兩台「合拍劇」當道｜本地原創劇買少見少？ViuTVTVB存貨曝光
近期兩大電視台TVB及ViuTV接連推出多套合拍劇集，包括《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》及《絕命法官》等，全部都在內地平台先播放之後才輪到香港開播，令不少觀眾關注本地原創劇集是否買少見少。然而，兩台其實都有不少自家製作存貨，當中更有令人期待的全新組合及續集作品。
ViuTV《存酒人》朱栢謙邱傲然首度合作
已於2024年9月開鏡的《存酒人》，由朱栢謙及邱傲然領銜主演，講述經營二十多年的「市井酒吧」即將結業，老闆雄哥決定帶上年輕員工燁仔東奔西走，將無人認領的存酒一一歸還給客人。故事改編自海笑小說，除了兩位男主角外，更有夏韶聲飾演看透世事的老酒保標叔、徐㴓喬飾演熱衷鑽研調酒的年輕酒保鬼妹，以及楊樂文飾演玩世不恭的阿當，為即將關門的酒吧帶來最後的精彩時光。
《IT狗2.0》原班人馬回歸ViuTV
繼首季大受歡迎後，ViuTV確認《IT狗2.0》將於2024年尾開鏡，原班人馬將會回歸。首季劇集以幽默手法描繪IT行業的職場生態，深受年輕觀眾喜愛，續集的製作消息一出即引起網民熱烈討論。雖然官方暫未公布詳細演員陣容及劇情走向，但相信會延續首季的風格，繼續以輕鬆搞笑的方式探討現代職場文化。
TVB自家製作存貨豐富陣容強勁
TVB方面，除了早前熱播的《俠醫》外，至少有5部未播出的自家製作劇集蓄勢待發。當中包括《非常檢控觀》、《死有對證》、《臥底嬌娃》、《武林》及《香港探秘地圖》等不同類型作品。這些劇集涵蓋法律、懸疑、動作及紀錄片等多元化題材，顯示TVB在本地製作方面仍有相當投入，並非完全依賴合拍劇集。
網民期待本地原創劇回歸熒幕
面對兩台接連推出合拍劇的情況，不少網民在社交平台表達對本地原創劇的期待。有觀眾留言「希望多啲本地製作，始終貼地啲」、「合拍劇雖然製作精良，但始終欠缺香港味道」。亦有網民對即將播出的本地劇表示期待，「《存酒人》個故事好有意思，期待朱栢謙同邱傲然嘅化學作用」、「《IT狗2.0》一定要追，第一季真係好好笑」。業界人士指出，本地原創劇雖然製作成本較低，但更能貼近香港觀眾的生活體驗，相信仍有其市場價值。
圖片來源：ViuTV、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期