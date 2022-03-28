Will Smith

Will Smith掌摑Chris Rock觸發網民創意改圖 謝賢曾江事件瞬間被翻熱

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Will Smith（港譯：韋史密夫）在「第94屆奧斯卡金像獎（Oscar）」頒獎台上掌摑Chris Rock一巴掌瞬間成為全球網絡熱話，隨即引網民無限創意製作Meme梗圖，而7年前謝賢在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江事件亦隨即在香港網絡翻熱。

Will Smith 第94屆奧斯卡頒獎典禮
Will Smith多次向台上的Chris Rock呼喝。（圖片來源：第94屆奧斯卡頒獎典禮 直播截圖）
Will Smith 奧斯卡頒獎典禮
Chris Rock在台上拿韋史密夫妻子Jada Pinkett Smith開玩笑，取笑她的skinhead短髮似狄美摩亞（Demi Moore）在《伴我雄心》（G.I. Jane）中的光頭造型（圖片來源：第94屆奧斯卡頒獎典禮 直播截圖）
Will Smith 第94屆奧斯卡頒獎典禮
全場尷尬。（圖片來源：第94屆奧斯卡頒獎典禮 直播截圖）

Will Smith掌摑事件觸發網民創意改圖

在奧斯卡頒奬台上發生掌摑事件，瞬即成為全球的網民熱話，同時觸發到他們的無限創意，將今次的事件惡搞成多張Memes，當中以「蝙蝠俠掌摑羅賓」的Meme圖為藍本的例子中較多，而部分亦涉及俄羅斯與烏克蘭的戰爭局勢，或暗諷美國政治情況的作品。

即欣賞網民的創意：

Will Smith
（圖片來源：網上圖片）
Will Smith
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Will Smith影帝或被褫奪

在香港時間3月28日，Will Smith（港譯：韋史密夫）因為Chris Rock在台上以Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith的脫髮症開玩笑，而衝上台掌摑了Chris Rock一巴掌，事後Will Smith雖然仍然憑電影《王者世家》獲得當屆影帝寶座，但據《紐約郵報》事後報道指奧斯上高層疑不滿Will Smith的行為而探討褫奪他的視帝獎座，並指洛杉磯警方已介入調查。

而另一方面，消息又指Chris Rock拒絕報案，亦表示不會向Will Smith提出指控。

Will Smith 奧斯卡頒獎典禮
Will Smith影帝或被褫奪。（圖片來源：第94屆奧斯卡頒獎典禮 直播截圖）

重溫2015年謝賢掌摑曾江事件

2015年8月，謝賢(四哥)在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江，事件震驚娛樂圈，成為全港市民茶餘飯後的話題。修哥勸交時被打飛眼鏡、Joe Junior則在旁做專業收音員，場面一片混亂…

Will Smith 謝賢 1
（圖片來源：東方新地資料庫）
Will Smith 謝賢
《四個小生去旅行》慶功宴上，四哥與曾江初則口角。（圖片來源：東方新地資料庫）
Will Smith 謝賢
繼而動武。（圖片來源：東方新地資料庫）
Will Smith 謝賢 點知禍及無辜，做和事佬的修哥被打甩眼鏡。
點知禍及無辜，做和事佬的修哥被打甩眼鏡。（圖片來源：東方新地資料庫）
Will Smith 謝賢 Joe Junior繼續收音！
Joe Junior繼續收音！（圖片來源：東方新地資料庫）
Will Smith 謝賢 4
最後四哥嬲爆走人！（圖片來源：東方新地資料庫）

有片睇：

四哥摑曾江只係戲一場？

事隔多年，四哥出席活動時重提此事，竟然話自己同曾江不知幾老友，表示自己同曾江不知幾咁friend，稱其實「當時係做戲嘅」…

Will Smith 謝賢
事隔多年，四哥出席活動時重提此事，竟然話自己同曾江不知幾老友， 大爆當年怒摑一幕其實係做戲，仲話自己好陰功…（圖片來源：東方新地資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：第94屆奧斯卡頒獎典禮 直播截圖、網上圖片、東方新地資料庫

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