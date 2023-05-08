MC張天賦失落男歌手玩自嘲 洪嘉豪扮張家輝：唔好玩朵啦
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ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》昨天（7日）在亞洲國際博覽館圓滿舉行，陳蕾今年奪得「年度女歌手」銀獎，事後她與同門的MC張天賦、洪嘉豪一同在後台受訪，MC仲不忘自嘲「冇獎」引全場爆笑！
洪嘉豪扮張家輝抽水
Show後，MC張天賦、洪嘉豪及陳蕾一同接受傳媒訪問，提及了失落「年度男歌手」一事，MC自嘲：「我打機嘅名成日都叫做『最受歡迎男歌手』㗎！」引全場爆笑！最好笑嘅係佢老友再抽水，化骨龍Fans洪嘉豪就喺側邊搞Gag又扮張家輝話，「我係香港最受歡迎男歌手啊，唔好玩朵啦，嚟得未啊？」期後洪嘉豪再補充：「《中華賭俠》都有『最受歡迎男歌手』呢個gag，不過今日喜慶日子唔好講呢啲。」「華納三寶」一聚埋自然笑料百出 ！另外，MC再自爆跟陳蕾將有合作，可是現階段仍要賣關子。
MC張天賦：男歌手嘅話再努力啦！
MC張天賦憑住歌曲《小心地滑》攞到年度另類歌曲同“Genre of The Year” 兩個大獎，但卻失落「年度男歌手」兼且三甲不入會，至於會否失望，MC張天賦思考了幾秒鐘說：「其實我覺得唔係失望，好坦白講，我覺得一首歌可以攞到攞到獎已經非常之開心，而且對我來講今次嘅獎項唔止除咗投票之外，亦都有專業評審去評呢一個獎，所以我認為可以能夠可以喺四首歌曲裏面贏都已經係非常之開心嘅事，男歌手嘅話再努力啦！」
陳蕾笑指MC有某種中二病！
之後當然少不了談到下年會否以「年度男歌手」為目標？MC張天賦開玩笑指：「係呀，我打機嘅名成日都叫做『最受歡迎男歌手』㗎，同埋我個電話都係有呢個名，希望可以夢想成真啦！」令身旁待的陳蕾、洪嘉豪聽到不禁爆笑，陳蕾笑指「呢個都係某種中二病。」
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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、《中華賭俠》截圖