造型師大賽 | 193獲力捧又有新節目 網民召喚許廷鏗造型師參賽

在MIRROR因大型事故而全面停工休息之後，ViuTV轉捧與MIRROR同期出道的ERROR，令ERROR的工作浪接浪。《尾二一屆口罩小姐》仍在熱播之際，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持。