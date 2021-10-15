Viu2022節目巡禮｜姜濤Ian拍真人版《男兒當入樽》還原櫻木花道、流川楓？
《ViuTV2022節目巡禮》 周六（16日）公布來年新劇及綜藝節目﹗食住以運動主題開劇，除了Edan呂爵安拍游水主題劇《i.SWIM》外，姜濤將與隊友Ian陳卓賢開拍以籃球為主題劇集，如同真人版《男兒當入樽》，預告片見到姜濤和Ian大展球技﹗
文：東方新地｜圖：Rock [email protected]
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ViuTV2022節目巡禮｜MIRROR排舞師誤爆新劇消息
《ViuTV2022節目巡禮》在颱風「圓規」來襲當日如常錄影，全台藝人出席，本周六（16日）晚播出﹗但MIRROR御用排舞師Rock Sir在IG即時動態誤爆新劇消息，貼出姜濤和Ian將開拍真人版《男兒當入樽》。
新劇為姜濤度身訂造
在預告片中見到姜濤和Ian穿上籃球衣在球場場大晒精湛球技，姜濤向來熱愛打籃球，圈外好朋友都是在籃球場上認識，相信新劇是為他度身訂造﹗而前香港排球代表的Ian精於排球已在《男排女將》展現出來，今次卻轉打籃球，在預告片中示範左手上籃及射三分波，動作流暢﹗
由於《ViuTV2022節目巡禮》錄影撞正颱風天，當日取消了安排現場觀眾，MIRROR排舞師Rock Sir卻在社交網率先爆出新劇消息，Rock Sir並留言「咁有型嘅咩？仲有我最愛嘅籃球」、 「 Trailer 型到不行，到時一定要睇」﹗
姜濤飾演櫻木花道 Ian演流川楓？
據知籃球劇暫名為《季前賽》，除了姜濤和Ian兄弟拍住上外，還有曾是南華甲一前隊員的193(郭嘉駿），以及ERROR隊長肥仔﹗姜濤、Ian、193和肥仔被爆將拍攝籃球劇，令粉絲們熱切期待，更在網上熱烈討論會否跟足動漫《男兒當入樽》，大家以大比數投姜濤演「櫻木花道」、Ian演「流川楓」、193演「三井壽」，而肥仔則被指演「安西教練」形神俱似，他在《全民造星》亦曾扮演「安西」。