winka 甩褲

Winka@COLLAR 跨年倒數直播演出裙底跌咪 經理人火速飛身上台執生解救！

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COLLAR在年尾一連3日都有多場演出，不過在旅發局安排的維港跨年倒數直播演出期間，卻出現驚險場面！Winka疑似動作過大，在演出時有黑色物由裙底件單邊脫落，幸得經理人在兩首歌之間飛身上台執生解救，免除尷尬場面！

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 COLLAR直播期間首先演出了《Speak Love》，由於舞台設計加上服裝舞蹈安排問題，中途Ivy So 與 Winka 已同時出現走光場面。
COLLAR直播期間首先演出了《Speak Love》，由於舞台設計加上服裝舞蹈安排問題，中途Ivy So 與 Winka 已同時出現走光場面。（圖片來源：旅發局直播截圖）

Winka《Speak Love》表演期間裙底綁帶鬆脫場面尷尬

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 演唱期間Winka 已發現單邊襪帶/疑似內褲腳落，仍然專業努力演出跟上舞步，完全無甩嘴！
演唱期間Winka 已發現裙底有物件脫落，仍然專業努力演出跟上舞步，完全無甩嘴！（圖片來源：旅發局直播截圖）

企前排檢查裙底 畫面直送海外

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 可惜檢查褲頭時企喺前排，慘被直播畫面捕捉，引起觀眾哄動。
可惜檢查褲頭時企喺前排，慘被直播畫面捕捉，引起觀眾哄動。（圖片來源：旅發局直播截圖）

Winka 堅持演出 即時執生無礙表演

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 到歌曲後半，單邊打底褲已經邊行邊脫落，還有線頭掛在裙邊。
到歌曲後半，右腿的耳機綁帶已由裙底邊行邊脫落，還有線頭掛在裙邊。（圖片來源：旅發局直播截圖）

經理人Wing飛身上台施以援手 隊長揸咪分散注意力

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 在完成《Speak Love》演唱之後，經理人Wing飛身上台為WInka 解除打底褲，隊長Gao就醒目介紹下首作品分散觀眾注意力。
在完成《Speak Love》演唱之後，經理人Wing飛身上台為WInka 解除綁帶，隊長Gao就醒目介紹下首作品分散觀眾注意力。（圖片來源：旅發局直播截圖）
winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 之後COLLAR繼續演出新歌《Atypical》，完全未受影響。
之後COLLAR繼續演出新歌《Atypical》，完全未受影響。（圖片來源：旅發局直播截圖）

Ivy So有同款安全褲倖免於難 1月1日馬場擔任嘉賓

winka 跨年倒數 走光 collar winka 甩褲 其實隊員Ivy So也有類似打底褲，不過就無甩褲場面，算是不幸中之大幸！
其實隊員Ivy So裙腳大腿也有類似的綁帶，不過就無技術失誤，算是不幸中之大幸！（圖片來源：旅發局直播截圖）

完成了倒數直播之後，COLLAR緊接還有多場公開演出，香港賽馬會於2024年1月1日於沙田馬場舉辦年度盛事「好運1月1」，首次邀請COLLAR作馬場活動開幕嘉賓，然後在1月1日晚上還有叱咤頒獎禮，相信吸取今次經驗之後，2024的演出會更精彩。

Winka 事後IG解畫：「唱歌without earmon都唔好慌」

Winka事後在IG亦有轉載有關畫面，並留言說︰「2024新技能解鎖，唱歌without earmon都唔好慌，捉緊個信念。」似乎鏡頭前的小意外與earmon有關，跌到腳邊的綁帶無礙倒數心情，Winka又並分享COLLAR欣賞倒數煙花的大合照。

winka 甩褲 winka 跨年倒數 走光 collar Winka 在IG向藝人管理團隊致敬。
Winka 在IG向藝人管理團隊致敬。（圖片來源：Winka IG ）

跨年倒數及馬會演出影片重溫！

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：旅發局直播截圖

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