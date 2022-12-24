網民嚴選ViuTV節目10大特徴！經常打交、每次都抽大台水？
網民嚴選ViuTV節目10大特徴
第10位：經常出現打交情節
網民提及到ViuTV的劇集大部分都有打交位，《ISWIM》有冠中書院唔服輸打交；《野人老師》有李白私了戀童色魔；《季前賽》就有姜濤同肥仔大打出手；《繩角》和《百萬同居計劃》都有因追數而大打出手的情節！
第9位：肥仔與練美娟一定係CP
劇集當然不能缺少愛情線，網民就留意到每逢有ERROR肥仔出演的劇集，肥仔同練美娟娟姐都一定會是CP，例如兩人在《反起跑線聯盟》就飾演搞笑夫妻檔，於《季前賽》中亦有感情線。
第8位：公司、學校、球隊要面臨倒閉或解散危機
在劇情方面，網民就分析ViuTV的劇集中，經常會出現公司、學校、球隊要面臨倒閉或解散危機。例如《IT狗》中曾經出現過因觸犯法例而被迫倒閉的危機；《野人老師》的大地小學迎來殺校的結局；《季前賽》的癡漢籃球隊陷入解散危機等。
第7位：每次都抽大台水
除此之外，亦不得不提ViuTV的節目都必定會加插抽TVB大台水的情節。其中MIRROR成員們都已經在《IT狗》和《繩角》兩劇多次抽水，Lokman就喺《IT狗》中經常手執書本《大台理論》，寸爆解釋「大台」經常使用的橋段；AK就喺《繩角》寸TVB求婚場面求其。
第6位：忽然暴走
ViuTV的劇集亦經常有忽然暴走的情節，比如喺《季前賽》Yoyo不斷FF與姜濤各種浪漫情節之餘，又突然玩扮忍者潛入姜濤屋企執屋，《ISWIM》就演到一半突然玩相擁又派心心的「大焦的愛」，經常會睇到網民一頭霧水！
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第5位：同性戀劇情
ViuTV的劇集都經常提及同性戀內容，除了有擺到明講BL的《大叔的愛》之外，《無限斜棟有限公司》中Stella和Anna的女同性戀都有提及過。除此之外，ViuTV亦會在劇中加插不少同性戀曖昧的情節！
第4位：複雜嘅感情線
ViuTV的劇集都出名感情線複雜，每套劇集都必定有至少三角戀、甚至四角戀，五角戀的出現！
（圖片來源：ViuTV《繩角》截圖）
第3位：Mike導例必自肥
呢一點唔關劇集事，但講到綜藝節目，每次只要是Mike導的作品，都一定離不開自肥，例如《花姐ERROR遊》、《花姐ERROR遊2》、《ERROR自肥企劃》、《美女郊遊遊》等節目。
第2位：劇集經常同運動有關
ViuTV亦經常以運動作為狙擊題材，包括《打天下》、《男排女將》、《ISWIM》、《季前賽》、《繩角》等劇集都係圍繞住各種運動項目，下年亦會即將推出以香港冰球運動為主軸的《冰上火花》！
第1位：任何劇集都會提及Mirror同ViuTV
最後到第一位，就一定要講差不多每套劇集都會提及Mirror同ViuTV。眼尖嘅網民更發現到連韓劇《哲仁王后》，都有唱《蒙着嘴說愛你》；《940920》亦有播放姜濤的《Dear My Friend》等。
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
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