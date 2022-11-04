內地男團封長隆MIRROR！舞步抄足Anson Lo《一所懸命》

內地娛樂圈近日出現新氣象，在微博熱搜出現了「內娛輸給了遊樂園npc」，形容素人男團WIF5VE比出道偶像更優勝，這隊男團組合走唔甩韓風，雖然脂粉味較重，不過唱Live完全唔咪嘴，跳得又唱得，比時下不少當紅男團更出色。WIF5VE因在長隆主題樂園長駐做騷而爆紅，被封「長隆MIRROR」，更有指他們演唱的舞步抄足Anson Lo的《一所懸命》。