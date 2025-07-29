XiX被傳若新歌成績欠佳將不獲續約 經理人Eric Kwok 9字回應令fans擔憂

女團XiX於2023年出道，不過發展平平，未有激起太大水花。日前4位成員現身商場為新歌舉行發布會，幾位除咗對MV特意遠赴番禺取景讚不絕口外，經理人郭偉亮（Eric Kwok）亦親自回應外界盛傳若新歌成績不理想，XiX將面臨不獲環球唱片續絕嘅傳聞……