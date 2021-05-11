ViuTV聯乘Uplive舉辦直播王選舉 女機師Niki、人母Kimi拍宣傳片吸粉

ViuTV綜藝節目多元化，近日孖直播平台Uplive大搞「最強直播王」選舉，在海選中選出最多人投票的40位Uplive直播主，將由手機螢幕走到電視機前爭做直播王。人氣強勁的女機師Niki、人母Kimi、歌手Shadow、Tonie和「翻版池美麗」KyariKelly被選中拍攝宣傳片谷人氣。

文：東方新地｜圖：Uplive圖片