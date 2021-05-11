ViuTV聯乘Uplive舉辦直播王選舉 女機師Niki、人母Kimi拍宣傳片吸粉
ViuTV綜藝節目多元化，近日孖直播平台Uplive大搞「最強直播王」選舉，在海選中選出最多人投票的40位Uplive直播主，將由手機螢幕走到電視機前爭做直播王。人氣強勁的女機師Niki、人母Kimi、歌手Shadow、Tonie和「翻版池美麗」KyariKelly被選中拍攝宣傳片谷人氣。
文：東方新地｜圖：Uplive圖片
文：東方新地｜圖：Uplive圖片
極光女機師Niki ｜ Up帳號：nikimok
莫麗淇Niki熱愛駕駛小型飛機，為興趣去美國考機師牌，轉投主播行列吸粉絲，並出單曲、拍MV正式進軍樂壇，本身已是網紅，在多個平台擁有不少粉絲，分別獲得《Uplive 2019全球才藝主播》亞軍、《2019年度香港最佳主播》、《全球甜心主播》代言人、《2019 AFA 日本亞洲時尚大賞ONE Asia Girl 》十強等殊榮。
趙詠瑤Kimi ｜ Up帳號：kimi_chiuchiu
Kimi選過美、做過演員，嫁人生仔後變網紅，成為人氣Youtuber，最近亦加入Uplive開設平台玩直播，邊同網民吹水邊砌模型。
梁皓婷Shadow ｜ Up帳號：sforshadow
《超級巨聲2》出身的歌手梁皓婷Shadow，有「黑暗小公主」之稱，18年推出首個單曲《戲子》，曾做過不少節目主持，又曾拍攝微電影《結局的開始》和舞台劇《戀上十二星座》。
Tonie｜Up帳號：toniebleh
21歲的Tonie為香港大學學生，在其他社交平台分享唱歌片，在Uplive以分享打機為主。
Kelly｜Up帳號：kelly0229
Kelly在Uplive不時分享入廚美食，又唱歌跳舞開直播，在女僕咖啡店工作的Kelly在直播中亦不時以女僕look見大家。
5位票王拍宣傳片
全港首個Uplive x ViuTV嘅電視節目登場喇！由5月7號至5月28號期間，登記參加直播王海選並成為Uplive直播主，於招募期間開啟直播，於海選期間最多人投票嘅40位直播主，將有機會參加ViuTV電視節目-直播王！