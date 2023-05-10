XiX未正式出道已面臨解散 傳無綫只簽呢位15歲小妹妹 其餘付託Eric Kwok

無綫去年安排《聲夢Junior》的參賽者梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）、莊殷玥（Vici）和劉芷君（Aster）組成女子組合XiX殺入《聲夢傳奇2》，雖然輸咗但見女團有得做，本來諗住力捧，點知薑都係愈老愈辣，《中年好聲音》一出叫好又叫座，有傳成軍一年的XiX最終被無綫放棄，面臨解散，六個只會留一個！