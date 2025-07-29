XiX被傳若新歌成績欠佳將不獲續約 經理人Eric Kwok 9字回應令fans擔憂
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女團XiX於2023年出道，不過發展平平，未有激起太大水花。日前4位成員現身商場為新歌舉行發布會，幾位除咗對MV特意遠赴番禺取景讚不絕口外，經理人郭偉亮（Eric Kwok）亦親自回應外界盛傳若新歌成績不理想，XiX將面臨不獲環球唱片續絕嘅傳聞……
Eric Kwok 9字回應XiX傳不獲續約傳聞
近期有傳若新歌成績未如理想，XiX或不獲環球唱片續約，經理人郭偉亮親證：「今次真係一曲定生死。」並坦言，女團發展所需的人力物力遠超想像，「如果呢首歌未能交出突破，未來好難再有大力度支持」。
郭偉亮坦承，「每次都當最後一次」，不但自己心裡有壓力，也提醒組合成員要把握每一個表演機會。他強調女團經營需要巨大投入，唯有表現達標才能令唱片公司信心增加，否則只能再觀望相關計劃，包括隔一排才再重組或嘗試其它發展路線。
成員盼可以繼續追夢
過去兩年，XiX經歷不少成員轉變及學業壓力。剛考畢DSE嘅良玳瑩（Crystal）感激組員耐心等待，更坦言「呢幾年一齊經歷太多」，關係比以往更親密。排舞訓練過程中成員遇上自身難關也努力克服，繆昀希（Charlotte）更透露因努力練舞，不僅身體變好，連身高都有所受惠。成員們亦直言大家都十分珍惜這段共同經歷，希望可以繼續為夢想奔跑。
出路未知歌迷關注
雖然不少粉絲擔心女團能否繼續，但4位成員均表示會積極準備即將舉行的深圳個唱，誓言全力以赴，把最好一面帶給觀眾。他們更希望外界能見證屬於XiX的成長歷程，團隊之間的合作亦在壓力下愈見緊密：「未來無論走到哪裏，我們都會帶着這份感情繼續努力。」
撰文：東方新地圖片來源：ig@xixofficialhk、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期