兩台「合拍劇」當道｜本地原創劇買少見少？ViuTVTVB存貨曝光

近期兩大電視台TVB及ViuTV接連推出多套合拍劇集，包括《巨塔之后》、《金式森林》、《新聞女王2》及《絕命法官》等，全部都在內地平台先播放之後才輪到香港開播，令不少觀眾關注本地原創劇集是否買少見少。然而，兩台其實都有不少自家製作存貨，當中更有令人期待的全新組合及續集作品。