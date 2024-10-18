Win Win被迫睇KC偷食日本妹？疑似小三身份曝光！記者做法惹網民圍剿
記者突曬出疑KC偷食相Win Win反應錯愕
Win Win在記者會上首次公開承認與拍拖多年的KC（黃家灝）已分手，現在是單身。其後Win Win單獨接受某傳媒訪問，有記者突然向Win Win展示出KC疑似在日本偷食日本妹的照片，求證照片中的女生是否Win Win本人。當時Win Win表現錯愕，似乎反應不過來，其後疑Win Win經理人阻止傳媒質問，Win Win才反應過來，眼紅紅地表示「唔好意思」，並強調照片中人並非自己。
網民勁反感鬧爆記者傷口灑鹽：個反應好x可憐
不少網民對於該名記者的行為感到反感，認為完全沒有照顧Win Win感受，為了拍到Win Win的即場反應居然做出這種「傷口灑鹽」的行為，留言鬧爆：「記者好x，係咪人嚟㗎？」「有證據拎去問KC嘛，點解要咁樣對Winwin」、「要fact check，唔x識搵KC？」、「Win win 好慘，佢已經比條仔背叛，你哋仲要喺佢傷口上灑鹽？搏流量都唔使咁呀？見到佢個樣好似想喊咁，睇到心噏」、「本身對win win無好感，但睇完條片覺得佢有啲慘，喺鏡頭前畀人通知自己ex一早就出軌」、「個反應好x可憐，撐得住算好勁」等。
日本「小三」曝光？今年先20歲仲要識WinWin
其後眼利網民更迅速將疑似「小三」的背景挖掘出來，發現疑似與KC同遊東京的女子，在今年7月剛滿20歲，是一名日本籍舞者。她的髮型及打扮與KC疑在日本偷食日本妹的照片相似度頗高，令人懷疑她的身份。此外，查閱她的社交帳號後發現，她與WinWin也是朋友。7月24日，她曾與WinWin及KC一起在日本街頭跳舞，並將片段分享在社交網上，還標註了兩人。KC也在該帖文下留言：「隊長！」而該名日本妹則以日文回應：「我們是明星」，與KC高調隔空互動。
據其他報導所指，KC跟該名日本妹撻著後經常到日本「蜜會」，令不少好友睇唔過眼，向Win Win告密，WinWin得知此事後，即嬲爆unfollow了KC和該名日本妹，而在疑似「小三」身份曝光後，該名日本妹也即時將3人跳舞片刪除。KC近日卻照常更新IG限時動態，分享搞笑影片，似乎心情未受影響。