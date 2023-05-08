MC張天賦失落男歌手玩自嘲 洪嘉豪扮張家輝：唔好玩朵啦

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》昨天（7日）在亞洲國際博覽館圓滿舉行，陳蕾今年奪得「年度女歌手」銀獎，事後她與同門的MC張天賦、洪嘉豪一同在後台受訪，MC仲不忘自嘲「冇獎」引全場爆笑！