Winka@COLLAR 跨年倒數直播演出裙底跌咪 經理人火速飛身上台執生解救！
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COLLAR在年尾一連3日都有多場演出，不過在旅發局安排的維港跨年倒數直播演出期間，卻出現驚險場面！Winka疑似動作過大，在演出時有黑色物由裙底件單邊脫落，幸得經理人在兩首歌之間飛身上台執生解救，免除尷尬場面！
Winka《Speak Love》表演期間裙底綁帶鬆脫場面尷尬
企前排檢查裙底 畫面直送海外
Winka 堅持演出 即時執生無礙表演
經理人Wing飛身上台施以援手 隊長揸咪分散注意力
Ivy So有同款安全褲倖免於難 1月1日馬場擔任嘉賓
完成了倒數直播之後，COLLAR緊接還有多場公開演出，香港賽馬會於2024年1月1日於沙田馬場舉辦年度盛事「好運1月1」，首次邀請COLLAR作馬場活動開幕嘉賓，然後在1月1日晚上還有叱咤頒獎禮，相信吸取今次經驗之後，2024的演出會更精彩。
Winka 事後IG解畫：「唱歌without earmon都唔好慌」
Winka事後在IG亦有轉載有關畫面，並留言說︰「2024新技能解鎖，唱歌without earmon都唔好慌，捉緊個信念。」似乎鏡頭前的小意外與earmon有關，跌到腳邊的綁帶無礙倒數心情，Winka又並分享COLLAR欣賞倒數煙花的大合照。
跨年倒數及馬會演出影片重溫！
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圖片來源：旅發局直播截圖