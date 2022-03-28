Will Smith掌摑Chris Rock觸發網民創意改圖 謝賢曾江事件瞬間被翻熱

Will Smith（港譯：韋史密夫）在「第94屆奧斯卡金像獎（Oscar）」頒獎台上掌摑Chris Rock一巴掌瞬間成為全球網絡熱話，隨即引網民無限創意製作Meme梗圖，而7年前謝賢在《4個小生去旅行》記者會上怒摑曾江事件亦隨即在香港網絡翻熱。