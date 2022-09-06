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造型師大賽 | 193獲力捧又有新節目 網民召喚許廷鏗造型師參賽

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在MIRROR因大型事故而全面停工休息之後，ViuTV轉捧與MIRROR同期出道的ERROR，令ERROR的工作浪接浪。《尾二一屆口罩小姐》仍在熱播之際，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持。

ERROR ERROR成員工作浪接浪，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193郭嘉駿）擔任主持。
ERROR成員工作浪接浪，ViuTV早前又宣佈將會舉行新的選秀節目《造型師大賽》，更表示將會由有自家時裝品牌的193（郭嘉駿）擔任主持。（圖片來源：[email protected]

193擔任新節目《造型師大賽》主持

近日獲專注力捧的ERROR又有新節目，繼4子一同主持的《尾二一屆口罩小姐》之後，193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持。有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193在入行前曾經做過時裝買手，入行後又創立了自家時裝品牌「LILABOC」，可見他對時裝有一定的認識。

至於參賽者方面，參加者的經驗不拘，背景、職業不限，只要是熱愛時裝就可以參加。冠軍更會獲得與不同藝人合作的機會，透過節目正式加入造型師行業。

ERROR 有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持
有「九龍灣時裝之鬼」之稱的193將會擔任新節目《造型師大賽》的主持（圖片來源：[email protected]

網民紛紛讚好 召喚許廷鏗造型師參賽

《造型師大賽》節目消息一傳出，網民都一致認為香港一直缺乏時裝節目，加上ViuTV的女子組合COLLAR多次被指造型炒車，可以借呢次機會「換曬ViuTV的造型師」。此外，有網民留言召喚前排鬧出滿城風雨的許廷鏗造型師參賽，表示「睇好佢會拎冠軍」。

193 ERROR 網民召喚早前「撞衫風波」的許廷鏗參加《造型師大賽》
網民召喚早前「撞衫風波」的許廷鏗參加《造型師大賽》（圖片來源：[email protected]
193 ERROR 網民都十分支持ViuTV將推出的新節目《造型師大賽》
網民都十分支持ViuTV將推出的新節目《造型師大賽》（圖片來源：[email protected]
193 ERROR 有網民表示希望呢個節目可以直接換走ViuTV原有的造型師團隊
有網民表示希望呢個節目可以直接換走ViuTV原有的造型師團隊（圖片來源：[email protected]

許廷鏗演唱會撞衫 造型師串爆回應

許廷鏗和阿KingC AllStar成員撞衫，雖然當事人對事件一笑置之，轉發撞衫卡通畫，明顯未有造成尷尬，造型師Ray竟在社交網寸爆回應：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（許廷鏗）着得好睇好多。」態度再惹來網民狂轟。

193 ERROR 許廷鏗日前25日）擔任林家謙紅館騷嘉賓，被發現與早在20日做嘉賓的C AllStar成員King撞衫。
許廷鏗日前（25日）擔任林家謙紅館騷嘉賓，被發現與早在20日做嘉賓的C AllStar成員King撞衫。（圖片來源：[email protected] Show Must Go On）（圖片來源：[email protected] Show Must Go On）
193 ERROR C AllStar是林家謙紅館騷第二場嘉賓，成員King右一）穿上粉藍色長袖外套。
C AllStar是林家謙紅館騷第二場嘉賓，成員King（右一）穿上粉藍色長袖外套。（圖片來源：[email protected] Show Must Go On）（圖片來源：[email protected] Show Must Go On）
193 ERROR 許廷鏗的造型師Ray在社交網寸爆回應撞衫事件：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣。」態度再惹來網民狂轟。
許廷鏗的造型師Ray在社交網寸爆回應撞衫事件：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C AllStar完全無興趣。」態度再惹來網民狂轟。（圖片來源：[email protected]_listic）

網民：阿stylist先係最需要道歉

網民紛紛鬧爆造型師：「本身撞衫係小事，但係stylist阿Ray毫無尊重毫無禮貌就好大件事，雖然欣賞Alfred出嚟擋，但阿stylist先係最需要道歉嗰位，如果唔係一般品牌再見到呢位人兄嚟借衫都會blacklist！」，「唔識CAllStar都唔緊要，做人的品德才最重要，希望他能反省，不懂圓滑處世，也希望他不要隨便得罪人吧！」

193 ERROR 網民紛紛在許廷鏗的fb留言，鬧爆造型師Ray唔識做人。
網民紛紛在許廷鏗的fb留言，鬧爆造型師Ray唔識做人。（圖片來源：[email protected]許廷鏗 Alfred Hui）

193自家時裝店靈感來自經典電影

193郭嘉駿在在2019年創立個人時裝品牌「LILABOC」，店名靈感來自湯漢斯主演的《阿甘正傳》中的名句「Life is like a box of chocolates」，而logo圖像靈感都是源自電影經典海報。193入行前曾從事時裝工作，是一名時裝買手。

193自家品牌出過Tee、口罩等。
193自家品牌出過Tee、口罩等。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）
193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。
193設計的自家品牌圖像「火柴人」，靈感都係來自電影《阿甘正傳》。（圖片來源：FB＠郭嘉駿193）

因為搵唔到食放棄夢想

193在節目中透露其實夢想是當甲一籃球員，但英國讀書畢業回港後便取消念頭，因為「讀完書返嚟之後好現實，覺得打波搵唔到食，所以放棄咗﹗」

193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。
193中學時已是籃球健將，為學校籃球隊成員，更曾入選南華籃球少年隊。（圖片來源：IG＠deniskwok193）

圖片來源：[email protected][email protected][email protected]許廷鏗 Alfred Hui、[email protected] Show Must Go On

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