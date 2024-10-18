Win Win被迫睇KC偷食日本妹？疑似小三身份曝光！記者做法惹網民圍剿

ViuTV藝人Win Win（楊安妮）日前在ViuTV《CHILL CLUB》記者會上接受訪問，有記者突然展示出KC疑似在日本偷食日本妹的相片，並向她求證，這名記者的做法即引來網民圍剿，指是在Win Win傷口上灑鹽！

