ViuTV《ERROR自肥企画》惡搞EVA主題曲！各成員大爆幕後花絮 肥仔挑機唱主題曲
「宇宙天團」Error再次有新搞作，綜藝節目《ERROR自肥企画》首日出街就已經大受歡迎，不少觀眾都大讚夠抵死又好笑，好睇過三色台嘅《XX大綜藝》。而成員第一集就勁爆惡搞Eva主題曲，他們更於社交媒體上分享拍攝時的幕後花絮。
編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：吳保錡、梁業、何啟華、郭嘉駿Facebook
ViuTV《ERROR自肥企画》首集惡搞Eva主題曲 各成員大爆幕後花絮
《ERROR自肥企画》一播出就大受歡迎，Error成員鬼馬的性格都盡顯了出來。首集就惡搞《新世紀福音戰士》的主題曲，眾人打扮成不同角色，去出演Eva當中的角色，193更是反串出演綾波麗一角。
眾人更在社交媒體上分享拍攝時的幕後花絮，「洗白中」的保錡就在主題曲中扮演初號機，他表示為了拍攝浸在水中的一幕，拍時凍到打晒冷震，但為了香港觀眾有新綜藝可以笑吓，所以都願意去犧牲自己去做。
而阿Dee扮的碇真嗣更是唯妙唯肖，193在主題曲中就出現綾波麗，被網民譽為是「史上最高綾波麗」。更有人將193扮的綾波麗和原版綾波麗放在一起，的確是有些相似。Error隊長肥仔就扮碇源堂，他更在社交媒體上指：「今個post過2萬like我會唱一次主題曲比大家聽」。
是次主題曲都神還原了原版EVA主題曲的每一幕，再加上不同惡搞元素和歌詞，令到Error的性格盡顯在主題曲當中。可見這次的確令到Error人氣再漲一波。而正在「洗白中」的保錡，亦因為犧牲出演初號機，被網民都大讚好評，看來離完全變白的過程不遠了。
網民對於是次Error的新節目都送上好評，而幕後大功臣Mike導演亦成為大家關注的對象，事關他就是是次主題曲的演唱者。更有網民指希望能夠將Mike導演所演唱的「厭世版」EVA主題曲推上音樂節目，不知道ViuTV會否滿足觀眾呢。