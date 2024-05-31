女團「VIVA」赴韓打造新歌 4成員輪流爆拍攝內幕 對一位男士心心眼！

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成的全新女子組合「VIVA」日前正式出道，首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責。歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲。深夜向對方發出一個「Goodnight」訊息，卻換來一個毫不浪漫的「It’s Alright」回覆。對方蠢鈍又帶點可愛，令人又愛又恨，作為女生唯有剛柔並重，像Rap詞般直接表達的同時，又保留一點矜持等待他主動開口。

