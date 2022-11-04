內地男團封長隆MIRROR！舞步抄足Anson Lo《一所懸命》
WIF5VE登上微博熱搜榜
內地娛樂圈自成功捧紅男團TFBOYS後，不時推出不同的男團組合以供市場需求，近日WIF5VE在微博登上熱搜榜，不過他們沒有經理人，沒有強大的團隊在背後支持，只有6位年青人在堅持追夢，要靠接商演等活動賺取生活費。WIF5VE的表演片段在社交網瘋傳，他們有些舞步更被指激似Anson Lo的《一所懸命》。
WIF5VE憑實力演出
近日，有內地網民到訪長隆主題樂園發現樂園內的表演男團WIF5VE，並拍片放上微博與大家分享。該網民聲稱男團WIF5VE成員擁有精緻的外表和身形，而且全程演出都沒有咪嘴，真聲上陣。WIF5VE成員有王辰灰、王怡晨、張奕軒、吳程威、吳雄成及Andrew-Q，不少看過WIF5VE表演的網民都指他們的實力比很多出道偶像好，甚至媲美MIRROR，更出現「內娛輸給了遊樂園npc」等熱搜字句，不過他們就是欠缺一個出道機會。
成員辰灰澄清「不是素人」
WIF5VE被網民推上熱搜後，WIF5VE成員辰灰隨即在微博表示沒有想到會上熱搜，也對此作出澄清WIF5VE「不是什麼NPC，也沒有任何經紀公司和後台，都是17 18年那會內娛愛豆產業比較發達的時候從各大經濟公司的男團裡退出來的成員」，他指WIF5VE成員都是未能成功出道，因大家關係好而自己組團接工作演出。辰灰也回應演出沒有咪嘴一事，指「各大線上線下的平台為了演出質量直接把藝人的麥給閉了，並不是大家沒這個實力」，然而「遊樂園這個平台只需要我們現場氣氛好，所以才能做到全員開麥」，從而反映出內地娛樂圈的咪嘴文化。辰灰更鼓勵大家幫手拍他們表演的片放上網，讓他們可利用網民的片作為宣傳。
WIF5VE成員究竟5定6？
WIF5VE成員辰灰在微博寫文是只提及其餘4位成員，但離奇地在他們的出騷片段及照片中，不時會有6位成員，究竟WIF5VE是5人男團定6人男團真係一個謎。
網民大讚似韓國男團
不少網民對於WIF5VE成員辰灰回應表示感到真誠，並大讚他們的水準「長隆歡樂谷的npc男團WIF5VE，不划水全開麥還會營業」、「仿佛在韓國才有這樣的待遇」、「那天去看到巡演真是驚為天人！你們好陽光還跟現場互動。」、「門票值回票價」、「我差點看成車銀優」。也有網民指「內娛到底在高貴什麼」、「內娛都給老子這樣搞」，表示WIF5VE的親民演出更受歡迎。
《一所懸命》MV
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
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