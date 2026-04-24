劇集大戰｜ViuTV購買版權翻拍經典劇集 TVB多次爆「抄襲風波」引網民熱議
ViuTV重金買版權 Edan主演港版《悠長假期》
ViuTV最近就宣布重磅消息，成功購入1996年由木村拓哉主演嘅經典日劇《悠長假期》版權，並確定由人氣王Edan呂爵安夥拍前TVB視后擔綱演出。據悉，港版將會以2026年嘅香港作為故事背景，除咗會保留原作精髓，更會豐富配角故事線，加入貼近現代社會嘅戀愛觀同社會議題，務求增強觀眾嘅代入感。宣布之後引起不少討論，網民一致都認為ViuTV肯投放資源買版權係尊重原創嘅表現。
Anson Lo Ivy So接棒 洽談開拍《金秘書為何那樣》
除咗《悠長假期》，ViuTV亦都雄心勃勃，正積極同韓國版權方洽談，計劃開拍另一套人氣韓劇《金秘書為何那樣》嘅香港版。呢套劇集改編自同名網絡漫畫，韓版播出時風靡亞洲。據聞港版將會由教主Anson Lo盧瀚霆飾演霸道總裁，而女主角就係COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），呢個新鮮組合已經充滿話題性。ViuTV接連引入大熱IP，明顯想複製成功模式，繼續喺劇集市場上搶佔先機。
《大叔的愛》翻拍成功創收視神話
講起ViuTV嘅翻拍之路，就不得不提當年掀起全城熱話嘅《大叔的愛》。作為香港電視史上首部獲日方正式授權翻拍嘅日劇，呢套劇由Edan、Anson Lo同黃德斌主演，成功將日版嘅誇張喜劇感同香港地道文化結合。劇集播出後不但打破ViuTV自家收視紀錄，更引發社會對多元戀愛嘅討論，成為近年最成功嘅翻拍典範，為ViuTV嘅「買版權」策略打下強心針。
Anson Lo呂爵安《社內相親》評價兩極
喺《大叔的愛》之後，ViuTV再接再厲翻拍韓劇《社內相親》，同樣由Anson Lo同Edan主演。港版喺製作上保留咗韓劇嘅唯美濾鏡同誇張特效，務求還原浪漫喜劇感。不過，劇集播出後評價就相對兩極，有觀眾認為劇情太過「離地」，亦有粉絲力撐偶像演出夠放。雖然口碑有爭議，但無可否認劇集成功帶動話題，令「跨國IP翻拍」成為網民熱議嘅焦點。
TVB《正義女神》被指抄襲韓劇《少年法庭》
鏡頭轉到TVB，最近同優酷合拍嘅重頭劇《正義女神》一播出就惹嚟唔少是非。大量網民湧入討論區，逐格對比指出劇集無論喺劇情結構、案件設定定係角色塑造上，都同Netflix熱爆韓劇《少年法庭》有驚人嘅相似之處，質疑TVB唔係「翻拍」而係「抄襲」。網上更出現大量對比圖，令抄襲疑雲甚囂塵上，成為劇集最大嘅「關公災難」。
監製鍾澍佳長文否認抄襲指控
面對排山倒海嘅抄襲指控，劇集總監製鍾澍佳罕有地喺社交平台撰寫千字文回應，詳細解釋劇集嘅創作理念同資料搜集過程，強調創作團隊花咗好多心機去構思原創故事，並逐點反駁網民嘅質疑，強烈否認抄襲。不過，呢番解釋似乎未能完全平息風波，唔少網民認為「如有雷同，實屬巧合」嘅說法太過牽強，堅持兩劇存在太多相似之處。
經典抄考《談情說案》激嬲日本網民
其實TVB劇集被指「借橋」已經唔係第一次，當中最具爭議性嘅莫過於《談情說案》。當年林峯飾演嘅物理學教授，無論係人設、辦公室佈景，定係思考時喺玻璃上畫公式嘅招牌動作，都同福山雅治主演嘅日劇《神探伽利略》如出一轍。事件當年引發日劇迷強烈不滿，甚至紅到被日本新聞網站報導，成為TVB「參考」史上嘅一個經典案例。
《讀心神探》被嘲美劇漢化版
另一套由林保怡主演嘅《讀心神探》亦都走唔甩。劇集主打透過觀察疑犯嘅「微表情」嚟破案，呢個核心設定同當時大熱嘅美劇《Lie to Me》幾乎完全一樣。唔少網民將兩套劇嘅案例同場景構圖進行對比，發現相似度極高，因此《讀心神探》亦被戲稱為「美劇漢化版」，雖然收視唔錯，但創意方面就備受質疑。
蔡少芬《飛女正傳》撞橋荷里活電影
除咗日韓美劇，連荷里活電影都成為「參考」對象。蔡少芬喺《飛女正傳》中飾演一個擁有超能力嘅平凡OL，呢個人設、超能力覺醒嘅方式，以及同記者之間嘅感情線，都被指同荷里活電影《我的超人女友》（My Super Ex-Girlfriend）極為相似。雖然劇集玩味十足，但「撞橋」嘅講法亦都一直存在。
ViuTV買名聲 vs TVB借橋食老本
綜合嚟睇，ViuTV同TVB嘅劇集策略形成強烈對比。ViuTV行嘅係「買名聲」路線，透過支付版權費，光明正大咁利用原作知名度進行二次創作，雖然成本較高，但風險相對較低，亦能贏得尊重原創嘅好名聲。相反，TVB多年嚟嘅「借橋」策略，雖然成本低，容易借到成功劇集嘅元素。
網民熱議一個買一個抄高下立見
對於兩台唔同嘅做法，網民反應亦都相當直接。唔少人留言力撐ViuTV：「肯俾錢買版權係基本尊重，抵讚！」、「翻拍起碼係誠實，好過偷偷摸摸抄襲！」；而對於TVB嘅做法，網民就狠批：「次次都話係參考，當觀眾傻㗎？」、「一個肯買，一個係咁抄，高下立見啦！」。