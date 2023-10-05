ViuTV製作組大玩重口味料理 許寶恆試飲「月餅榨汁」即變臉！
廣告
雖然中秋已經過咗，但仲剩咁多月餅點算好？《MM730 – 男女自然觀察學會》中秋節正日（29日）就同大家發揮創意整「月餅料理」！佢哋玩到好盡，將月餅玩到極致，連「月餅榨汁」都出埋，真係無辦法相信！
岑珈其聽到都話「唔會想食」
岑珈其、楊安妮（WinWin）、許寶恆（Alice）、P1X3L 成員歐鎮灝（George）同葉振弘（Marco） ，一開始同大家分享鐘意食邊種月餅，又分享奇怪月餅料理！坊間有番茄炒月餅、月餅撈飯等等，珈其聽到都話「唔會想食」！Alice就講一陣大家都要整創意料理，其他人未食已經勁驚！
三道菜都好重口味！
第一道 月餅生菜包 食評：食到最後有少少怪！
睇返呢三道菜，每道都好重口味！首先第一道係月餅生菜包，月餅切粒再擺入生菜，再加醬汁同粟米片。到了即場試食環節，Alice咬了一口即擺出黑人問號表情，不過又表示：「我覺得可以接受，剛剛咬下去係幾好食，但食到最後會有少少怪」，Marco即說「唔加月餅就咁食都正」，惹起全場爆笑！
第二道 滑蛋香煎月餅 食評：唔得、唔夾！
來到第二道滑蛋香煎月餅，開始有啲伏伏地嘅感覺！做法就係厚切月餅，再加蛋液一齊煎，類似煎年糕。賣相吸引，但食完之後，個個都即刻大呼「唔得」、「唔夾」、「第一道仲有驚喜」，睇嚟一致都認為好伏！
第三道「終極大佬」月餅奶蓋茶 食評：驚返唔到屋企團年
來到終極大佬，月餅變成飲品，用半個月餅加牛奶、忌廉芝士打成半體狀，望落已經似「嘔吐物」，眾人聞了一下，更表示好臭！之後到將奶蓋放上茶就大功告成。個個飲咗少少即投降，Alice表示「驚返唔到屋企團年」，WinWin就覺得要加多啲忌廉芝士，先冇咁難飲！
網友：那年中秋我們綻放如花
ViuTV玩食物，瘋狂程度唔差過TVB，相信試過呢三道菜，亦可能會肚痾！網友紛紛留言：「那年中秋我們綻放如花」、「月餅榨汁好恐怖」、「煎月餅我覺得 ok 我熊仔餅都會叮黎食」、「製作組先試過」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：VIUTV