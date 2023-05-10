XiX未正式出道已面臨解散 傳無綫只簽呢位15歲小妹妹 其餘付託Eric Kwok
XiX不敵中年姨姨叔叔
《中年好聲音》為無綫帶來新局面，班中年參賽者勁受歡迎，無綫食住個勢火速宣布舉辦第二季，而本來諗住再搞的《聲夢傳奇3》即被剎停，原因好簡單，《聲夢傳奇2》的冠亞軍至今都未能彈起，反應明顯不及《中年好聲音》，就連去年聲稱要撼COLLAR的女子組合XiX，都難逃解散的命運。
XiX名存實亡 用作充撐場面之用
女子組合XiX靠《聲夢Junior》保送梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）和楊秉頤（Caitlin）入《聲夢傳奇2》，而莊殷玥（Vici）和劉芷君（Aster）再參加遴選，最終以六女姿態參賽，平均年齡只有14歲，可謂青春無敵，曾一度被指是「內定」冠軍，不過最後只得第四名、「優秀表現獎」和「舞台魅力獎」獎項。之後無綫看似有意力捧XiX，不過成軍一年多都被投閒置散，出席無綫節目充撐場面，未有機會推出屬於自己的歌曲。
只留Aster單飛發展
今年XiX的工作10隻手指都數得晒，而六人合體的場面將會成絕響，XiX早前曾參與紀念張國榮《REMEMBERING Leslie》企劃，翻唱《Miss You Much》一曲，而這次亦是XiX最後一次齊人的合作。據消息指無綫將安排XiX拆夥，六女中只會留15歲Aster劉芷君，Aster曾獲網民指跟菊梓喬（Hana）撞樣！雖然早前有傳Aster會簽英皇娛樂，但簽無綫的成數更大，而Aster近日已離隊單拖出席活動，見她在個人社交網上載工作花絮，一身公主打扮疑似為新歌拍攝造型照，星味最重的她被指是菊梓喬的接班人。
Aster已成立官方Fans Club
原來早前Aster劉芷君已正式成立官方Fans Club，上月更現身同歌迷見面，即場獻唱張國榮 嘅《少女心事》，15歲年紀輕輕已獲不少Fans支持，Aster話非常感動，仲話一直以來大家都非常窩心。這日她仲公布即將推出自己第一首個人單曲，不過就未有透露已簽邊間唱片公司，而她亦不時練習結他，希望他日有機會自彈自唱。
恩師Eric Kwok收留其餘五人
至於XiX其餘五人，有指將交由Eric Kwok郭偉亮照顧，其實XiX解散早已有跡可尋，今年4月1日XiX竟然沒有隨《聲夢傳奇2》班底現身紅館為紀念張國榮的演唱會演出，除Aster外其餘五女走去為環球唱片另外舉辦的紀念張國榮演唱會演出，眾人在後台跟Eric Kwok和太太葉佩雯攬實合照，可見關係密切，有傳Eric Kwok有意安排XiX五女組成另一女團，未知會否引薦簽約環球唱片。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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