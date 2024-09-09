XiX被踢走成員Vici手腕驚見傷勢 家姐代為解畫 「網紅家姐」背景曝光

XiX前成員Vici莊殷玥上月正式離隊，日前離奇「再現身」TVB音樂節目《J Music》竟然驚現Vici的身影，引起唔少網民關注。Vici私下亦有更新社交平台，晒出多張與家姐莊殷琦（Vico）的合照，其中兩大重點引來大家注意！

