THE STAGE OF VOICE｜素人歌手合力創作原創歌 香港聲音登上日本舞台
ViuTV音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》為一眾本地年輕歌手開創挑戰自我的機會，於《FWD富衛保險呈獻：CHILL CLUB》時段首播，破天荒聯手日本知名YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」，打造出專業而極具震撼力的音樂舞台。
20位參賽者合力創作紀念歌曲
20位參賽者在整個比賽旅程中，合力創作紀念歌曲《Our First Take》，由音樂監製Edward Chan及Edwin Tong攜手製作。Edward Chan分享感受，表示歌詞直接描寫參賽者真實經歷，讓大家有如團隊創作項目般，情感真摯，凝聚力強：「因為平時做其他歌嘅監製，啲歌詞冇咁specific咁講内幕嘅嘢，所以見到佢哋將自己啲經歷寫入去，確實有一種大家一齊做group project嘅感覺。」
Vincy脫穎而出登上《THE FIRST TAKE》舞台
最終由蘇詠淳(Vincy)脫穎而出，帶著原創歌曲《Sora》登上日本《THE FIRST TAKE》舞台。她坦言過程充滿徬徨和掙扎：「我知道冇可能做到最完美嘅一take，所以我希望喺呢一刻將我成功黎到《THE FIRST TAKE》追夢個種徬徨、迷惘同埋掙扎嘅心情轉化為力量，為自己加油。」Vincy更踏足動畫《孤獨搖滾》的Livehouse SHELTER，現場體驗日本音樂文化，在Tower Records即場獻唱King Gnu《逆夢》，盡顯音樂熱誠。
Lagchun音樂突破自信表達
歌手組冠軍力臻（Lagchun）獲推薦到日本《THE FIRST TAKE》演出新作《Flyin’for your love 2882點85》。他分享，能夠讓世界聽見香港的聲音無比珍貴，而一鏡到底的錄影更將全心全意投入歌曲情感。錄影前更特意到歌舞技町busking壯膽，坦言緊張而無包袱：「就算你只有一次機會，呢次機會其實喺記錄當下你嘅心情同埋對呢首歌嘅情感。我就突然諗起唱歌唔只喺歌手去表達自己嘅表演，仲喺一個機會畀歌手去表達對每一位有份參與歌曲創作嘅人嘅尊重。所以當我真正入錄音室嘅時候，我就將呢種心情帶到入首歌裹面演繹。」
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期