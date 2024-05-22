VIVA未出道即先聲奪人 密密接音樂節廣告兼孖紅星出騷！

繼Twins後，相隔23年，英皇娛樂再度推出新女團「VIVA」，團名「VIVA」來自西班牙諺語「Viva la Vida」，有活在當下的意思，在墨西哥又有「為生命而慶祝」的意思。四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC），平均年齡22歲。昨日（21日）VIVA的官方社交平台正式釋出首張團體照，並預告將於本月尾27號正式派歌。

