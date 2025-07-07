Dance X Crew｜「體能擔當」ERROR肥仔倒立轉圈整裂舞台 回應保錡復工安排

ViuTV全新節目《Dance X Crew》今天（7日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。ERROR成員肥仔近月被封為公司「體能擔當」，日前出席《Dance X Crew》記者會，鬥舞期間以一招倒豎蔥轉圈出招，激烈程度連舞台都頂唔順「移位裂開」，場面失控又爆笑。活動上，肥仔亦罕有提到隊友保錡的近況。