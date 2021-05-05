ViuTV《ERROR自肥企画》惡搞EVA主題曲！各成員大爆幕後花絮 肥仔挑機唱主題曲

「宇宙天團」Error再次有新搞作，綜藝節目《ERROR自肥企画》首日出街就已經大受歡迎，不少觀眾都大讚夠抵死又好笑，好睇過三色台嘅《XX大綜藝》。而成員第一集就勁爆惡搞Eva主題曲，他們更於社交媒體上分享拍攝時的幕後花絮。

編輯：東方新地｜原文：New Monday｜圖片：吳保錡、梁業、何啟華、郭嘉駿Facebook