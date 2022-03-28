Will Smith掌摑Chris Rock觸發網民創意改圖 謝賢曾江事件瞬間被翻熱
Will Smith（港譯：韋史密夫）在「第94屆奧斯卡金像獎（Oscar）」頒獎台上掌摑Chris Rock一巴掌瞬間成為全球網絡熱話，隨即引網民無限創意製作Meme梗圖，而7年前謝賢在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江事件亦隨即在香港網絡翻熱。
Will Smith掌摑事件觸發網民創意改圖
在奧斯卡頒奬台上發生掌摑事件，瞬即成為全球的網民熱話，同時觸發到他們的無限創意，將今次的事件惡搞成多張Memes，當中以「蝙蝠俠掌摑羅賓」的Meme圖為藍本的例子中較多，而部分亦涉及俄羅斯與烏克蘭的戰爭局勢，或暗諷美國政治情況的作品。
即欣賞網民的創意：
Will Smith影帝或被褫奪
在香港時間3月28日，Will Smith（港譯：韋史密夫）因為Chris Rock在台上以Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith的脫髮症開玩笑，而衝上台掌摑了Chris Rock一巴掌，事後Will Smith雖然仍然憑電影《王者世家》獲得當屆影帝寶座，但據《紐約郵報》事後報道指奧斯上高層疑不滿Will Smith的行為而探討褫奪他的視帝獎座，並指洛杉磯警方已介入調查。
而另一方面，消息又指Chris Rock拒絕報案，亦表示不會向Will Smith提出指控。
重溫2015年謝賢掌摑曾江事件
2015年8月，謝賢(四哥)在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江，事件震驚娛樂圈，成為全港市民茶餘飯後的話題。修哥勸交時被打飛眼鏡、Joe Junior則在旁做專業收音員，場面一片混亂…
有片睇：
四哥摑曾江只係戲一場？
事隔多年，四哥出席活動時重提此事，竟然話自己同曾江不知幾老友，表示自己同曾江不知幾咁friend，稱其實「當時係做戲嘅」…