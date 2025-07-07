Dance X Crew｜「體能擔當」ERROR肥仔倒立轉圈整裂舞台 回應保錡復工安排
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ViuTV全新節目《Dance X Crew》今天（7日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。ERROR成員肥仔近月被封為公司「體能擔當」，日前出席《Dance X Crew》記者會，鬥舞期間以一招倒豎蔥轉圈出招，激烈程度連舞台都頂唔順「移位裂開」，場面失控又爆笑。活動上，肥仔亦罕有提到隊友保錡的近況。
ERROR肥仔倒立轉圈整裂舞台
肥仔與Gao、Win Win及Tsoul日前出席ViuTV新節目《Dance X Crew》的記者招待會，四人分別與參賽者進行單對單舞步對戰。肥仔在與舞者鬥舞期間，大膽施展倒豎蔥，結果轉到舞台移位，連對手都要上前幫手「收拾殘局」，場面一度失控又惹笑。
《公司逼我打籃球》獲好評 期待嘅羽毛球版本
肥仔近月工作量暴增，自嘲成為公司指定「體能擔當」，由打籃球、踢足球到跳舞節目全數參與。他透露最近正準備演出舞台劇，笑說「有工開就當減肥」，亦希望公司能推出羽毛球節目。他與Tsoul再度搭檔主持新節目，繼《公司逼我打籃球》後再度同時段亮相，二人笑言「老是常出現」，更希望節目有機會出國拍攝：「集氣去日本拍第二季！」
吳保錡近況曝光 肥仔：佢係默默耕耘緊
早前肥仔與ERROR隊友193到校園演出，被問到久未露面的吳保錡是否未復工，他回應保錡復工與否是保錡自己決定，公司無話要佢做乜唔做乜。他透露日前保錡原預定會出席校園騷，但臨時身體不適未能到場。肥仔強調保錡其實已經在足球節目中復出，並指對方正以平常心重整步伐：「佢唔係話畀人聽自己做緊啲咩，而係默默做緊運動，建立自己，工作態度唔需要畀人睇，希望大家遲啲會再見到佢。」
圖片來源：官方圖片、IG@candyw1219、ig@k_p0k1資料或影片來源：原文刊於新假期