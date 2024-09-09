XiX被踢走成員Vici手腕驚見傷勢 家姐代為解畫 「網紅家姐」背景曝光
XiX被踢走成員Vici手腕驚見傷勢 家姐代為解畫
Vici自從被踢出XiX後，唔少粉絲都為她感到不值，近日她在社交平台晒出與家姐莊殷琦（Vico）的合照，Vici手腕驚見有傷勢，引來網民擔心！其後家姐開腔代為解畫釋疑：「打排球受傷唔使擔心有好好處理傷口呢 thx for caring tho」。原來只係做運動受傷，大家請放心！
留學英國「網紅家姐」莊殷琦（Vico）曝光
至於新相另一個重點，唔少網民都大讚兩姊妹顏值十分高，「兩姊妹都咁靚」「兩姊妹一齊表演？」「兩姊妹都好有愛」，對於家姐莊殷琦嘅背景，今年20歲，啟思中學畢業，現赴英國留學，閒時亦有拍Reels同接KOL工作，IG唔少養眼福利，大騷model身型，有網友建議兩位可以組隊再出道！
XiX前成員Vici驚現TVB音樂節目
日前，有網民在社交平台上傳一段《J Music》的預告片，片中可見XiX以5人身份登場，月前正式離隊的Vici企正C位一起合唱，就連Eric Kwok都在現場。雖然Vici一個大頭鏡頭都沒有，但至少合唱部分都有影到Vici，令一班網民都好驚訝TVB竟然會咁大方！
Eric Kwok繼續被狂踩：真係唔識咩係Management
預告片曝光後，不少網民都紛紛留言，有網民指可以再見到XiX完整體合唱感到非常開心，但同時又替最後一次看到有Vici的XiX二感到可惜。有網民就繼續留言狂踩Eric Kwok，指Eric Kwok的唔識做經紀人：「足證郭先生真係唔識咩係management，做事冇step…..一切隨自己心情喜好，唔理人感受，我唔舒服唔like就即刻踢人走」「兩公婆出嚟頂住個雞頭先囉…….踢走Vici後，郭先生都行前咗好多啦」等。
炎明熹未約滿已「被消失」網民：TVB對待Vici仲大方過炎明熹
不少網民都非常驚訝TVB今次竟然會如此大方，紛紛留言指：「無綫咁遲都播已經難得」「哋TVB等件事掉淡先出街」等。不過亦同時認為TVB對炎明熹的待遇太刻薄，炎明熹未約滿就多次「被消失」；相反已經退團的Vici就反而仲有得出鏡：「TVB對待Vici仲大方過炎明熹」
炎明熹（Gigi）最近屢傳有意離巢TVB，更因此而被雪藏，就連出活動都冇TVB記者到場採訪。上月TVB的官網就突然對Gigi「開刀」，將佢從藝人的版面中除名，引起網民熱議，雖然事後TVB有急急腳將炎明熹的藝人資料重新上架，不過就僅顯示咗Gigi於2021至2022年嘅資料，2023至今的工作履歷全部冇晒影！當中包括咗《逆天奇案2》的演出、新聞女王主題曲、大家樂廣告以及叱咤頒獎禮的獎項等等。