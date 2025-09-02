THE STAGE OF VOICE｜素人歌手合力創作原創歌 香港聲音登上日本舞台

ViuTV音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》為一眾本地年輕歌手開創挑戰自我的機會，於《FWD富衛保險呈獻：CHILL CLUB》時段首播，破天荒聯手日本知名YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」，打造出專業而極具震撼力的音樂舞台。