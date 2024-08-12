XiX飛甩Vici後興奮訪廣宣傳 Eric Kwok講錯1句話遭當地網民炮轟！

由Eric Kwok作為經理人的女團XiX，最近係唔少網民的熱話，皆因早前Eric Kwok高調澄清成員莊殷玥（Vici）係被踢走而非退團，隨後又被網民指拍MV唔找數，令雙方的形象均受唔少影響。不過Eric Kwok就一於懶理負評，繼續帶住XiX周圍出活動，日前佢哋就去到廣州出席活動，Eric Kwok更在車上興奮孖XiX拍片預熱，不過就講錯1句説話激嬲當地網民……

