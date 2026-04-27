ViuTV 2026四大神劇晒冷！由屋邨人情到陰陽兩界 網民：呢套卡士最屈機！

ViuTV喺2026年簡直係開足火力，準備推出四部題材同卡士都極具份量嘅重頭劇！今次ViuTV唔再單靠偶像牌，而係用破格題材同電影級製作，由律政界嘅真相角力、彩虹邨嘅人情味，到穿梭陰陽界嘅奇幻審判，每一部都話題性十足，誓要掀起新一輪追劇熱潮！