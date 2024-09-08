XiX前成員Vici驚現TVB音樂節目網民：TVB對待Vici仲大方過炎明熹

XiX前成員Vici莊殷玥上月正式離隊，經理人郭偉亮（Eric Kwok）在事後多次強調Vici被踢走是因為家長干涉太多，引起網民熱議。日前，TVB音樂節目《J Music》竟然驚現Vici的身影，甚至企C位超搶鏡，難怪網民都話：「TVB對待Vici仲大方過炎明熹」…

