑然、陳湛文擔正，配上黃德斌、強尼、張達倫等實力派演員，陣容強大到令人咋舌。劇情將會透過三個獨立單元，探討喺法庭上「真相」究竟有幾脆弱，挑戰觀眾對公平同正義嘅固有諗法，劇集定檔5月18日播出，律政迷絕對唔可以錯過。
《日落下的彩虹》唐詩詠潘燦良訴說屋邨情懷
如果你鍾意溫情小品，咁《日落下的彩虹》就絕對係你杯茶。劇集以即將清拆嘅彩虹邨為背景，由擅長拍出細膩感情嘅導演劉偉恒執導，監製黃子桓、鄭嘉敏加持，卡士更加係夢幻組合，搵嚟視后唐詩詠、劇帝潘燦良，聯同人氣王邱士縉（Stanley）同許軼（Yoyo），仲有夏雨、郭峰、吳浣儀等老戲骨。故事將透過七個發生喺屋邨嘅小故事，串連起幾代人嘅親情、愛情同友情，喺彩虹邨倒數嘅日子裏，帶出香港獨有嘅人情味同集體回憶，相信會引起唔少觀眾共鳴。
《喜劇開場》MIRROR三子追夢致敬日劇經典
改編自同名經典日劇嘅《喜劇開場》，由金牌編劇龍文康同監製何麗嫦聯手打造，搵嚟MIRROR三位成員楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）同何啟華（Dee）組成搞笑組合「紅白藍」，演繹為夢想奮鬥十年嘅熱血同掙扎。故事講述佢哋立下十年之約，如果未能成功就要解散，當中嘅辛酸同堅持，相信會觸動唔少追夢嘅年輕人。加上陳漢娜、許月湘、林千渟三位女主角，呢部劇集將會喺6月3日首播，為觀眾帶嚟笑中有淚嘅青春故事。
《地獄大狀》林愷鈴魏浚笙挑戰陰陽界奇幻題材
ViuTV今次仲玩埋奇幻題材，推出極具創意嘅《地獄大狀》！故事由監製朱淑儀同編審何靜怡創作，講述林愷鈴飾演嘅寸嘴大狀意外身亡，落地獄後竟然被富翁鬼魂買起，要重返陽間幫鬼打官司。呢個穿梭陰陽兩界嘅設定非常破格，加上男主角係人氣高企嘅魏浚笙（Jeffrey），仲有楊樂文（Lokman）、潘燦良、張慧儀等加盟，新鮮感十足。劇中林愷鈴唔只要查出邊個殺自己，仲要喺有限時間內重新學識做人同戀愛，集奇幻、懸疑、愛情於一身，絕對係今年最估唔到嘅驚喜之作。
網民期待值爆燈 演員陣容題材引爆討論
四部重頭劇嘅消息一出，即刻引爆網民熱烈討論，期待值爆晒燈！唔少網民都話ViuTV今年嘅劇集陣容太屈機，留言激讚：「ViuTV今年啲劇好癲！有銀河班底又有龍文康，唔係淨係賣偶像！」、「《地獄大狀》個故仔好破格，好想睇Jeffrey同林愷鈴點樣穿梭陰陽界！」、「終於有劇講彩虹邨，好有共鳴，劉偉恒拍一定好有feel。」睇嚟今年ViuTV嘅劇集大戰，絕對好戲連場！