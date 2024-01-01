Winka@COLLAR 跨年倒數直播演出裙底跌咪 經理人火速飛身上台執生解救！

COLLAR在年尾一連3日都有多場演出，不過在旅發局安排的維港跨年倒數直播演出期間，卻出現驚險場面！Winka疑似動作過大，在演出時有黑色物由裙底件單邊脫落，幸得經理人在兩首歌之間飛身上台執生解救，免除尷尬場面！