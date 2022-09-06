造型師大賽 | 193獲力捧又有新節目 網民召喚許廷鏗造型師參賽
193擔任新節目《造型師大賽》主持
近日獲專注力捧的ERROR又有新節目，繼4子一同主持的《尾二一屆口罩小姐》之後，193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持。有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193在入行前曾經做過時裝買手，入行後又創立了自家時裝品牌「LILABOC」，可見他對時裝有一定的認識。
至於參賽者方面，參加者的經驗不拘，背景、職業不限，只要是熱愛時裝就可以參加。冠軍更會獲得與不同藝人合作的機會，透過節目正式加入造型師行業。
網民紛紛讚好 召喚許廷鏗造型師參賽
《造型師大賽》節目消息一傳出，網民都一致認為香港一直缺乏時裝節目，加上ViuTV的女子組合COLLAR多次被指造型炒車，可以借呢次機會「換曬ViuTV的造型師」。此外，有網民留言召喚前排鬧出滿城風雨的許廷鏗造型師參賽，表示「睇好佢會拎冠軍」。
許廷鏗演唱會撞衫 造型師串爆回應
許廷鏗和阿KingC AllStar成員撞衫，雖然當事人對事件一笑置之，轉發撞衫卡通畫，明顯未有造成尷尬，造型師Ray竟在社交網寸爆回應：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）着得好睇好多。」態度再惹來網民狂轟。
網民：阿stylist先係最需要道歉
網民紛紛鬧爆造型師：「本身撞衫係小事，但係stylist阿Ray毫無尊重毫無禮貌就好大件事，雖然欣賞Alfred出嚟擋，但阿stylist先係最需要道歉嗰位，如果唔係一般品牌再見到呢位人兄嚟借衫都會blacklist！」，「唔識CAllStar都唔緊要，做人的品德才最重要，希望他能反省，不懂圓滑處世，也希望他不要隨便得罪人吧！」
193自家時裝店靈感來自經典電影
193郭嘉駿在在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。
因為搵唔到食放棄夢想
193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」
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